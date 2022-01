De stablecoin lijkt het stabiele antwoord op digitale valuta's als bitcoin en ethereum, die regelmatig flink in waarde schommelen. Maar wat maakt deze cryptomunt stabieler? En is deze munt veilig genoeg om binnenkort een brood mee te betalen?

Uit cijfers van onderzoeksbureau The Block Research blijkt dat de totale marktwaarde van de zogenoemde stabiele cryptomunt in het afgelopen jaar is gestegen van 29 miljard naar 149 miljard dollar (ruim 130 miljard euro). Dat is een groei van maar liefst 414 procent.

De stablecoin zou stabieler zijn dan cryptomunten als bitcoin en ethereum, doordat de munt zo ontworpen is dat die de waarde van traditionele valuta's - meestal de dollar - zo nauwkeurig mogelijk volgt.

Met andere woorden: de munt daalt alleen in waarde als de dollar dat ook doet en andersom. Hierdoor zou de stablecoin een geschikter betaalmiddel zijn dan bijvoorbeeld de bitcoin, die binnen een dag weleens met tientallen procenten in waarde daalt of stijgt.

“Bij een stablecoin met de onderliggende dollar ben je afhankelijk van de Amerikaanse centrale bank.” Bert Slagter, bitcoinexpert

"Bitcoin is in Nederland niet geschikt om als geld te gebruiken naast de euro, de waarde schommelt te veel", legt bitcoinexpert Bert Slagter uit. "Er zijn landen waar de munt wel een acceptabel alternatief is. Denk aan Nigeria of Argentinië, omdat hun eigen valuta's net zo instabiel zijn. Het is dus een westers privilege om een punt te maken van die instabiliteit. Dan kan de stablecoin een mogelijkheid zijn."

Misschien stabieler, maar ook veilig genoeg?

Maar hoe veilig is de stablecoin? "Het voordeel bij bitcoin is dat de regels vastliggen", zegt Slagter. "Niemand kan het censureren of mensen uitsluiten, niemand kan er onbeperkt van bijdrukken. Bij een stablecoin met de onderliggende dollar ben je afhankelijk van de Amerikaanse centrale bank."

Ook De Nederlandsche Bank (DNB) schrijft dat op haar website: "Met een stablecoin zou u wel kunnen betalen, maar dan moeten risico's op het gebied van witwassen, belastingontduiking, privacyschending en consumentenbescherming wel worden tegengegaan door de aanbieder van de stablecoin. Dit zijn risico's omdat de crypto's zich door de toegankelijkheid en anonimiteit lenen voor illegaal gebruik."

En of dat altijd zo is, is onduidelijk. "Sommigen coins, zoals Circle en Paxos, zijn goed gereguleerd en staan onder streng toezicht van de New York State Department of Financial Services. 1.000 dollar in de kluis is bij hen daadwerkelijk duizend tokens uitbrengen", zegt Slagter.

“Waar bitcoin is ontstaan als decentraal betaalsysteem zonder afhankelijkheid van centrale partijen, ben je bij stablecoins juist wel afhankelijk van centrale partijen.” Djuri Baars, hoofd Blockchain & Cryptocurrencies Team bij Rabobank

Maar dat geldt niet voor alle munten: zo zou Tether, 's werelds grootste uitgever van stablecoins, niet genoeg echte dollars als onderpand hebben voor iedere munt die in omloop is gebracht. Omdat Tether niet eerlijk was over de dekking van de munt, kreeg het bedrijf afgelopen najaar een boete van 41 miljoen dollar.

Bij stablecoin ben je afhankelijk van centrale partijen

Het succes is dus afhankelijk van centrale partijen. Dat ziet ook Djuri Baars, hoofd van het Blockchain & Cryptocurrencies Team bij Rabobank: "Waar bitcoin is ontstaan als decentraal betaalsysteem zonder afhankelijkheid van centrale partijen, ben je bij stablecoins juist wel afhankelijk van centrale partijen. Omdat er vooralsnog geen of erg beperkt toezicht op die partijen is, zijn stablecoins in die zin veel gevaarlijker dan bitcoins", meent hij.

"Dit is overigens ook van toepassing op andere cryptovaluta's dan bitcoin, die daarom vaak ook DINO - Decentralized In Name Only - worden genoemd. Om deze reden zie ik bitcoin dan ook los van andere cryptovaluta's."

De exponentiële groei van stablecoins zorgt er in ieder geval voor dat toezichthouders in zowel de Verenigde Staten als Europa plannen hebben voor scherper toezicht op stablecoins. "We houden uiteraard de ontwikkelingen in de gaten. Maar het is de vraag of een stablecoin voor Europa iets toevoegt ten opzichte van de central bank digital currency, de digitale euro waar de Europese Centrale Bank mee bezig is."