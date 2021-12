Pasloos betalen wordt steeds populairder dan traditioneel pinnen. Wordt een pinpas uiteindelijk overbodig? En hoe onthoud je jouw pincode als je die nauwelijks meer gebruikt?

"Een traditionele pinpas is relatief dom. Je hebt een pincode nodig om deze te kunnen gebruiken. Dat is compleet anders met slimme digitale apparaten. Die zijn zo ingericht dat je met een vingerafdruk of gezichtsherkenning kunt betalen. Je hebt geen pincode meer nodig, iets wat veel mensen in deze digitale wereld fijn vinden", zegt Berend Jan Beugel van Betaalvereniging Nederland. Volgens Beugel wordt inmiddels ruim 15 procent van de betalingen aan de toonbank zonder pas gedaan. Een jaar eerder ging het om 10 procent.

Ook voor het opnemen van geld bij een betaalautomaat wordt het mogelijk om met een telefoon geld uit de muur te halen. Geldmaat, de gezamenlijke geldautomaat van de grootbanken, wordt in het voorjaar uitgerust met chiplezers, waardoor je geld kunt opnemen met een mobiele telefoon. Al zal de pincode niet helemaal verdwijnen, denkt Beugel. "Iedereen die een betaalrekening opent, krijgt een betaalpas met pincode. Bovendien heeft een bankpas geen batterij. Zolang er een betaalpas is, gaan we een pincode zien."

'Leef praktisch met telefoon aan mijn hand'

Maartje Oliemans (34) is iemand die liever met haar telefoon betaalt. Het grootste voordeel aan mobiel betalen vindt ze dat ze niet langer verschillende pasjes bij zich moet dragen. "Ik kan best chaotisch zijn met pasjes. Een pinpas en creditcard lukt nog wel, maar bijna elke winkel heeft persoonlijke klantenpasjes. Ik sla die liever digitaal op en hoef er dan niet meer aan te denken. Ik leef praktisch met mijn telefoon in mijn hand. Dan betaal ik er ook net zo graag mee."

“"Je kunt het beste een ezelsbruggetje bedenken of de pincode verwerken in een neptelefoonnummer.” Berend Jan Beugel, Betaalvereniging Nederland

Ze heeft zelf een daglimiet ingesteld. "Ik kan maximaal 150 euro per dag betalen met mijn telefoon." Is ze nooit bang dat haar telefoon leeg raakt? "Nee, ik heb dat zelf nog nooit gehad. Ook ben ik niet nerveus mijn pincode te vergeten, want ik gebruik voor grotere betalingen nog wel mijn pinpas. Zo zal ik mijn pincode blijven onthouden."

Eigen pincode kiezen? Check de voorwaarden van je bank

Beugel van Betaalvereniging Nederland tipt mensen die hun pinpas nauwelijks meer gebruiken om een veilige app te kiezen voor het bewaren van de pincode. "Je hebt allerlei apps waarin je in een digitaal kluisje een pincode kunt bewaren." Mocht je geen telefoon hebben, dan raadt hij aan je pincode niet zomaar ergens op te schrijven. "Je kunt het beste een ezelsbruggetje bedenken of de code verwerken in een neptelefoonnummer. Je moet dan alleen goed onthouden om welke vier cijfers het gaat."

Een ander mogelijkheid is om je aan te sluiten bij een bank waar je je eigen pincode kunt kiezen. Maar niet elke bank biedt die mogelijkheid, vertelt Beugel. "Dat hangt per bank af van de specifieke klant en hun wens. Sommige banken steken daar energie in, andere banken kiezen juist voor andere diensten. Je kunt dit snel vinden in de voorwaarden van je bank."