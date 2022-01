Kleding die je nooit meer aan hebt, boeken die je niet (nog een keer) gaat lezen of speelgoed waar je kinderen te groot voor zijn: de kerstvakantie is een mooie gelegenheid voor een flinke opruimsessie. Hoe zorg je ervoor dat je spullen een nieuwe bestemming krijgen en je er zelfs nog een goed zakcentje aan verdient?

1. Wat is een goede prijs?

In de winkel zien we vaak aanbiedingen waarbij een bedrag net onder een rond getal wordt gevraagd. 12,99 euro, 89 euro, etc. Dat werkt psychologisch goed in een winkelstraat, maar of dat op verkoopplatforms voor particulieren ook zo werkt, vraagt consumentenpsycholoog Patrick Wessels zich af.

"Kopers hebben automatisch een associatie met marketing. Maar op sites als Marktplaats verwachten mensen dat niet en wil je juist een eerlijke en betrouwbare prijs betalen." Dan kan een slimme prijs dus juist averechts werken, stelt Wessels. "Kopers denken dan dat ze voor de gek worden gehouden. Het effect van onderling goed verkopen werkt sterker dan het psychologische effect."

“Het is net als met een auto kopen, of vroeger met een huis. Je wil als koper het idee hebben dat je het goed gedaan hebt.” Patrick Wessels, consumentenpsycholoog

Maar wat voor prijs werkt dan wel? "Producten die we leuk vinden om te hebben, daar willen we graag afgeronde prijzen voor betalen", zegt Wessels. "Voor praktische producten willen we een prijs die precies past bij wat het ongeveer zou moeten kosten, plus een beetje marge. Dat hoeft dus juist niet afgerond. Verkoop je iets voor een tientje, maak er dan bijvoorbeeld 10,24 euro van."

Een andere tip: zorg dat je de koper ruimte geeft om blij te zijn met het bod. "Het is net als met een auto kopen, of vroeger met een huis. Je wil als koper het idee hebben dat je het goed gedaan hebt", legt Wessels uit. Met andere woorden: zet de prijs iets hoger dan wat je er minimaal voor wil hebben. Wil je 50 euro voor een doos Duplo? Vraag 75 euro.

2. Zorg voor een goede productomschrijving

Het allerliefst wil je dat je advertentie bovenaan de zoekresultaten komt, maar dat gaat niet zo makkelijk. "Marktplaats en andere verkoopplatformen zijn ook niet gek", zegt Wessels. "In de basis zal je moeten betalen om op te vallen met je advertentie." Toch kan een heldere en duidelijke productomschrijving wonderen doen. "Zorg dat er geen vragen zijn bij de koper", zegt Wessels.

Verkoop je kleding op Vinted? Noem materiaal, kleur en maat zo veel mogelijk in de titel. Dat is waar kopers én de zoekfuncties op aanslaan. Volgens Astrid van der Made, e-commerce-expert en schrijver van het boek Meer verdienen met je webshop, kun je nog een stap verder gaan om kopers over de streep te trekken: de potentiële verkoper vertellen waaróm hij of zij iets wil hebben.

Ter illustratie gaan we even terug naar die doos Duplo: een koper wil weten hoeveel verschillende steentjes er in de doos zitten. Maar je wil ook een reden horen waaróm je deze aanschaf moet doen. Bijvoorbeeld: "Je kind is er urenlang zoet mee" en "Gun jezelf een rustmomentje". "De praktische kenmerken moeten er zeker bij, maar emotie verkoopt ook", aldus Van der Made.

Nog een tip van Van der Made: zet in de titel een 'call to action'. "Naast een goede omschrijving van het product is dat een extra reden waarom mensen klikken en waarmee je je kunt onderscheiden", legt ze uit. Bijvoorbeeld: in perfecte staat of direct te versturen. "Je moet mensen uitnodigen om juist jouw advertentie aan te klikken."

“Maak je foto's bij daglicht en bij een raam. Zorg daarnaast voor een fatsoenlijke achter- of ondergrond.” Astrid van der Made, e-commerce-expert

3. Maak duidelijke en lichte foto's

Het grootste nadeel van een webshop en online (ver)kopen is dat je een product niet kunt voelen en proberen, zegt Van der Made. Daarom moet je goede productfoto's hebben waarop ook de details goed zichtbaar zijn. Duidelijke en lichte foto's doen ook psychologisch wonderen, weet ook Wessels. "Een lichte foto is een aanwijzing voor het brein dat iets van goede kwaliteit is."

Hoe je een goed plaatje schiet? Van der Made: "Maak je foto's bij daglicht en bij een raam. Zorg daarnaast voor een fatsoenlijke achter- of ondergrond. Als je veel producten verkoopt, kan het bijvoorbeeld interessant zijn om daar grote witte vellen papier voor te gebruiken." Een witte muur voldoet overigens ook. "De eerste foto bij een advertentie kan het beste een overzichtsfoto zijn waarop het hele product zichtbaar is."

4. Vermeld de reden waarom je iets wegdoet

Als je iets verkoopt, is het belangrijk om de reden te vermelden waarom je iets wegdoet. Wessels: "Het is belangrijk dat het voor een koper een logisch verhaal is. Uiteindelijk willen we, zeker met elektronica, weten dat we een goede aankoop doen. Waarom wordt het verkocht? Als het een rond verhaal is, geeft dat rust en vertrouwen en durven mensen het van je te kopen."

Juist niet vermelden: de mate waarin je gehecht bent aan een product. Uit onderzoek blijkt dat mensen het emotionele niet willen afpakken en dus juist minder enthousiast worden over een product, zegt Wessels. "Dat je er plezier van hebt gehad of tevreden was met een product, is prima. Maar een erfstuk of iets waar je de hele wereld mee over gereisd bent? Daarmee schrik je de koper juist af."