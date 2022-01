Beleggen in aandelen is bekend, maar er zijn ook andere vormen van 'beleggen'. Die kunnen - mits je weet waar je op moet letten - best lucratief zijn. Al neem je natuurlijk altijd risico's. In deze serie vertelt iemand over zijn of haar manier om geld te investeren. Deze keer: Pokémonkaarten.

Als je de Pokémonkaarten die je als kind verzamelde goed hebt bewaard, ben je nu wellicht spekkoper. De waarde van sommige stukjes karton kan flink oplopen. "Laatst had ik vijf 'Charizardkaarten' uit Japan besteld voor vijf euro per stuk", vertelt de zestienjarige Atilla Gedik. "Die heb ik uiteindelijk voor 20 euro per stuk verkocht."

Oude collecties afstoffen

Atilla begon met verzamelen toen hij tien was. De kaarten raakten bij hem in de vergetelheid. Maar toen corona zijn intrede deed, besloot hij zijn oude collecties weer af te stoffen. Al snel laaide het vuurtje weer op.

Dat begon voor het plezier, maar is tegenwoordig een echte investering. Hij heeft inmiddels zo'n 10.000 kaarten. Het vermogen dat hij daarmee heeft vergaard, houdt hij liever voor zichzelf. "Maar de waardevolste kaarten zijn wel een paar duizend euro per stuk waard."

“Dat bedrijf bepaalt de waarde en doet er een mooie plastic case omheen. Dat drijft de waarde op.” Atilla Gedik

Waardecheck in Amerika

Als hij weet dat hij een zeldzame kaart in handen heeft, stuurt hij die naar het Amerikaanse bedrijf PSA voor een waardecheck. "Daar kijken ze naar de conditie van de kaart en bepalen ze de waarde. Daarna doen ze er een mooie plastic case omheen. Dat drijft de waarde op." Atilla heeft onlangs meerdere kaarten opgestuurd. "Ik hoop ze binnen een half jaar terug te krijgen."

De jonge handelaar geeft maandelijks zo'n 200 tot 300 euro uit aan de kaarten. Soms gaat het om pakjes van zo'n vijf euro. Regelmatig koopt hij voor 130 euro een zogenaamde boosterbox met daarin 36 pakjes. "Dat is voordeliger."

Niet alle kaarten zijn geld waard

Het handelen in de kaarten is volgens Atilla niet voor iedereen weggelegd. "Ik denk dat er voor veel mensen betere manieren zijn om geld te verdienen. Je moet je echt in de kaarten verdiepen, weten wat er gebeurt en op de hoogte zijn van prijstrends van sets die net uitkomen." Zelf volgt hij elke ochtend en avond het nieuws in verschillende Facebookgroepen en op websites als Pokemonprice. Al met al is hij zo'n twee uur per dag met Pokémon bezig.

Een pakje kaarten kopen bij de sigarenboer en afwachten tot de waarde stijgt, kan ook. "Hoe meer geduld, hoe meer het loont." Maar dan moeten de kaarten in het pakje wel geld waard zijn, bijvoorbeeld omdat ze zeldzaam zijn of niet meer worden bijgedrukt, en dat is vaker niet dan wel het geval. "Waardeloze kaarten zijn over tien jaar niet ineens wel geld waard."

Toch stijgen kaarten soms in waarde. "Als ze ineens veel worden gebruikt in een kaartspel kan de waarde van vijftig cent naar een euro of tien gaan. En als kaarten in populariteit stijgen - bijvoorbeeld doordat een influencer erover praat - stijgt de waarde omdat veel mensen ze willen hebben."

“Het kan helpen om met een zaklamp te kijken. Echte Pokémonkaarten schijnen niet door.” Atilla Gedik

Oplichters en nepkaarten

Verzamelen brengt wel risico's met zich mee. "Er zijn oplichters actief die een tikkie sturen en je vervolgens blokkeren. Daarnaast zijn er veel nepkaarten in omloop." Waar hij op let om te voorkomen dat hij replica's aanschaft? "Ik check de reviews van de verkoper en koop niks van accounts die net zijn aangemaakt. Daarnaast kijk ik naar de kleur, schaduw en het materiaal. Het kan helpen om met een zaklamp te kijken. Echte Pokémonkaarten schijnen niet door. Nepkaarten glimmen vaak meer en hebben geen textuur. Ook is de achterkant vaak net iets donkerder of juist lichter."

De meest betrouwbare plekken om te handelen zijn volgens hem de veilingsites waar duurdere kaarten worden verhandeld. Zijn advies? "Zorg dat je de juiste contacten hebt door je aan te melden bij de verschillende Facebookgroepen. Dan zijn er genoeg mensen die met je kunnen meekijken en aan wie je kunt vragen of ze een bepaalde verkoper kennen."