De inflatie steeg vrijdag volgens voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) opnieuw. Maar wat betekent dat voor onze dagelijkse uitgaven? En zijn er producten die je beter nu kunt inslaan zodat je er straks niet de hoofdprijs voor betaalt?

Een Nederlands huishouden betaalde eind vorig jaar zo'n 4 procent meer voor zijn boodschappen dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau GfK.

Belangrijkste reden hiervoor is het tekort aan grondstoffen. "Maar ook logistiek is veel duurder geworden", zegt GfK-onderzoeker Norman Buysse. "En denk aan de gestegen prijs van energie die nodig is om tot een eindproduct te komen. Dit wordt deels doorberekend in de prijs die consumenten betalen in de winkel."

'Eten of drinken niet op dramatische wijze beïnvloed'

Volgens retailexpert Erik Hemmes zal dit niet betekenen dat er een tekort aan bepaalde producten zal komen, op zijn hoogst voor een beperking in aanbod. "In het slechtste geval zal je bij een tarwetekort moeten kiezen voor een ander broodje dan je normaal koopt, omdat er dan minder variaties zijn. Maar in een gemiddelde supermarkt van 1.400 vierkante meter vind je zo'n vijftienduizend artikelen en 150 verschillende soorten broden. In een welvaartsstaat als de onze is er gewoon niet zo snel een tekort aan grondstoffen dat ons eten of drinken op dramatische wijze kan gaan beïnvloeden."

“Vooral bij lekkernijen is de kans groot dat je er meer van gaat nuttigen, omdat je ze nu toch al in de kast hebt liggen. En dan ben je alsnog niet voordeliger uit.” Erik Hemmes, retailexpert

Welke producten we moeten inslaan om er straks geen topprijs voor te hoeven betalen, durft Hemmes niet te zeggen. "Wijnen uit Chili of Australië zullen zeker aan de prijs blijven in verband met de transportkosten. Maar ook aardappels en groenten uit Nederland zijn opeens duurder door de stijging in energiekosten. Kijk vooral naar je eigen budget en naar wat je echt nodig hebt. En schrap eventueel luxere levensmiddelen, die je niet echt nodig hebt."

Je kunt er ook voor kiezen de luxere verwenproducten nu in huis te halen voordat ze nóg duurder worden, maar daar schuilt volgens de retailexpert ook gevaar. "Vooral bij lekkernijen als chocola of alcohol is de kans groot dat je er meer van gaat nuttigen, omdat je ze nu toch al in de kast hebt liggen. En dan ben je alsnog niet voordeliger uit."

Wanneer zal de prijsstijging stoppen?

"Als de vraag weer stabieler wordt, zal de prijsstijging uiteindelijk weer afvlakken", concludeert Buysse van GfK. En om dat te bespoedigen, moeten we juist niet gaan hamsteren, want we weten allemaal wat er gebeurde aan het begin van corona, toen we massaal de spaghetti, rijst en toiletpapier voorraden uit de winkels trokken.

"Dat zorgde voor verstoring, want die fabrieken moesten opeens op hoger niveau draaien en daarna zakte de markt weer in", legt Hemmes uit. "De verstoring in vraag en aanbod had geen prijsverhogend effect, maar supermarkten hebben toen wel minder acties gevoerd met de veelgevraagde artikelen, waardoor de klant gemiddeld wel meer ging betalen."

Volgens de retailexpert is het einde van de prijsstijging afhankelijk van de coronacrisis en dus niet met zekerheid te bepalen. "Ik denk dat we misschien nog een jaar geduld moeten hebben voor het zover is. En tot die tijd kunnen mensen het geld dat ze besparen op reizen en horeca, wellicht uitgeven aan boodschappen."