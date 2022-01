In het nieuwe jaar gaan veel mensen minder uitgeven én meer sparen. Dit bleek eind vorig jaar uit een steekproef van overheidsplatform Wijzer in Geldzaken. Met het geld willen we leuke dingen kopen, maar ook een financiële buffer opbouwen. Hoe groot moet deze buffer eigenlijk zijn?

Het jaar 2022 begint voor veel mensen niet zonder zorgen. Uit de steekproef van Wijzer in Geldzaken - gedaan onder ruim duizend mensen - blijkt dat driekwart van de respondenten verwacht dit jaar moeilijk rond te komen. Dit komt bijvoorbeeld door de hoge energieprijzen en duurdere boodschappen.

Het is voor veel mensen belangrijk om een goede buffer op te bouwen. 46 procent blijkt hiervoor te willen sparen, maar dit is vaak lastiger dan het lijkt. "Bij sparen is het slim om een bepaald doel voor ogen te houden, zoals je droomvakantie", zegt budgetcoach Mariska Eshuis. "Dan heb je echt motivatie om geld opzij te leggen."

Deze motivatie is kleiner als je wil sparen voor onvoorziene omstandigheden. Toch is zo'n buffer belangrijk. "Je wil niet in de schulden komen", zegt Eshuis.

De grootte van een buffer

Om de grootte van een financiële buffer te berekenen heeft het Nibud een bufferberekenaar op zijn website gezet. Hier wordt precies weergegeven hoe groot je spaarpotje moet zijn.

Een voorbeeld: jij en je partner hebben beiden een netto-inkomen van 2.200 euro per maand. In totaal hebben jullie dus maandelijks 4.400 euro te besteden. Een deel van dit geld gaat op aan jullie vierjarige kind, maar je krijgt hier ook nog wat compensatie voor, namelijk 331 euro kinderbijslag en kindgebonden budget.

Daarnaast moeten jullie de maandelijkse hypotheek voor jullie koophuis betalen, met een WOZ-waarde van 400.000 euro. Ook delen jullie samen één compacte auto, die nu zo'n 8.000 euro waard is. Precies het bedrag dat jullie op de spaarrekening hebben staan. Wel voldoende toch? Helaas. Als je deze cijfers invoert bij de bufferberekenaar, blijkt dat je 17.400 euro tekortkomt.

Dit bedrag is onderverdeeld in verschillende potjes. Zo adviseert het Nibud om 8.250 euro opzij te leggen voor je inboedel, zodat je bijvoorbeeld een nieuwe wasmachine kan kopen. Ook dien je 8.950 euro te bewaren voor onderhoud van je huis en tuin.

Dan heb je ook nog 800 euro nodig voor de eventuele reparatie van je auto en 6.400 euro als deze opeens vervangen moet worden. Naast al deze bedragen is het ook slim om nog zo'n 1.000 euro apart te leggen voor onverwachte rekeningen, zoals een dure energierekening. Al deze potjes samen komen dan neer op 25.400 euro.

Geldproblemen voorkomen

Dit is veel geld, maar bovenstaande berekening is inkomensafhankelijk. Stel je verdient het minimumloon, je hebt geen auto, woont alleen in een huurhuis en je krijgt de maximale huur- en zorgtoeslag. Dan adviseert het Nibud een financiële buffer van 4.550 euro.

Deze geldbedragen zijn volgens Gabriëlla Bettonville van het Nibud niet ruim berekend. "Veel mensen schrikken van deze bedragen. Maar wij adviseren echt de uitkomst van de bufferberekenaar als richtlijn te gebruiken. Als het je lukt om dit bedrag te sparen, voorkom je dat je in geldproblemen komt. En het scheelt een hoop stress."

Je moet dus flink sparen om een goede financiële buffer te krijgen. Om hierbij te helpen adviseert het Nibud om maandelijks 10 procent van je inkomen op je spaarrekening te zetten. Op deze manier ontstaat er vanzelf een spaarpotje en wordt deze weer aangevuld als bijvoorbeeld de televisie kapotgaat.

Spaarmethodes

Wie echt flink wil sparen, kan het 50-30-20-model van budgetcoach Eshuis gebruiken. "50 procent van je loon gaat op aan vaste lasten. Oftewel alle kosten waar een contract aan verbonden is, zoals de hypotheek of een abonnement op de sportschool. 30 procent kan je besteden aan variabele lasten, zoals nieuwe kleding. En 20 procent kan je opzijleggen om te sparen." Op deze manier geef je sparen echt de voorrang op je andere uitgaven.

Hierbij moeten mensen wel opletten dat ze niet direct 25.000 euro willen sparen. "Dat is een veel te groot bedrag. Een spaardoel moet realistisch zijn", aldus Eshuis. Mensen kunnen beter de buffer onderverdelen in potjes en een realistisch tijdspad bedenken. Dan blijft het overzichtelijk en zijn de doelen eenvoudiger te behalen.