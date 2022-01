De waarde van de bitcoin daalde afgelopen week flink. Waar 1 bitcoin tussen Kerst en Oud en Nieuw nog meer dan 50.000 dollar (ruim 44.000 euro) waard was, was dat eind vorige week nog maar 41.000 dollar. Afgelopen najaar was de cryptomunt zelfs nog zo'n 69.000 dollar waard. Hoe komt het dat de virtuele munt zo vatbaar voor schommelingen is en wat betekent dat voor bitcoinbezitters?

Op alle aandelenmarkten gebeurde in de afgelopen week veel, zegt Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie aan de Erasmus School of Economics. De Nasdaq, de Aziatische markten en ook de Europese beurzen lieten koersdalingen zien. De aanleiding was de publicatie van het vergaderverslag van de Fed, het Amerikaanse stelsel van centrale banken.

"Daaruit bleek dat de Fed toch wel wat sneller de rente wil verhogen. We hebben in Europa ook enorm geprofiteerd van de lage rente", legt De Vries uit. "Je kunt geld lenen tegen lage rente en dat investeren. Sommige mensen stoppen dat in bitcoin."

“Je ziet dat het aantal cryptobezitters, ook in Nederland, de eerste helft van vorig jaar enorm gegroeid is.” Bert Slagter, bitcoinexpert

"Als er dan wordt besloten om iets te doen aan die lage rente, merk je dat in de aandelenkoersen. Bij virtuele munten werkt dat sneller door dan bij traditionele aandelenmarkten, doordat er geen onderliggende waarde achter zit. Bij bitcoin is de waarde afhankelijk van wat ervoor betaald wordt", aldus de hoogleraar.

Meer grote partijen stappen in bitcoin

Dat de waarde schommelt, ziet ook Bert Slagter, bitcoinexpert en een van de auteurs van het boek Ons geld is stuk. "Je ziet dat het aantal cryptobezitters, ook in Nederland, de eerste helft van vorig jaar enorm gegroeid is. Dat waren veel particulieren die instapten, op zoek naar rendement. De tweede helft van het jaar stapten vermoedelijk steeds meer grote beleggers, vermogende mensen en bedrijven in. Dat was voldoende om de koers te laten stijgen. Half november was 1 bitcoin bijna 69.000 dollar waard."

Dit maakt dat de bitcoin, meer dan eerst, gevoelig is voor de ontwikkelingen op de financiële markten, aldus Slagter. "Dat gaat inderdaad sneller dan de traditionele markten, maar dat komt ook doordat er minder geld in zit. Bitcoin heeft nu een totale waarde van 1 biljoen dollar, maar daar staan aandelenmarkten van 100 biljoen dollar tegenover. Die krijg je niet zomaar van hun plek."

“De periode van gratis geld lenen is een beetje voorbij.” Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie

Hoewel de bitcoinkoers flink zakt, is het overigens peanuts vergeleken met de waarde van eerder. Twee jaar geleden was 1 bitcoin circa 5.000 dollar waard, maar anderhalf jaar geleden wel 10.000 dollar. "In 2017 en 2014 daalde de markt met 80 of 90 procent. Dat zijn relatief hele diepe dalen. Maar doordat de bitcoin steeds meer met de traditionele markten samenhangt, is het de verwachting dat deze extreme pieken eraf gaan", zegt Slagter. "De curve wordt ietsje gladder, maar is nog steeds wiebeliger dan traditionele markten."

Wat betekent dit voor de toekomst?

Naar verwachting gaan de rentes overal omhoog. Hoogleraar De Vries: "De periode van gratis geld lenen is een beetje voorbij. Het gaat in Amerika goed door de stimuleringspakketten van president Joe Biden en ook in Europa gaat het goed met de economie. Dan is het minder noodzakelijk dat centrale banken bijstand verlenen aan overheden door lenen toegankelijk te maken." En verandert er iets in de markt, dan zullen cryptomunten sneller blijven reageren, verwacht De Vries.

"Er zijn twee uitkomsten als je kijkt naar de komende jaren", zegt Slagter. "Of de bitcoin faalt of de bitcoin wordt als technologie geadopteerd en krijgt daarmee een grote rol in het wereldwijde geldsysteem. In dit optimistische scenario vermenigvuldigt de huidige koers zich met tien. Minstens. Een tussenweg lijkt niet waarschijnlijk, daar is de bitcoin ook niet voor gemaakt", aldus Slagter.