Het aantal influencers dat via sociale media beleggingstips geeft, neemt toe. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwde vorige week dat het advies van deze zogenoemde finfluencers niet altijd even betrouwbaar is, omdat ze onderliggende belangen kunnen hebben. Waar moet je op letten als je wil beginnen met beleggen?

"De lage spaarrente is op dit moment de belangrijkste reden om te beginnen met beleggen", zegt Tom Smiers, manager retailbeleggen bij de AFM. "Om vermogen op te bouwen kan beleggen een prima oplossing zijn." Het aantal beleggende huishoudens steeg de afgelopen twee jaar van 1,4 miljoen naar 1,9 miljoen, bleek uit eerder onderzoek van de AFM.

Ook Joost Schmets, woordvoerder bij de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), ziet beleggen populairder worden. "Sinds het begin van de eerste lockdown is het aantal bezoekers op het educatieve deel van onze site explosief gestegen", zegt hij. "Dat is hoopvol: het betekent dat mensen zich inlezen. Wij willen graag dat mensen beleggen, maar we vinden het ook belangrijk dat mensen goed voorbereid zijn. Onze ervaring is dat mensen die risicovol beginnen, teleurgesteld raken en een hele tijd weer weg zijn."

Zijn de eerdergenoemde finfluencers altijd foute boel? Nee, zegt Smiers. "Ze brengen laagdrempelige informatie. Dat is prima en natuurlijk ook positief, als je als consument maar rekening houdt met de valkuilen en weet wie je voor je hebt." Maar hoe doe je dat dan? Wat zijn de valkuilen, hoe zit het met beleggingsadviezen? En waar begin je als je wilt gaan beleggen?

Vijf tips voor wie door de bomen het bos niet meer ziet:

Waarom wil je beleggen? De kerstvakantie is een mooi moment om na te denken over beleggen en het bepalen van je doelen. Wil je beleggen, waarom wil je beleggen, hoeveel geld kun je missen, wat wil je bereiken, wat voor persoon ben jij en waar lig je wakker van? "Het is bijvoorbeeld een goed idee om niet alles in een keer in te leggen, maar dit gespreid over de tijd te doen", aldus Smiers. Uit onderzoek van de AFM blijkt dat het aantal mensen dat periodiek inlegt, gegroeid is van 29 procent (2020) naar 38 procent (dit jaar).





De kerstvakantie is een mooi moment om na te denken over beleggen en het bepalen van je doelen. Wil je beleggen, waarom wil je beleggen, hoeveel geld kun je missen, wat wil je bereiken, wat voor persoon ben jij en waar lig je wakker van? "Het is bijvoorbeeld een goed idee om niet alles in een keer in te leggen, maar dit gespreid over de tijd te doen", aldus Smiers. Uit onderzoek van de AFM blijkt dat het aantal mensen dat periodiek inlegt, gegroeid is van 29 procent (2020) naar 38 procent (dit jaar). Beleggen is saai (en neem de tijd). Hoewel het natuurlijk leuk is om bij de koffieautomaat of op verjaardagen te vertellen over je torenhoge winsten op bepaalde aandelen, is dat niet realistisch. "Beleggen hoort saai te zijn", zegt Smiers. "Hoe vaker je handelt, hoe meer dat ten koste gaat van je rendement." Met andere woorden: neem de tijd en verwacht niet morgen al winst te maken. "Aandelenkoersen kennen vaak ups en downs, maar op de langere termijn worden ze meer waard." Geduld dus. Dat beaamt Schmets: "Kijk maximaal een keer in de week naar de stand van de aandelen."

Spreid je risico's. Het is verstandig om te investeren in verschillende bedrijven en risico's te spreiden. Koop je aandelen bij één bedrijf, dan gaat het mis als daar de koers van keldert. "Dan raak je in één klap al je of veel van je ingelegde geld kwijt", zegt Smiers. Ook is het verstandig om niet al je vermogen te investeren en een bedrag te reserveren voor als de wasmachine of auto kapotgaat. Het Nibud adviseert om maandelijks 10 procent van het (netto)-inkomen als buffer opzij te zetten.





Het is verstandig om te investeren in verschillende bedrijven en risico's te spreiden. Koop je aandelen bij één bedrijf, dan gaat het mis als daar de koers van keldert. "Dan raak je in één klap al je of veel van je ingelegde geld kwijt", zegt Smiers. Ook is het verstandig om niet al je vermogen te investeren en een bedrag te reserveren voor als de wasmachine of auto kapotgaat. Het Nibud adviseert om maandelijks 10 procent van het (netto)-inkomen als buffer opzij te zetten. Als het te mooi is om waar te zijn, dan is het dat vaak ook. "Als in advertenties of op sociale media de indruk wordt gewekt dat je morgen rijk bent, moeten de alarmbellen afgaan", zegt Smiers. Producten met hoge rendementen, turbo's, hefbomen of andere moeilijke producten die jou beloven snel te kunnen cashen? Wees alert. "Mijn insteek is ook altijd: als je het niet begrijpt, doe het niet. Je moet altijd aan een ander kunnen uitleggen wat je aan het doen bent", aldus Smiers.