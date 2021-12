Niets liever dan samen met Kerst. Maar als je geliefde op afstand woont, is dat niet zo vanzelfsprekend. Dan brengt liefde opeens een kostenplaatje met zich mee. Drie stellen vertellen aan NU.nl over de prijs van hun liefde.

Angela van der Hulst (54) ontmoette haar man tijdens haar werk als waterexpert in Kenia. Ze trouwden, maar haar contract liep af; zij moest terug naar Nederland.

Zes jaar later is het echtpaar in afwachting van zijn toelating tot Nederland. "Om hem naar Nederland te halen, is de eis dat ik een contract van minimaal een jaar heb", zegt Van der Hulst. "Ik had geen baan meer en moest opnieuw beginnen."

Wat zij aan de liefde uitgeven, is moeilijk te berekenen. "De kosten van de inburgeringscursus vallen mee: 150 euro. Maar hij woont in Mombassa en moet naar Nairobi vliegen om examen doen. Je moet twee huishoudens in de lucht houden. Drie keer was hij hier met een tijdelijk visum. Ik ben een keer terug geweest, maar inmiddels is de prijs van een vliegticket gestegen tot 1.200 dollar."

Het is de tweede keer dat ze niet samen zijn tijdens de feestdagen. "Kerst vier ik met mijn moeder en met Oud en Nieuw heb ik om 0.05 uur al mijn eerste huilbui achter de rug", zegt Van der Hulst lachend. "Je kunt soms maar beter om de situatie lachen, anders houd je het niet vol. We zijn heel hecht en er zijn ook mensen die door dood of oorlog van elkaar gescheiden zijn. Wij hebben een dak boven ons hoofd en een bord eten. En elkaar."

Liefde op afstand Hoeveel Nederlanders een in het buitenland wonende partner hebben, is moeilijk te zeggen. Rijksoverheid en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben geen cijfers. Maar dat sommige mensen niet samen kunnen zijn met Kerst, door afstand of kosten, is waarschijnlijk.

Hoe kun je de kosten die een langeafstandsrelatie met zich meebrengt het best verdelen en realistisch houden, zodat je niet financieel leegloopt op de liefde? "Het leven kost geld, een relatie ook”, zegt econoom Erica Verdegaal. Als je niet alleen naar de uitgaven wil kijken, kijk dan ook naar de voordelen van een afstandsrelatie. Het scheelt mogelijk veel uitgaven aan vakanties."

Alleen al voor het testen ben ik 200 euro kwijt

Kim Huizinga (45) heeft een relatie met de Britse Nish. "Ik leerde hem vorig jaar kennen toen hij in Nederland werkte om een nieuw warenhuis op te zetten", vertelt Huizinga. "Hij zou vijf weken blijven maar bleef door de lockdown vijf maanden."

Engeland klinkt niet ver, maar volgens Huizinga is het duur. "Corona bracht ons bij elkaar, maar nu houdt het ons bij elkaar weg. Alleen al voor het testen ben ik 200 euro kwijt, en dan nog de vlucht erbij. Daar moet je ook weer testen. En weer voordat je teruggaat."

Dus hun eerste Kerst als stel vieren ze niet samen. "We hebben er het geld niet voor. Ik hoop dat Nish met Oud en Nieuw hierheen komt voor zijn werk. Dan zijn de kosten voor zijn bedrijf."

Heeft Huizinga wel vertrouwen dat de liefde blijft? "Het is gek dat financiën een factor zijn in onze liefde. Aan de andere kant zijn we superblij als we elkaar eenmaal zien."

Eigen tickets betalen

Lisette Michaels (33) was na een langeafstandsrelatie van vijf jaar wel klaar met Kerst alleen. Zij koos ervoor om zich bij haar man, een Amerikaanse militair, te voegen. Nu reist ze samen met hem en hun tweeling van twee jaar de wereld rond, van standplaats naar standplaats.

Momenteel zitten ze op Hawaï. In het begin wilde ze geen geld uitgeven aan de liefde: hij betaalde de tickets. "Pas toen het serieuzer werd, ben ik mijn eigen tickets gaan betalen om ook naar hem te reizen", aldus Michaels.

Drie jaar geleden maakte zij de keuze haar leven in Nederland en haar goedbetaalde baan in de marketing op te geven voor de liefde. "Voor hem is zijn baan opgeven geen optie. Ik zie het als een privilege dat ik deze keuze kon maken. Ik ben ook niet geheel financieel afhankelijk van hem; ik had een koophuis in Nederland dat ik nu verhuur, en ik had nog andere investeringen die ik vroeg maakte."