Je kerstcadeaus online bestellen of een uitstapje naar een groot winkelgebied voor het kerstdiner: het is verleidelijk, maar ook plaatselijke ondernemers doen het - zeker in coronatijd - goed. Consumenten Johan Struwe en Anita Mulder shoppen allebei het liefst lokaal. NU.nl vroeg ze waarom.

"Laatst had ik op zondag zin in stoofvlees. Helaas was mijn lokale slager dicht en moest ik het vlees halen bij een grotere supermarkt. Na een flink aantal uren garen, veranderde het vlees in een stuk schoenzool. De kwaliteit van grotere supermarkten is gewoon slechter. Dat is voor mij al een reden om lokaal bij een slager te kopen", vertelt de 48-jarige Johan Struwe uit Tiel.

Struwe kocht ook al voor corona bij buurtwinkels. "Ik ben visgids en heb hierin mijn eigen kleine onderneming. Ik weet hoe hard je moet werken als ondernemer en gun mijn collega-middenstanders het ook." Hij erkent dat de prijzen bij de kleine zaken hoger liggen dan bij de supermarkt, maar vindt dat het wel waard. "Het verschil in prijs krijg je dubbel en dwars terug in kwaliteit en klantvriendelijkheid. Daar betaal ik graag meer voor."

Ook de 61-jarige Anita Mulder, lifecoach uit Enschede, koopt al jaren haar boodschappen lokaal. "Ik winkel het liefst in mijn eigen wijk. Van visboer tot bloemenzaak, maar ook de bakker en kledingzaken. Het is misschien iets duurder om lokaal te kopen, maar ik krijg er een persoonlijke en warme service voor terug. En bij de kleinere zaken vind je bijzondere spullen, anders dan bij de grote winkelketens."

Uiteindelijk denkt Mulder dat de prijzen niet zo veel verschillen van de grote winkels. "Als ik naar de grote stad ga, is het een heel dagje uit. Ik ben dan benzine, parkeerkosten of geld kwijt aan het openbaar vervoer. Ook eet of drink ik daar iets. Als je alles bij elkaar optelt, ben je vaak meer kwijt dan je denkt."

Paul te Grotenhuis, woordvoerder van onderzoeksbureau INretail, ziet dat lokale ondernemers profiteren van deze verschuiving. "Daar waar de een bloedt, bloeit de ander. Wij zien in de monitoring van de grote steden dat het daar minder druk is. Daarentegen is het veel drukker in dorpen en wijkwinkelcentra."

Te Grotenhuis vraagt zich wel af of deze trend blijft bestaan. "Shopsteden deden het fantastisch voor corona. Nu roept de overheid mensen op om in hun eigen buurt te blijven. Dan zie je dat mensen hun eigen wijk intrekken in plaats van een dagje te gaan shoppen in een andere stad. Daarbij komt dat mensen minder op vakantie zijn geweest en dus budget overhouden voor lekker eten, kleding en drank. Als er straks minder coronamaatregelen zijn, is het nog de vraag of het zo blijft."

Volgens de woordvoerder is het belangrijk dat lokale winkels werken aan hun verbinding met de buurt. "De kleine winkels kunnen aantrekkelijk blijven voor de consument. Ze onderscheiden zich vaak in de service en klantvriendelijkheid. Daar komen mensen graag vaker voor terug."

Drie tips voor (goedkoop) lokaal winkelen Ook lokale winkeliers werken met korting. Net als in grotere winkelketens hebben kleine zaken ook acties en uitverkoop. Maak hier gebruik van. Je kunt je vaak inschrijven voor een nieuwsbrief als je op de hoogte wil blijven.

Maak gebruik van de kennis van de winkelier. Lokale winkeliers hebben vaak een passie voor het product. De bloemist weet alles van bloemen en de wijnhandelaar alles van goede wijn. Dat betekent dat je als klant het best mogelijke advies én product krijgt.

Probeer lokaal online. Weinig tijd om de lokale winkels af te gaan? Kijk eens online op platforms als De Lokalist voor je boodschappen direct van de boer of buurt winkeliers. Of kijk op Peddler. Hier zijn honderden lokale ondernemers aangesloten met hun winkel. Je kunt alle producten bekijken en direct bij de winkel bestellen. Het wordt dan direct vanuit de winkel bij je thuisbezorgd door een bakfietskoerier.

