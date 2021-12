Bijna negen maanden na de verkiezingen in maart is er vandaag een regeerakkoord gepresenteerd. VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben hun plannen beschreven in een 47 pagina's tellend document. Wat betekent het nieuwe regeerakkoord voor jouw portemonnee?

Gratis kinderopvang. Ouders met jonge kinderen kunnen opgelucht ademhalen: de maandelijkse rekeningen die de kinderopvang met zich meebrengt, worden in stappen afgebouwd. Uiteindelijk gaat het om een vergoeding tot 95 procent, voor werkende ouders met kinderen tot twaalf jaar. Ook makkelijk: de toeslag gaat regelrecht naar kinderopvanginstelling.





De basisbeurs komt terug. Goed nieuws voor aankomend studenten: start je in september 2023 met een studie? Dan krijg je een basisbeurs. Daarnaast kunnen studenten aanspraak maken op een inkomensafhankelijke aanvullende beurs. Voor studenten die het sinds 2015 zonder beurs moesten doen, komt er compensatie. Zij kunnen kiezen tussen korting op de studieschuld of een "studievoucher". Hoeveel dat per persoon zal zijn, is onduidelijk, maar er wordt "1 miljard extra voor uitgetrokken".





Hogere belasting op suiker en tabak. Dol op zoet drinken? Dan zal je straks meer moeten gaan betalen in de winkel. Er komt namelijk een hogere belasting op suikerhoudende dranken. Ook rokers zullen duurder uit zijn: de belasting op tabak wordt verhoogd. Het aankomend kabinet wil kijken of het op termijn ook suikerbelasting kan invoeren en de btw op groente en fruit kan verlagen naar 0 procent.





Hogere belasting op vliegtickets en rekeningrijden. Voor op de langere termijn: autobezitters, van zowel elektrische als fossiele auto's, gaan betalen op basis van verreden kilometers. De hoogte van de wegenbelasting wordt gekoppeld aan het jaarlijks aantal kilometers op de teller. Dit systeem wordt in 2030 ingevoerd. In de huidige kabinetsperiode worden de voorbereidingen in gang gezet, is het voornemen van het aanstaande kabinet. Ook de belasting op vliegtickets wordt verhoogd.





Het minimumloon gaat omhoog. Het verhogen van het minimumloon gaat in stapjes van 7,5 procent. Het huidige minimumloon is 10,91 euro per uur (bruto, op basis van 36 uur). Ook komt er een lastenverlichting van 3 miljard euro. "Met name voor lage- en middeninkomens, werkenden en gezinnen", aldus het coalitieakkoord. Ook blijft het minimumloon gekoppeld aan uitkeringen om "het bestaansminimum te verstevigen". Dit geldt niet voor AOW, maar ouderen krijgen een hogere ouderenkorting.





Niet meer belastingvrij schenken voor een huis. Een huis kopen met geld van (bijvoorbeeld) je ouders? Dat wordt een stuk lastiger: een eenmalige schenking van maximaal 105.302 euro voor de aankoop van een huis was dit jaar nog belastingvrij. Deze regeling, ook wel 'jubelton' genoemd, wordt geschrapt en dat betekent dat je voortaan belasting moet betalen over zo'n schenking. Ter compensatie: de actuele stand van de studieschuld wordt meegenomen bij het aanvragen van een hypotheek. Tot op heden werd er gerekend met de beginstand.





. Een huis kopen met geld van (bijvoorbeeld) je ouders? Dat wordt een stuk lastiger: een eenmalige schenking van maximaal 105.302 euro voor de aankoop van een huis was dit jaar nog belastingvrij. Deze regeling, ook wel 'jubelton' genoemd, wordt geschrapt en dat betekent dat je voortaan belasting moet betalen over zo'n schenking. Ter compensatie: de actuele stand van de studieschuld wordt meegenomen bij het aanvragen van een hypotheek. Tot op heden werd er gerekend met de beginstand. Betaalbare huur. Ook voor huurders zijn er plannen: het voornemen van het aanstaande kabinet is om de sociale huur voor mensen met een lager inkomen te verlagen en de huur voor mensen met een hoger inkomen stapsgewijs te verhogen. Ook komt er voor middenhuur een huurprijsbescherming. Het doel: betaalbare huur.