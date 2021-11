Het eind van het jaar nadert en dat is een tijd waar veel mensen iets extra's willen doen voor een ander, bijvoorbeeld in de vorm van een donatie aan een goed doel. Waarom doneren bedrijven en particulieren eigenlijk? En waar moet je op letten als je een goed doel uitkiest?

Al vele jaren doneert Inge Swaab aan het Leger des Heils, en dat is om persoonlijke redenen vertelt ze: "Mijn vader was een Duitse jood. In 1936 ontvluchtte hij het naziregime en kwam hij in Amsterdam op een zolderkamertje te wonen. Mijn moeder volgde hem op 27 maart 1937. Drie dagen later werd ik geboren."

"Ze hadden werkelijk niets voor een pasgeboren baby, ik werd in de lange onderbroek van mijn vader gewikkeld. Mijn eerste kleertjes en kinderwagen kregen zij van Het Leger des Heils. Hierdoor draag ik deze instelling een warm hart toe", aldus Swaab, die nog steeds doneert.

Donaties niet afgenomen

Het aantal donaties aan goede doelen zit al jaren in de lift. Uit eerder onderzoek van Goede Doelen Nederland blijkt dat, ondanks de financiële onzekerheden die de coronapandemie voor veel Nederlanders met zich meebracht, de totale steun aan goede doelen in 2020 licht steeg ten opzichte van 2019.

"Dit gold met name voor grote goede doelen", vertelt Margreet Plug, directeur van Goede Doelen Nederland. "Bij middelgrote en kleine organisaties was wel sprake van een daling in inkomsten, van respectievelijk 6 procent en 9 procent, ten opzichte van 2019", zegt Plug.

De kleinere goede doelen blijken het financieel wel een stuk lastiger te hebben dan de grote. "Maar de bereidheid om goede doelen te steunen bleef vorig jaar groot", concludeert Plug. "Uit ons onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de giften en donaties aan goede doelen in 2020, ondanks corona, met 7 procent toenamen ten opzichte van een jaar eerder.

Persoonlijke binding met goede doelen

"Het meest wordt gegeven aan goede doelen op het gebied van gezondheid, internationale hulp en mensenrechten", vertelt Plug.

Voor ondernemer en businesscoach Meriam Slijkerman speelt ook een persoonlijke overweging een rol. "Voordat ik vijf jaar geleden de overstap maakte naar ondernemen, was ik twintig jaar lang werkzaam in de jeugdzorg. Inmiddels heb ik een succesvolle onderneming, maar jeugdzorg laat mij niet los", vertelt ze.

Slijkerman doneert om die reden tot en met Kerst de volledige opbrengst van de verkoop van haar boek aan stichting Het Vergeten Kind."Het gaat me aan het hart hoeveel kinderen het niet goed hebben in Nederland, zeker in tijden van lockdowns en corona. Huiselijk geweld, verwaarlozing, het heeft zo'n impact op een kind en bepaalt welke kansen je hebt in het leven."

Wanneer is een goed doel betrouwbaar?

Maar niet iedereen heeft zo'n persoonlijke binding met een bepaald doel. Stel je wil toch iets goed doen: hoe kies je een doel uit? Plug: "Ga je hart achterna. Bepaal welk thema je belangrijk vindt: gezondheid, welzijn, kinderen, dierenwelzijn, natuur, cultuur, mensenrechten, et cetera. Je kunt op de website goededoelen.nl per thema vinden welke goede doelen er zijn."

Als je zeker wil weten dat je donatie goed terechtkomt, kun je letten op de CBF-erkenning. Stichting Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) controleert of goede doelen voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zo moeten goede doelen met deze erkenning onder andere jaarverslagen kunnen laten zien, de financiën op orde hebben en zorgvuldig omgaan met het geld van donateurs. 650 doelen hebben zo'n keurmerk.

Het CBF schrijft op de website dat er ook goede doelen zijn, vaak lokaal of kleinschalig, zonder keurmerk en dat deze ook goed werk kunnen verrichten. Maar, zo benadrukt de organisatie, dat weet je niet zeker omdat het niet door een onafhankelijke organisatie is gecontroleerd. "Dan moet je zelf huiswerk verrichten om zeker te weten dat jouw bijdrage goed wordt besteed. Let daarbij op een duidelijke beschrijving waaraan het geld wordt uitgegeven en op verantwoording achteraf door bijvoorbeeld een jaarverslag en jaarrekening."