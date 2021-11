Tot het einde van het jaar kun je een nieuwe zorgverzekering kiezen en is het mogelijk om wijzigingen aan te brengen in je zorgverzekering. De meeste zorgpremies gaan in 2022 met enkele euro's per maand omhoog. Zijn er nog mogelijkheden om te besparen? Verschillende experts delen hun belangrijkste tips.

De meest voor de hand liggende manier om op je zorgverzekering te besparen is overstappen. Maar er zijn meer manieren om tientallen euro's op je zorgverzekering te besparen. Ook zonder over te stappen, gewoon bij je huidige zorgverzekeraar. We zetten ze op een rijtje:

1. Zit je bij een hoofdmerk, ga naar een label

Bijna alle zorgverzekeraars hebben naast hun hoofdmerk, een of meerdere labels. "We zien steeds meer mensen overstappen van het hoofdmerk naar wat we vroeger het internetlabel noemden", zegt Knopperts. Bijvoorbeeld van Menzis naar Anderzorg, van VGZ naar Bewuzt of van CZ naar Just. "Simpelweg omdat die labels vaak goedkoper zijn."

2. Bedenk of je de aanvullende (tand)verzekering echt nodig hebt

Ruim 80 procent van de verzekerden heeft een aanvullende verzekering. Die bieden veelal dekking voor fysiotherapie, mondzorg en alternatieve geneeswijzen. Bereken eens wat je de afgelopen jaren van je verzekeraar uitgekeerd hebben gekregen en hoeveel je hebt betaald, adviseert Wynand van de Ven, emeritus hoogleraar Zorgverzekeringen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. "De meesten hebben meer betaald dan wat ze uitgekeerd kregen. En reken dan eens uit hoeveel je bespaart als je geen aanvullende verzekering neemt."

“Je zorgverzekering kun je een keer per jaar aanpassen, je reisverzekering aanpassen kan het hele jaar.” Wynand van de Ven, emeritus hoogleraar Zorgverzekeringen

3. Check of je dubbel bent verzekerd voor zorg in het buitenland.

De basisverzekering vergoedt spoedeisende zorg buiten de Europese Unie tot het bedrag wat die zorg in Nederland zou kosten. Is de zorg duurder, dan moet je het verschil bijbetalen. "Dat kan het geval zijn in Zwitserland of Amerika", weet Knopperts. "Maar ook in minder voordehand liggende landen als Spanje en Griekenland kun je in een duurdere privé-kliniek belanden."

De buitenlanddekking is vaak al onderdeel van de eenvoudige, goedkoopste aanvullende verzekeringen. Heb je ook een reisverzekering? Check dan of die ook geneeskundige kosten in het buitenland vergoedt. In dat geval betaal je dubbel. Van de Ven adviseert de dekking bij de reisverzekeraar op te zeggen. "Je zorgverzekering kun je een keer per jaar aanpassen, je reisverzekering aanpassen kan het hele jaar."

4. Betaal je premie niet per maand maar per jaar.

Je zorgpremie in een keer betalen is voordeliger dan maandelijks. Wie het hele bedrag in januari betaalt, kan afhankelijk van de verzekeraar tot 3 procent besparen. "Die 3 procent krijg je niet op de bank", benadrukt Knopperts.

5. Verhoog je eigen risico.

Het verplicht eigen risico bedraagt in 2022 385 euro. Ben je gezond en verwacht je geen zorgkosten te maken? Dan kun je besparen door dat bedrag vrijwillig te verhogen tot maximaal 885 euro. Dit jaar kan je korting oplopen tot 336 euro. Zet wel geld apart voor als je onverwachts zorgkosten maakt. Een bezoek aan de huisarts valt niet onder het eigen risico, maar bijvoorbeeld een bloedonderzoek wel.

6. Hoeveel euro extra is vrijezorgkeuze je waard?

Zorgverzekeraars kunnen vier type basisverzekeringen aanbieden: naturapolis, restitutiepolis, combinatiepolis. Het verschil zit 'm in de vergoeding voor zorgverleners met wie de zorgverzekeraar geen contract heeft. Alleen een restitutiepolis vergoedt alles, bij een naturapolis kan het zijn dat je moet bijbetalen als je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat. Knopperts zag afgelopen jaren de prijs van restitutiepolissen harder stijgen dan die van naturapolissen.

"En met een naturapolis heb je ook veel keuze", zegt Wim Groot, hoogleraar Gezondheidseconomie aan de Universiteit Maastricht. "Je kunt naar elke huisarts en naar elk ziekenhuis." De keuze is minder voor bepaalde zorgsoorten, zoals ggz, wijkverpleging en fysiotherapie. "Maar je betaalt ook minder", zegt Knopperts.

