Sinterklaas is sinds dit weekend weer in het land en daarmee begint een tijd van cadeaus, feestkleding en lekker eten. De kosten kunnen snel oplopen, maar hoe zorgt de Sint ervoor dat hij niet te veel uitgeeft? Deze bespaarliefhebbers delen hun beste tips voor gezellige dagen die binnen het budget blijven. "Jonge kinderen zien het verschil tussen nieuw en gebruikt niet."

De kinderen van Anja Laemers (42) zijn inmiddels volwassen, maar sinds ze klein waren is ze bezig met besparen op cadeautjes voor de feestdagen. "Natuurlijk wil je leuke dingen kunnen geven, maar dat hoeft echt niet duur te zijn."

Vorig jaar werd er gemiddeld 84 euro uitgegeven aan sinterklaascadeaus. Meer dan de helft werd online aangeschaft, en dat was voor het eerst, meldde het Economisch Bureau van ING vorig jaar.

Laemers gaf vorig jaar in totaal 50 euro uit aan sinterklaascadeautjes voor acht volwassenen. "Ik koop het hele jaar door kleine cadeautjes die ik apart leg. Ik speur het internet af naar goede acties van verschillende winkels. Je kunt bijvoorbeeld bij de Zeeman een tasje vullen voor 2,50 euro. Daar past echt veel in. Ik stond om 8 uur 's ochtends voor de deur."

“Er zijn veel mooie dingen die je tweedehands kunt scoren. Of zelfs ruilen met andere mensen.” Anja Laemers

1. Van tevoren budget bepalen

Laemers maakt gebruik van de uitverkoop die vaak direct na de feestdagen begint. "Winkeliers doen hun spullen dan weg en die kan je met korting kopen voor het volgende jaar." Toch redt ze het niet altijd met haar budget. "Ik kom soms hoger uit. Maar het helpt om een bedrag per persoon af te spreken. Houd dit in je achterhoofd als je gaat winkelen. Hierdoor geef je niet te veel uit."

De Arnhemse is van mening dat niet alle cadeautjes nieuw hoeven te zijn. "Er zijn veel mooie dingen die je tweedehands kunt scoren. Of zelfs ruilen met andere mensen. Jonge kinderen zien het verschil tussen nieuw en gebruikt niet. Daarnaast zijn ze vaak snel uitgekeken op hun cadeaus, dus zonde om daar veel geld aan uit te geven."

Laemers adviseert om op Facebook te kijken naar ruilgroepen of gebruik te maken van Sintswap of RecyleSint, twee online platformen om cadeaus te ruilen. "Je kunt zelf ook wat inleveren. Zo geef je oude spullen een nieuw leven en help je mensen die amper budget hebben. Uiteindelijk wil je dat iedereen kan genieten van de feestdagen."

2. In de zomer of na de feestdagen aankopen doen

Ook Natascha Santes (40), leerkracht in het Drentse Vries, werkt met een vast budget per persoon. Ze heeft twee kinderen en geeft zo'n 100 euro uit voor alle cadeautjes. Toch probeert ze vaker iets zelf te maken in plaats van te kopen. "Het is heel leuk om zelf creatief te zijn. Het is persoonlijker en ook waardevoller dan iets uit de winkel."

Ook tipt zij mensen het hele jaar door te zoeken naar cadeautjes. "Wat je in het najaar betaalt voor cadeautjes is anderhalf keer zo veel als in de zomer. Winkels doen alsof het nu in de aanbieding is, maar de prijzen zijn aangepast aan de feestdagen. Het bespaart je al gauw tientallen euro's als je dit weet."

Bespaarexpert Johanna Scholten (46) ziet dat meer mensen moeite hebben met de kosten rondom de feestdagen. In haar werk leert ze mensen om minder uit te geven, en dat is zeker in december lastig. "Het is de duurste maand van het jaar. We willen toch graag een gezellige tijd beleven met familie en vrienden. Dat kost geld, maar het hoeft niet duur te zijn."

“Haal cadeaupapier af bij winkels, die doen het vaak voor niets weg na de feestdagen.” Bespaarexpert Johanna Scholten (46)

3. Tweedehands of zelf maken

Scholtens beste tip is om te werken met wat er al is. Hoe maak je daar gebruik van? "Koop cadeautjes tweedehands of maak ze zelf. Haal cadeaupapier af bij winkels, die doen het vaak voor niets weg na de feestdagen. Laat kinderen hun schoen gratis zetten in de supermarkt."

Daarnaast raadt ze mensen aan te kijken naar kleine details, ook bij het dekken van de tafel. "Iets simpels kan al snel chic lijken door een kleine aanpassing. Doe bijvoorbeeld een lepeltje frambozenjam in de jus. Of maak het bord mooi op met een paar blaadjes sla of wat verse kruiden. Het kost amper wat, maar je bord ziet er gelijk restaurantwaardig en feestelijk uit. Zo kan je goed genieten van de fijne dagen, zonder dat het al te veel moet kosten."