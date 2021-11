Je gezamenlijke financiën: het is niet bepaald een gezellig onderwerp voor aan de ontbijttafel. Toch zou je het er eigenlijk elke maand over moeten hebben met je partner, zeggen experts. Dat voorkomt geldproblemen en ruzies.

Uit een onderzoek naar geld en relaties van het Nibud uit 2019 blijkt dat de meeste koppels (61 procent) al het inkomen op één hoop gooien. 40 procent heeft zelfs alleen een gezamenlijke rekening. Niet per se verstandig, zegt budgetcoach Rita Brudet van Celest Financial Education. "Zo houd je geen overzicht. Als een van de partners naar eigen inzicht geld uitgeeft van de gezamenlijke rekening en de ander is het niet met die uitgave eens, krijg je al snel onenigheid."

Ondernemer Lieke Danenberg (36) uit Alkmaar is al achttien jaar samen met haar vriend, die in loondienst werkt en daarnaast ook een eigen bedrijf heeft. Na jaren naar rato aan de gezamenlijke uitgaven te hebben bijgedragen, gebruikt het stel sinds de geboorte van hun eerste kind de zakgeldmethode. "Ons inkomen komt binnen op onze eigen rekeningen en wordt geautomatiseerd in gezamenlijke potjes gestopt die wij belangrijk vinden: naast onze vaste lasten zetten we geld opzij voor onze volgende vakantie, beleggingen en voor de studie van de kinderen."

“Dat een van de twee minder verdient, betekent niet dat diegene ook minder bijdraagt aan het gezin.” Lieke Danenberg, ondernemer

Wat overblijft deelt het stel door de helft. Zo kunnen ze het allebei naar eigen inzicht uitgeven aan wat ze leuk of belangrijk vinden. "Wel zo eerlijk, want dat een van de twee minder verdient, betekent niet dat diegene ook minder bijdraagt aan het gezin", zegt Danenberg. "Het voorkomt ook dat we ruzie krijgen over waar de ander zijn geld aan uitgeeft."

Het koppel bespreekt wekelijks hun financiën en stuurt dan bij waar nodig. "Doordat we van elkaar weten wat we belangrijk vinden, begrijpen we elkaars uitgavenpatroon beter en zijn we meer naar elkaar toegegroeid." Ook Brudet vindt dat een goede insteek. "Veel stellen vinden geld geen leuk onderwerp, maar als je vraagt wat je partner belangrijk vindt en welke spaardoelen daarbij horen wordt het opeens wel een interessant gesprek", aldus de budgetcoach.

Geldzaken geen geliefd onderwerp

"Welke methode voor de gezamenlijke financiën het best past verschilt per koppel, het belangrijkst is om erover te blijven praten", zegt Brudet. Ze raadt aan minimaal eens per maand tijd vrij te maken voor dat gesprek. "Pak er een wijntje bij en bespreek: hoe staan we ervoor?" Ga je dat gesprek uit de weg, dan is de kans groot dat er conflicten ontstaan, ziet ze bij haar cliënten.

“Zoek naar een oplossing die eerlijk voelt voor beide partners en evalueer dat ook regelmatig.” Rita Brudet, budgetcoach

Zorg dus dat je allebei inzicht hebt in je financiële huishouden, aldus Brudet. "Zet al jullie gezamenlijke en individuele uitgaven in een Excel-bestand. Wat blijft er na het betalen van de vaste lasten over om leuke dingen van te doen en hoe ga je dat geld verdelen? Zoek naar een oplossing die eerlijk voelt voor beide partners en evalueer dat ook regelmatig."

Zelf raadt Brudet de 50-30-20-verdeling aan: 50 procent van het gezamenlijk netto-inkomen is voor vaste lasten, 30 procent voor leuke dingen en 20 procent gaat op de spaarrekening. Moet je schulden afbetalen? Reserveer daar dan 10 procent voor en spaar de overige 10 procent. Niet sparen is geen optie: "Dan bouw je nooit een buffer op."