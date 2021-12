Sinterklaas is het land weer uit, hoogste tijd voor kerstsferen. Vorig jaar werd een record aan kerstbomen en -artikelen verkocht in Nederland. Dit jaar worden de prijzen hoger. Gaan we toch weer los de komende weken?

Volgens onderzoeksbureau GfK gaven we in corona jaar 2020 maar liefst 116 miljoen euro uit aan kerstbomen en kerstartikelen. Er werden bijna drie miljoen kerstbomen verkocht. Voor de Vereniging Nederlandse Kerstbomenkwekers (VNK) betekende dat een record en een omzetstijging van 10 procent ten opzichte van 2019.

VNK-voorzitter Gerard Krol denkt dat de branche die cijfers in de komende weken gaat evenaren. Dat de prijzen iets hoger liggen door duurder verpakkingsmateriaal, mag volgens Krol de pret niet drukken. "Ik schat dat ze niet meer dan 10 procent duurder zijn. Voor een boom van 2 meter betaal je nu gemiddeld tussen de 30 en 40 euro. Door corona en dreigende lockdown hebben de mensen het ervoor over. Ze gaan een boom echt niet laten voor een paar euro meer", aldus Krol.

Eerder een kerstboom in huis

Traditioneel gezien 'mag' een boom pas na het Sinterklaasfeest worden neergezet, maar wie een beetje bij de buren naar binnen gluurt heeft in de afgelopen weken al heel wat versierde kerstbomen kunnen spotten. Krol: "Die trend is vorig jaar ingezet en we merken het dit jaar weer. Ik heb een groothandel en al mijn bomen zijn nu al weg naar de verkooppunten. We pieken eerder, zeg maar."

Ook GfK signaleert dat de kerstinkopen dit jaar eerder van start zijn gegaan. In de eerste drie weken van november is er in de tuincentra, goed voor 40 procent van de kerstverkopen, twee keer zoveel omzet gedraaid in kerstbomen en een kwart meer in kerstartikelen.

“Normaal gesproken hebben we alles in september al binnen, nu wachten we nog steeds op enkele containers.” Peter Paul Kleinbussink, directeur van Intratuin Nederland

Ook Peter Paul Kleinbussink, directeur van Intratuin Nederland, ziet dat mensen de Kerst eerder in huis willen brengen. "5 december was jarenlang een soort heilige datum. Dat is sinds vorig jaar veranderd. Sint is nog steeds belangrijk, maar de eerste bomen staan al opgetuigd in de huizen." Vorig jaar draaide zijn firma een flinke kerstomzet: rond de 15 procent meer dan normaal. En zoals het er nu naar uitziet, denken ze de omzet van 2020 ook weer te gaan halen.

Vertraging in levering kerstproducten

Toch zijn er ook problemen in de kerstbranche: veel producten werden door een tekort aan containers en schepen uit China met een vertraging van vier tot zes weken geleverd.

Kleinbussink: "Dat was een gedoe en is voor ons zeker spannend geweest. Normaal gesproken hebben we alles in september al binnen, nu wachten we nog steeds op enkele containers. Inmiddels is ongeveer 95 procent binnen, maar we moesten flink aanpoten om alles op tijd in de winkels te krijgen."

Net als de prijs voor kerstbomen is ook het prijskaartje van ballen, slingers en lichtjes hoger geworden. "We proberen het minimaal te houden, maar het kan niet anders", stelt Kleinbussink.

"Vorig jaar betaalde je voor een container uit China nog 4.000 euro, dat is dit jaar 15.000 of 16.000 euro. Voor kleine dingen als kerstballen gaat het nog wel, want daar gaan er veel van in een container en betaal je slechts een paar procent meer. Maar spullen van een groter volume zijn om die reden tot 15 procent gestegen."

'We hangen overal lichtjes in'

Toch verwacht ook Kleinbussink dat we net als vorig jaar massaal kerstspullen gaan inslaan. Wat is zijn bestverkochte kerstproduct? "Ik blijf me verbazen over de verkoop van kerstverlichting. Gelukkig allemaal led en energiezuinig, maar jaar na jaar verkopen we er meer van. Niet alleen voor in de kerstboom, maar voor bomen in de tuin, heggen, vlaggenmasten die als kerstboom verlicht worden. Je kunt het zo gek niet bedenken of we hangen er lichtjes in."

De tuincentrumtopman snapt de kersttrend maar al te goed. "We willen het in en om huis gewoon gezellig maken in roerige tijden. Daar hebben we met recht behoefte aan."