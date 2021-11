Veel mensen sparen voor pensioen, een buffer of lange reis. Maar sparen én dat ook volhouden is lang niet altijd makkelijk, zeker in de dure decembermaand vliegt het geld eruit. Experts delen hun beste tips om 'onzichtbaar' te sparen en zo toch een buffer op te bouwen.

1. De kaasschaafmethode

"Automatiseer het sparen", adviseert registeraccountant en blogger Marjan Heemskerk van The Happy Financial. "Dan hoef je er vervolgens niet meer over na te denken. Zo valt het minder op." Een van die manieren om automatisch geld naar je spaarrekening door te sluizen, is de 'kaasschaafmethode'. Bereken hoeveel geld je nodig hebt om goed rond te kunnen komen. Dat bedrag stel je in op je rekening. Komt er meer binnen? Dan wordt dat automatisch overgeboekt naar je spaarrekening.

"Deze methode is vooral handig voor mensen met een wisselend inkomen zoals zzp'ers of werknemers met een 0-uren contract", zegt Heemskerk. Bij de meeste banken kun je dit instellen door middel van een variabele overboeking. Door het geld direct over te boeken nadat het op je rekening staat, spaar je bovendien meer dan dat je het geld overboekt dat je aan het eind van de maand overhoudt. "Als het op je rekening staat, ben je eerder geneigd om het uit te geven."

“Als je bij dezelfde bank spaart, zie je in een overzicht vaak je spaar- en betaalrekening. Dan is de verleiding groot om het gespaarde geld terug te boeken.” Marianne Bodenstaff, budgetcoach

2. Open een nieuwe rekening

"Begin met kleine bedragen", adviseert budgetcoach Marianne Bodenstaff van Huishouden op Orde. "Ook dat zet zoden aan de dijk. Het hoeft niet in een keer om honderden euro's te gaan." En maak die bedragen over naar een spaarrekening bij een andere bank. "Als je bij dezelfde bank spaart, zie je in een overzicht vaak je spaar- en betaalrekening. Dan is de verleiding groot om het gespaarde geld terug te boeken naar je betaalrekening als je iets wil kopen."



3. Pinsparen

Stel je koopt een belegd broodje voor 4,75 euro. Bij het pinnen reken je dit bedrag af en tegelijkertijd gaat een percentage van dit zelfde bedrag naar je spaarrekening. Ook mogelijk is om het 'wisselgeld' opzij te zetten. In het bovenstaande voorbeeld spaar je dan 0,25 cent van de aankoop. ABN AMRO is een van de weinige banken die dit zogenaamde pinsparen aanbiedt. Je kunt zelf natuurlijk ook een keer in de week het wisselgeld van al je aankopen berekenen en overboeken. Pinsparen gaat door de kleine bedragen vrijwel onopgemerkt, maar de methode kent ook nadelen, waarschuwt Heemskerk. "Het zou je uitgaven wellicht kunnen stimuleren."

“Gooi kleingeld in een spaarpot, aan het eind van de maand heb je dan wellicht een leuk bedrag om van uiteten te gaan.” Marianne Bodenstaff, budgetcoach

4. De spaarpot

Vooral mensen die met cash geld betalen, kunnen geld opzij zetten in een spaarpot, zegt budgetcoach Bodenstaff. "Bijvoorbeeld door aan het eind van de week of na iedere dag het kleingeld daarin te gooien. Aan het eind van de maand heb je dan wellicht een leuk bedrag om van uiteten te gaan." In haar praktijk ziet Bodenstaff vaak dat mensen het idee hebben dat ze zichzelf iets ontzeggen als ze sparen. "Dat is niet zo", benadrukt ze. "Je doet jezelf er juist een plezier mee. Je zet geld opzij voor iets waar je echt blij van wordt zoals een reis of je huis."



5. Koopzegels

Het klinkt ouderwets, maar koopzegels bij supermarkten kunnen een hele geschikte methode zijn om wat geld opzij te leggen. Bovendien ontvang je rente op de zegels. Bij Albert Heijn bijvoorbeeld krijg je voor een vol spaarboekje (kosten 49 euro), 52 euro uitbetaald (6 procent rente). Jumbo heeft spaarboekjes met 250 zegels (kosten 25 euro), waarvoor je 26 euro krijgt uitbetaald (4 procent rente). Je kunt de volle spaarkaarten natuurlijk gebruiken om je boodschappen mee af te rekenen. Heemskerk: "Maar je kunt het bijvoorbeeld ook apart zetten voor de vakantie. Zo bouw je een klein spaarpotje op bij het boodschappen doen."

6. Stiekem sparen

Bij stiekem sparen houd je eigenlijk jezelf voor de gek. Enkele keren per maand boek je random, kleine bedragen van je betaal- naar je spaarrekening. Vooraf stel je deze overschrijvingen in op willekeurige dagen. De derde van de maand boek je bijvoorbeeld 4,87 euro over, de twaalfde 11,66 en weer enkele dagen later 5,20 euro. "Die willekeurige uitgaven vallen niet op tussen de dagelijkse boodschappen, lunches en andere uitgaven", zegt Heemskerk. "Maar als je dit standaard doet, kun je aan het eind van het jaar toch vrijwel ongemerkt 1.000 euro hebben gespaard."



7. Sparen met verkopen

Uitgegroeid of uitgekeken op spullen en kleren? Veel huishoudens verkopen hun spullen via bijvoorbeeld Marktplaats of Vinted. Ook dat kan een spaarcentje opleveren. Bodenstaff: "Zet van elk verkocht item de helft of een derde op je spaarrekening."