Je studieschuld en hypotheek worden niet geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR), maar sluit je een telefoonabonnement af met telefoon of heb je een auto met private lease? Dan wordt dat wel vastgelegd. En dat kan impact hebben op bijvoorbeeld het afsluiten van een hypotheek. Hoe zit dat?

Stichting BKR registreert kredieten (leningen) die Nederlanders afsluiten. "We zijn een stichting", vertelt Peter Davina, woordvoerder bij BKR. "Dat wil zeggen dat we geen winstoogmerk hebben. We zijn er voor het financieel welzijn van alle Nederlanders." Dat doet het BKR naar eigen zeggen door erbij te helpen dat mensen een lening krijgen 'die past bij hun portemonnee'.

“Alle vormen van consumptief krediet worden geregistreerd bij BKR.” Peter Davina, woordvoerder bij BKR

Wat is consumptief krediet?

Of een consument een lening krijgt, is aan de kredietverstrekker die de informatie kan opvragen bij het BKR. Maar wat voor informatie staat daar eigenlijk geregistreerd? Alle vormen van consumptief krediet worden geregistreerd, zegt Davina. Dat is bijvoorbeeld een persoonlijke lening of rood staan op je rekening, legt vergelijkingssite Independer uit. De lening moeten dan wel meer dan 250 euro zijn én een looptijd hebben van langer dan 30 dagen.

Een voorbeeld: sluit je een telefoonabonnement af met een telefoon die meer kost dan 250 euro en die je niet los betaalt? Dan financier je die mee en wordt deze lening vastgelegd bij het BKR. Geen consumptief krediet maar wel in het BKR-register: een auto met private lease. Nu wordt er nog gerekend met 65 procent van het maandbedrag, per 1 april is dat het volledige bedrag. Een hypotheek? Deze wordt niet geregistreerd, tenzij je een betalingsachterstand hebt. Ook een creditcard wordt alleen geregistreerd als je niet elke maand aflost maar over langere termijnen betaalt.

Een studieschuld staat niet in het BKR-register, hoewel je wel wettelijk verplicht bent om dit te vermelden bij het afsluiten van een hypotheek. Davina: "Wij zijn er voorstander van dat het bij ons wordt geregistreerd, omdat kredietaanbieders dan een compleet beeld hebben van de financiële situatie." Ook de Autoriteit Financiële Markt (AFM) pleitte er afgelopen voorjaar in zijn jaarlijkse wetgevingsbrief voor om studieschulden te laten registreren.

Wat zijn de gevolgen van een BKR-registratie?

Voor het gros van de mensen heeft een BKR-registratie geen gevolgen, legt Davina uit. "Er staan bij ons elf miljoen mensen geregistreerd. En als je altijd netjes betaalt, is dat voor een kredietaanbieder juist een teken van betrouwbaarheid. Het is dus niet zo negatief als mensen denken. Het betekent vooral dat je aflosverplichtingen hebt die van invloed zijn op je vaste lasten." Of je een registratie hebt, kun je gratis inzien op de site van het BKR.

Er zijn ook mensen die een 'negatieve registratie' hebben. Dat zijn mensen met betalingsachterstanden. Het aantal Nederlanders met betalingsproblemen was eind september iets afgenomen: waar dat eind 2020 nog bijna 618.000 mensen waren, waren dat er een klein jaar later 594.000.

Een rekening vergeten te betalen en meteen een negatieve registratie? Nee, zegt Davina: "Het wordt pas bij ons gemeld als je een aantal maanden niet betaald hebt. Het is bovendien wettelijk verplicht dat schuldeisers de consument vooraf informeren over een melding bij het BKR. Als de rekening hierna alsnog niet wordt voldaan, wordt deze pas gemeld."

“We weten uit ervaring dat mensen die in het verleden betalingsproblemen hadden, daar ook in de toekomst vatbaarder voor zijn” Peter Davina, woordvoerder bij BKR

Wat betekent een negatieve BKR-registratie?

Zodra je de betalingsachterstand hebt ingelopen, wordt dat ook weer gemeld aan het BKR. Maar dát je die betalingsachterstand had, blijft wel vijf jaar in het register staan. Is dat niet gek? "We weten uit ervaring dat mensen die in het verleden betalingsproblemen hadden, daar ook in de toekomst vatbaarder voor zijn. Voor een kredietaanbieder is dat belangrijk om te weten, ook om nieuwe financiële problemen te voorkomen. Dat wil overigens niet zeggen dat je geen lening meer kunt afsluiten, maar een kredietaanbieder kan er wel naar vragen", aldus Davina.