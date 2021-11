Energieleverancier Welkom Energie ging vorige week failliet: de 90.000 klanten die hun gas en elektriciteit via het bedrijf kregen, gaan automatisch over naar Eneco. Het maandbedrag gaat naar gemiddeld 289 euro per maand. Voor de meeste klanten een flinke verhoging. Hoe weet je als consument of een energieleverancier betrouwbaar is?

Ook bij een faillissement van een leverancier krijg je in Nederland altijd energie. "We hebben het zo geregeld dat consumenten ervan uit kunnen gaan dat ze altijd gas en elektriciteit krijgen", vertelt een woordvoerder van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

ACM houdt in de gaten of bedrijven aan de leveringsvoorwaarden kunnen voldoen. "Bedrijven moeten een vergunning hebben en voordat ze die krijgen, kijken wij of ze leveringszekerheid kunnen bieden en ook financieel in de positie zijn om dat te blijven doen."

Onduidelijk voor consumenten

Naast het reguliere toezicht heeft ACM dit jaar wel extra controlevragen bij de leveranciers neergelegd, schreef demissionair staatssecretaris Dilan Yesilgöz-Zegerius (Economische Zaken) deze week in een brief aan de Tweede Kamer. Het betrof vragen over de invloed van de gestegen gasprijzen op de financiële positie en de inkoopstrategie.

"Als ACM problemen signaleert, zal ze in nauwer contact met de onderneming te treden en zich in het uiterste geval voor te bereiden op de procedures rond eventuele faillissementen of intrekking van de leveringsvergunning", aldus de staatssecretaris in de brief.

Klanten weten echter alleen of een bedrijf wel of geen vergunning heeft en horen het pas als deze is ingetrokken. Hoe weet je als consument dan of een leverancier betrouwbaar is als je een nieuw contract wil afsluiten?

Dat is een goede vraag, zegt Joyce Donat van de Consumentenbond. "Klanten weten niet of ze met een betrouwbare partij in zee gaan en wij vinden al een paar jaar dat daar meer zicht op zou moeten zijn. De nutsvoorzieningen kosten ontzettend veel geld, en je wil een kleine beetje zekerheid", aldus de woordvoerder van de Consumentenbond, die ervoor pleit dat ACM bevoegdheid krijgt om eerder in te grijpen.

Een betrouwbare energieleverancier kiezen

Waar kun je als klant op letten als je wil overstappen of op zoek gaat naar een nieuwe energieleverancier? Of een grotere partij betrouwbaarder is dan een kleinere partij, weet je niet. Wat je volgens Donat als consument wel zelf kunt doen, is controleren of er veel klachten zijn over een leverancier. "We hebben een website, Klachtenkompas, waar iedereen klachten kan melden en deze zijn openbaar. Daar kun je ook kijken hoeveel klachten er zijn en wat voor soort klachten dat zijn."

Belangrijk is dan om te bekijken of het om een grote of kleine leverancier gaat en hoeveel klachten er de laatste maanden zijn binnengekomen. "Als ze niet bereikbaar zijn, moet je dat niet meteen heel hoog opnemen. Ze worden helemaal gek gebeld, net als wij", zegt Donat.

Als er klachten zijn over eindafrekeningen die niet kloppen, of welkomstbonussen die niet zijn uitgekeerd, kun je je zorgen maken, aldus de woordvoerder. "Ook kun je kijken of je leverancier is aangesloten bij brancheorganisatie Energie-Nederland. Dan is er een geschillencommissie."

Overigens adviseert de Consumentenbond op dit moment om niet over te stappen van energieleverancier. "De tarieven ontlopen elkaar niet heel veel op dit moment. In januari worden alle nieuwe variabele tarieven bekend en aangepast en dan kun je het beste vergelijken."