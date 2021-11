Steeds meer mensen van tussen de 55 en 65 jaar hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat kwam in september naar voren uit onderzoek van Regioplan. Na Prinsjesdag bleek dat het demissionaire kabinet zich voorlopig niet over deze kwestie buigt. Wat kunnen 'jong senioren' zelf doen om hun financiële positie te verbeteren?

Dat hij de verwarming nog niet heeft aangezet, is voor Adrie (60, achternaam bekend bij de redactie) in november niet ongewoon, maar deze winter gaat hij proberen hem helemaal uit te laten. "De mazzel is dat ik op eenhoog woon, onder een kantoorpand, zij stoken voor mij. Je merkt in het weekend echt een temperatuurverschil, dan red ik het niet zonder sloffen."

De verwarming uit laten staan is slechts een van de dingen waar Adrie op let om rond te kunnen komen van zijn bijstandsuitkering. Toen hij tien jaar geleden zijn administratieve functie verloor tijdens een reorganisatie is het naar eigen zeggen "sappelen geblazen". "Kleding haal ik bij het Leger des Heils, ik ga einde dag naar de markt omdat je groente en fruit dan voor een habbekrats kunt kopen. De rest haal ik bij de ALDI."

Adrie is als 'jonge senior' die het financieel krap heeft niet alleen. Regioplan onderzocht in opdracht van diverse organisaties, waaronder ouderenbonden ANBO en KBO-PCOB, de financiële positie van deze doelgroep.

Miranda Witvliet was als senior onderzoeker Regioplan betrokken bij het onderzoek. "Iets meer dan 10 procent van de groep tussen 55 en 65 jaar heeft een laag inkomen: dat is 1.090 netto voor alleenstaanden en 1.530 euro voor een stel zonder kinderen. Dat is in vergelijking met andere leeftijdsgroepen een oververtegenwoordiging."

Steun kinderen pas financieel als je het kunt missen

"Je ziet dat de kans op het vinden van een nieuwe baan voor hen moeilijker is. Daardoor leven ze vaak langdurig in een financieel kwetsbare positie", vervolgt Witvliet. De hoop dat de beleidsmakers de zaak zouden oppakken, is voorlopig vervlogen. Maar wat kunnen jong senioren, naast het blijven zoeken naar werk, zelf doen om hun financiële positie te verbeteren?

Als financieel administratief coach werkt Angella Hendrix veel met jong senioren. Om financieel overzicht te creëren, raadt zij hen aan twee rekeningen te nemen: één voor vaste lasten en één voor huishoudgeld. "Als het op is, is het op. Het maakt mij niet uit als je 200 euro uitgeeft aan roken, maar dan houd je misschien weinig over voor boodschappen. Door het op papier te zetten, maak je inzichtelijk waar de schoen wringt."

Typisch iets wat Hendrix bij deze doelgroep vaak tegenkomt is het financieel ondersteunen van kinderen. "Zeker in deze tijd denken ze op pa en ma te kunnen blijven terugvallen. Stop daarmee als je het zelf niet kunt missen. Zorg in eerste instantie voor jezelf en geef kinderen de kans zelfstandig te zijn."

Tot slot adviseert Hendrix niet in je eentje te blijven zitten met je financiële sores. "Niet iedereen is goed met geld en al helemaal weinig mensen hebben toekomstvisie. En dat is juist voor deze groep belangrijk, want hoe sta jij er direct bij als je de pensioengerechtigde leeftijd hebt? Klop aan bij de gemeente, die weet waar jij recht op hebt. Laat iemand van een ouderenorganisatie of een vertrouwd familielid met verstand van geld eens met je meekijken. Je hoeft ze niet je pincode te geven, maar schaam je niet. Nu kun je nog wat veranderen aan je financiële toekomst."