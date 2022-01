Een nieuw jaar is begonnen: hét moment om je geldzaken op orde te krijgen. Financiële voornemens staan vaak in de top van de lijst van goede voornemens, blijkt uit een enquête van overheidsplatform Wijzer in geldzaken. Maar hoe zorg je dat het dit jaar lukt? Budgetcoach Carla Wools en woordvoerder Gabriëlla Bettonville van het Nibud geven tips.

"Januari is een mooi moment om te beginnen met geldvoornemens", zegt Gabriëlla Bettonville van het Nibud. "Rond de jaarwisseling zijn veel mensen bezig met de vraag: wat wil ik eigenlijk? Onderdeel daarvan is nadenken over je financiële situatie. Het hoort bij goede voornemens als meer sporten en stoppen met roken."

Dit ziet ook budgetcoach Carla Wools. "December is voor veel mensen een dure maand geweest. Het begin van het nieuwe jaar is een goed moment om te kijken hoe je ervoor staat op geldgebied."

Uit de peiling van Wijzer in geldzaken, waarvoor ruim duizend Nederlanders werden ondervraagd, bleek dat de meeste mensen meer willen sparen en zuiniger of bewuster geld willen uitgeven. Ook is er ten opzichte van een jaar eerder een stijging in het aantal mensen dat meer wil aflossen van de hypotheek. De kosten waar men in 2022 het vaakst op wil besparen zijn de dagelijkse boodschappen, energiekosten en winkelen.

“Het is belangrijk om realistisch te blijven. Alleen dan houd je het vol. Je moet ook blijven leven en af en toe genieten van iets leuks.” Silvia Bogers, wil komend jaar haar hypotheek aflossen

Een duidelijk plan maken

Iemand die ook graag meer wil aflossen op haar hypotheek is de veertigjarige Silvia Bogers, businesscoach uit Nijmegen. Haar voornemen voor het nieuwe jaar is haar huis hypotheekvrij te krijgen. "Dit betekent dat er nog een ton afgelost moet worden. Ons doel voor dit jaar was om de hypotheek net onder een ton te krijgen. En dat is gelukt."

In 2018 kocht ze haar huis. "Het was een goedkope opknapper en we hebben het gunstig gekocht. We namen veel overwaarde mee vanuit ons vorige huis." Om haar doel te halen maakt ze een duidelijk plan per week, maand en jaar. Dit zorgt voor overzicht. "Maar het is belangrijk realistisch te blijven", aldus Bogers. "Alleen dan houd je het vol. Je moet ook blijven leven en af en toe genieten van iets leuks."

Grip op geld

Ook Tiny Sanders (39), leerkracht en ondernemer uit het Belgische Heist-op-den-Berg, heeft een duidelijk financieel voornemen voor het nieuwe jaar. "Ik ben leerkracht, maar heb een burn-out gehad. Momenteel zit ik nog thuis. Ik heb besloten dat ik niet terug het onderwijs in wil. Ik ga komend jaar de sprong wagen als zelfstandig ondernemer. Hiervoor moet ik mijn geldzaken goed op orde hebben."

Haar grootste uitdaging? Veel minder uitgeven, vertelt ze. "Ik heb een gat in mijn hand en geef best makkelijk geld uit. Daarbij ben ik niet goed in het overzicht bewaren. Ik weet dus ook niet hoeveel geld ik heb. In 2022 moet ik gaan leren om alles netjes bij te houden. Ik wil grip krijgen op mijn geld."