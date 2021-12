De zorgpremies zijn al een tijdje bekend, maar het is afwachten of je als klant bij elke zorgaanbieder terechtkunt. Nog niet alle contracten tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn rond. Hoe erg is dat? Kost dat jou als consument geld?

Tot eind dit jaar kun je van zorgverzekeraar switchen, maar het is half december nog niet helemaal duidelijk bij welke zorgverleners je met welke verzekering terechtkunt. Dat kan je behoorlijk wat geld kosten: ga je als consument naar een ziekenhuis waar jouw verzekeraar geen contract mee heeft, dan zal je een gedeelte van de rekening zelf moeten betalen.

"Meestal gaat het om 25 tot 30 procent van de nota", zegt Bas Knopperts, zorgexpert bij vergelijkingssite Independer. "Voor kleine behandelingen of een keer bloed prikken is dat niet zo erg, maar gaat het om een operatie, dan kan het zo een paar 1.000 euro zijn waarvan je een kwart zelf moet betalen. Dat is serieus geld."

Ziekenhuisdirecteur maakt zich zorgen

David Voetelink, financieel directeur van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC), trok vorige week aan de bel. De onderhandelingen met enkele verzekeraars zouden stroef verlopen. "Met de voorstellen die er nu liggen, heb ik er een hard hoofd in dat het goed komt", aldus Voetelink in een persverklaring.

Hoewel het niet gebruikelijk is om in het openbaar iets over de onderhandelingen te zeggen, achtte Voetelink het toch nodig om een verklaring uit te doen. "Het is goed om onze patiënten te laten weten dat ze bij ons duurder uit zullen zijn als de opstelling van deze zorgverzekeraars niet verandert, omdat zij een groot deel van hun behandeling in het HMC zelf moeten betalen", aldus de financieel directeur.

“Waar de zorgpremies op 12 november bekend moeten zijn, is er geen wettelijke deadline voor de contracten.” Erik Bloem, woordvoerder bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Contracten zijn later rond

Zou het niet logisch zijn als de contracten rond zijn op het moment dat je kunt overstappen? "Waar de zorgpremies op 12 november bekend moeten zijn, is er geen wettelijke deadline voor de contracten", zegt Erik Bloem, woordvoerder bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). "Wij snappen dat, want als je die zou instellen, zou je onderhandelingsmacht geven aan de zorgaanbieders. Zij kunnen dan tot 12 november wachten met het accepteren van een voorstel."

"De contracten zijn half november eigenlijk nooit rond en we zien dat het steeds later wordt", ervaart Knopperts. "Veel verzekeraars geven tot die tijd wel een garantie af waarmee ze zeggen: 'We zijn er nog niet met alle ziekenhuizen uit, maar de klant zal niet de dupe worden en hoeft niet extra te betalen.'"

“Mensen vinden het niet zo erg dat een fysiotherapeut nog niet rond is. Dan zoeken ze later een fysio uit waar wel een afspraak mee is.” Bas Knopperts, zorgexpert Independer

Onnodig ongerust

"Wij hopen dat er zo snel mogelijk duidelijkheid is voor verzekerden", zegt Bloem. "Je wil weten waar je aan toe bent als je voor een bepaalde polis kiest. Tot die tijd zullen zorgverzekeraars duidelijk moeten aangeven wat de gevolgen zijn voor verzekerden."

De NZa is geen voorstander van oproepen van zorgaanbieders. "Dat maakt verzekerden onnodig ongerust. In de regel loopt het wel los en is de tweede helft van december het meeste gecontracteerde aanbod wel bekend", aldus Bloem.

"Wij ervaren dat de contracten met ziekenhuizen het belangrijkste zijn voor consumenten. Het is daarom voor mensen prettig dat die garantie dan wordt gegeven", aldus Knopperts. Die garanties zijn vaak ook op de websites van verzekeraars terug te vinden. "Mensen vinden het niet zo erg dat een fysiotherapeut nog niet rond is. Dan zoeken ze later een fysio uit waar wel een afspraak mee is."

Tot 31 december is het mogelijk om de lopende verzekering op te zeggen en tot 1 februari kunnen consumenten (met terugwerkende kracht) een nieuwe verzekering afsluiten. Met een (duurdere) restitutiepolis kun je altijd bij elke zorgverlener terecht en met een naturapolis alleen bij gecontracteerde zorgverleners. Dat zijn er vaak minder, maar de polis is daardoor goedkoper.