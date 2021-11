Met bepaalde uitgaven en handigheidjes kun je in de laatste twee maanden van het jaar zorgen dat je aangifte inkomstenbelasting straks lager uitvalt. We geven vier tips waar je nog dit jaar wat mee kunt doen.

Mocht je de luxe hebben dat je aan het eind van dit jaar geld overhoudt, dan kun je slimme keuzes maken waarmee je je aangifte inkomstenbelasting kunt verlagen en je straks, volgend voorjaar, minder hoeft bij te betalen of misschien zelfs geld terugkrijgt.

"Maar ga niet iets doen vanwege het fiscale voordeel" zegt Peter Pleijsant, expert vermogensplanning bij ABN AMRO MeesPierson. "Maak eigen keuzes die bij je situatie passen. Je moet het geld ook wel kunnen missen, anders levert het gedoe op achteraf."

1. Een dure aanschaf

Een klassieke auto of een mooi sieraad op het oog? Of wil je nog onderhoud aan je huis doen? Het kan gunstig zijn om daar dit jaar nog geld aan te besteden. Hoe zit dat? De Belastingdienst kijkt naar het bedrag dat je bezit aan spaargeld en beleggingen en heft daar belasting over. Hoe meer vermogen, hoe hoger de belasting. Ook onderhoud aan je huis behoort tot de mogelijkheden.

Is je spaargeld en vermogen aan beleggingen hoger dan 50.650 euro (voor fiscaal partners 101.300 euro)? Dan betaal je minimaal 0,56 procent belasting. Bezit je ruim meer dan 1 miljoen euro aan spaar- en beleggingsgeld? Dan betaal je 1,71 procent belasting over het bedrag ruim boven het miljoen. Tot ongeveer 1 miljoen is dat vaak 1,35 procent.

2. Schenken aan (klein)kinderen

Jaarlijks kun je een bepaald bedrag belastingvrij schenken. In 2021 is dat bedrag door de coronacrisis 1.000 euro hoger dan normaal. Aan kinderen mag je zonder voorwaarden 6.604 euro belastingvrij schenken, aan kleinkinderen 3.244 euro.

“In de toekomst gaat deze regeling er waarschijnlijk uit, dat is iets om bij stil te staan als je misschien wil schenken.” Peter Pleijsant, expert vermogensplanning

Ook de 'eenmalig verhoogde vrijstelling' is in 2021 hoger dan gebruikelijk: ruim 26.000 euro voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar. In het geval van een dure studie mag je zelfs 55.996 euro 'cadeau doen'. En als het bedrag wordt gebruikt voor de aanschaf van een woning, is de vrijstelling ruim 105.000 euro.

"Die laatste regeling staat onder druk", vertelt Pleijsant. "Hoe dat er straks uitziet, hangt af van het nieuwe kabinet. In de toekomst gaat hij er waarschijnlijk uit, dat is iets om bij stil te staan als je misschien wil schenken."

3. Sparen

Voor mensen die twijfelen of hun pensioen voldoende is, kan het handig zijn om extra geld opzij te zetten in de vorm van een lijfrente, zegt Pleijsant. "Je moet het zien als extra aanvulling op het pensioen." De premie die je betaalt, is vaak tot een bepaald maximum aftrekbaar van het inkomen dat je hebt en dat scheelt dus in de aangifte inkomstenbelasting. Ook voor mensen met een eigen onderneming, die zelf verantwoordelijk zijn voor hun pensioen, kan dat interessant zijn.

4. Hypotheek aflossen en oversluiten

Mochten je financiële middelen het toelaten, dan kan het slim zijn om extra af te lossen op je hypotheek. Het gaat dan om geld dat anders in box 3 meegerekend zou worden als vermogen. Door daarmee extra af te lossen, daalt de inkomstenbelasting die je moet betalen. Maar, zegt Pleijsant, dat kost tijd. "Daar moet je niet te lang mee wachten. Als je dit bijvoorbeeld pas rond de Kerst bedenkt, is het maar de vraag of de bank dit op tijd kan afhandelen. Hoe eerder, hoe beter."

Bovendien is het niet voor iedereen verstandig. "Als je bijvoorbeeld een bankspaarhypotheek hebt, is het meestal niet gunstig." Met andere woorden: laat je bij twijfel goed adviseren. Bij de meeste hypotheekverstrekkers kun je maximaal 10 procent van de oorspronkelijke lening per jaar boetevrij aflossen.

Ook oversluiten is een optie. De hypotheekrente stijgt weer, maar is nu nog steeds laag. Nu voor langere tijd vastleggen, kan dus gunstig zijn. De 'boeterente' die je eventueel moet betalen, kun je tot maximaal 43 procent fiscaal aftrekken, net als andere oversluitkosten. Volgend jaar wordt dat maximaal 40 procent.