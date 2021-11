Elektronica, boeken, schoenen en kleding met hoge korting. Aanstaande vrijdag is het weer tijd voor Black Friday, maar ook nu al wordt er gestunt met ogenschijnlijk fikse kortingen. Hoe weet je of iets daadwerkelijk een goede deal is? "Bedenk of je die nieuwe televisie echt nodig hebt."

Black Friday is tegenwoordig niet meer weg te denken uit Nederland. Het fenomeen is een aantal jaren geleden overgewaaid uit de Verenigde Staten. Mensen kunnen daar de dag na Thanksgiving met hoge kortingen hun kerstinkopen doen. Ook in Nederland wordt tijdens Black Friday flink gestunt met prijzen. En dat zorgt voor grote drukte in de winkels.

Tammo Bijmolt, hoogleraar marketing aan de Rijksuniversiteit Groningen, denkt dat de populariteit van Black Friday vooral te maken heeft met het moment. "De timing is uitstekend, net voor de feestdagen. Zowel winkels als consumenten zijn er helemaal gewend aan geraakt." Daarnaast zijn mensen over het algemeen erg gevoelig voor acties, zegt Bijmolt. "We vinden graag iets moois voor een lage prijs. Consumenten stellen aankopen daarom gerust uit tot Black Friday, om dan met korting toe te slaan."

'Goedkoop is geen reden om gewoon maar te kopen'

Iemand die graag haar slag slaat tijdens Black Friday, is de 22-jarige Emma de Groot uit Almere. "Het is voor mij het shopevenement van het jaar. Ik ga helemaal los en neem altijd een paar uur vrij van mijn werk om te shoppen."

Voor die dag bereidt ze zich goed voor. "Ik speur zowel online als in folders naar aanbiedingen. Je kunt ook bij je favoriete winkels je naam en e-mailadres achterlaten voor een nieuwsbrief. Daar delen ze ook acties. En ik noteer in mijn telefoon wanneer winkels hun kortingen bekendmaken. Dan heb ik een goed overzicht en weet ik precies waar ik heen moet tijdens Black Friday."

“Ik koop dan bijvoorbeeld mijn make-up en tandpasta en heb dan snel zo'n 60 procent korting per item. Dat is makkelijk scoren.” Emma de Groot, fan van Black Friday

Op die vrijdag shopt ze vooral verzorgingsproducten en kleding. Dat zijn volgens haar de producten met de grootste kortingen. "Ik weet dat de kortingen echt zijn omdat ik vaker in die winkels kom en de prijzen ken. Ik koop dan bijvoorbeeld mijn make-up en tandpasta en heb dan snel zo'n 60 procent korting per item. Dat is makkelijk scoren."

De Groot tipt mensen om tijdens Black Friday te kijken naar producten die je echt nodig hebt. "Goedkoop is geen reden om gewoon maar te kopen. En wees scherp bij grote elektronicazaken. Die staan soms bekend om schijnkortingen: de prijs voor Black Friday omhooggooien en dan ineens verlagen. Dit kan je omzeilen door de prijzen al maanden eerder op te schrijven. Wees scherp en dan zie je snel genoeg of het een écht goede deal is."

Pas op voor nepaanbiedingen

Ook hoogleraar Bijmolt adviseert de consument zich niet te laten meeslepen en goed naar de prijs te kijken. "De consument zou moeten nagaan of winkeliers de 'van-prijs' ook echt hebben gehanteerd in de maanden voor Black Friday. Is het werkelijk de eerdere verkoopprijs of alleen een hogere adviesprijs? Dan is het een nepaanbieding."

Volgens de wet moet een product voorafgaand aan de aanbieding daadwerkelijk voor die 'van-prijs' zijn verkocht. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt hierbij een periode van drie maanden aan. Toch blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond dat winkels soms met nepaanbiedingen komen. De ACM kan de winkels een boete opleggen voor oneerlijke handelspraktijken.

“Via websites en tools als Tweakers of Kieskeurig is het relatief makkelijk na te gaan wat de prijs van een product bij andere aanbieders is.” Tammo Bijmolt, hoogleraar marketing

Volgens Bijmolt kun je de echte aanbiedingen onderscheiden van neppe door te kijken naar prijsvergelijkers. "Via websites en tools als Tweakers of Kieskeurig is het relatief makkelijk na te gaan wat de prijs van een product bij andere aanbieders is. De consument kan zo eenvoudig bepalen of een aanbieding écht scherp is."

Tot slot loont het volgens de hoogleraar om ook tijdens Black Friday kritisch te blijven. "Laat je niet direct verleiden door de 'lage' prijzen. Vergeet even dat het korting is en probeer alleen naar de te betalen prijs te kijken. Wil en kun je bijvoorbeeld 1.000 euro uitgeven voor een televisie, afgezien van dat die televisie eerst 1.500 euro kostte? Koop het product pas als het echt mooi is en je het daadwerkelijk nodig hebt."