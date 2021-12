Met de Kerst in zicht doen we met zijn allen een enorme hoeveelheid aan (online) aankopen. Bovendien kijken we in de dure decembermaand af en toe een keer extra op onze bankrekening, helemaal als het salaris net gestort is. Bestaat het risico dat de apps overbelast raken bij grote drukte?

Als de salarissen worden gestort, is het elke maand weer druk op de app van Rabobank, laat een woordvoerder van de bank weten. Gemiddeld bezoeken zo'n 2,3 miljoen klanten per dag de app van de bank.

"In mei is het nog eens extra druk vanwege het uitbetalen van vakantiegeld", aldus de woordvoerder. Daarnaast maken veel mensen gebruik van de app voor alle aankopen in de periode rondom Sinterklaas en Kerst.

De uitschieter was dit jaar Black Friday. Toen bezochten meer dan 2,6 miljoen klanten de app van de Rabobank. Ook bij ABN AMRO was het die dag een drukte van belang in de digitale bankomgeving. "We zagen 23 procent meer iDEAL-betalingen dan een jaar eerder", zegt digitaal directeur Roland Booijen.

“Er zit een heel apparaat aan collega's klaar die monitoren wat er gebeurt op de app.” Roland Booijen, digitaal directeur ABN Amro

Inspelen op de drukte van de app

Ligt overbelasting op de loer als het betalingsverkeer zo toeneemt? Booijen: "Ons IT-team herkent de drukke momenten van tevoren. Een toeslaguitkering en feestdag tegelijk betekent extra drukte. Daar anticiperen wij op. Er zit een heel apparaat aan collega's klaar die monitoren wat er gebeurt op de app."

De prestaties van de app worden regelmatig getest, laat ook de woordvoerder van de Rabobank weten. Een extra voorzorgsmaatregel is dat de bank rondom Black Friday en de kerstaankopen bewust geen (grote) veranderingen doorvoert in de app, om storingen te voorkomen.

Voor overbelasting, net als je die éne belangrijke digitale kerstaankoop moet doen, hoeven we dus niet zo bang te zijn. "Onze IT-systemen zijn erop berekend om piekbelasting in de online dienstverlening aan te kunnen", legt een woordvoerder van ING uit. Bij deze bank wordt dagelijks zo'n 7,1 miljoen keer ingelogd op de app en wekelijks worden er ongeveer 2,4 miljoen betaalverzoeken verstuurd.

Wat als er toch een storing is?

Is er geen kans dat je met je kerstboodschappen bij de kassa strandt met een tekort aan saldo? "Als er een storing is, heeft dat voor onze gebruikers natuurlijk een enorme impact, zeker gezien de manier waarop wij vandaag de dag met onze financiën omgaan. Met ons team kijken we bijna met militaire precisie naar wat er aan de hand is", aldus Booijen.

Een storing duurt een paar minuten tot maximaal een uur. Het aantal echte storingen dat wij afgelopen jaar hebben gehad, is op één hand te tellen", zegt Booijen.

Volgens ING is er geen reden tot zorg, laat de bank weten. "Als zich een storing voordoet, doen we er alles aan om de impact op onze klanten hiervan te minimaliseren. In beide investeren we fors. Gelukkig kunnen we incidenten meestal snel oplossen en komt het niet vaak voor dat de app (langdurig) niet beschikbaar is."