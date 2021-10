Een hypotheek, bankrekening of een verzekering afsluiten met zijn drieën (of meer). Het kan, maar blijkt knap lastig. Twee ervaringsdeskundigen vertellen hoe de maatschappij volgens hen nog altijd is ingericht op het leven als een koppel.

Tom van den Nieuwenhuijzen is al jaren gelukkig met zijn twee mannen. "Toen wij besloten met zijn drieën te gaan samenwonen werd het tijd om een gezamenlijke bankrekening te openen. Dit zou een blij moment moeten zijn, een markering van het samenzijn. In plaats daarvan kregen wij een half uur lang een preek van een bankmedewerker over hoe onverstandig het was. Terwijl deze bank wel het product aanbiedt om met meerdere mensen een bankrekening te openen."

Ook andere geldzaken, zoals het afsluiten van een gezamenlijke verzekering, bleken lastig. "Het is niet mogelijk een inboedelverzekering af te sluiten voor drie personen. Tenzij deze derde persoon een kind is. Uiteindelijk werden wij geadviseerd om onze derde partner als inwonende student toe te voegen. Dat kon dan wel, omdat hij een opleiding volgt. Het blijft vreemd dat hij zich niet gewoon op de polis kan bijvoegen. Je wil gewoon een verzekering die iedereen op de juiste manier dekt."

“Wij willen onze financiën ook goed kunnen regelen. Net als de rest.” Tom van den Nieuwenhuizen, heeft relatie met twee mannen

Andere bedrijven zetten wel stappen in de goede richting, aldus Van den Nieuwenhuijzen. "Er zijn wel producten die op meer samenlevingsvormen zijn ingespeeld. Zoals een gezamenlijk telefoonabonnement of een gedeeld Netflix-account. Waarom kan dit ook niet voor zaken als een hypotheek of een verzekering?"

Hij vindt dat er meer maatwerk moet komen vanuit financiële dienstverleners. "Anders gooi je de deur dicht voor een steeds groter wordende groep mensen die anders samenleven in de maatschappij. Wij willen onze financiën ook goed kunnen regelen. Net als de rest."

Keer op keer afgewezen

Ook de 57-jarige Moniek van Koot ervoer meerdere obstakels toen zij besloot met een bevriend stel een huis te kopen. Die zoektocht kende veel up en downs, zegt Van Koot. "Onze makelaar was enthousiast en dat hielp enorm. En bij de notaris konden we onze afspraken laten vastleggen. Maar het vinden van een hypotheekverstrekker bleek lastig. Wij werden keer op keer afgewezen, niemand wilde ons helpen. Dan zakt de moed je wel even in de schoenen."

“Het argument is dat het risico te groot is voor geldverstrekkers, maar er is toch minder risico als je drie volwaardige inkomens hebt?” Moniek van Koot, woont samen met bevriend stel

Uiteindelijk duurde het vier maanden voordat ze goedkeuring kregen voor een hypotheek, maar wel tegen een hogere rente dan bij een standaard hypotheek. "Het is eigenlijk oneerlijk dat dit zoveel ingewikkelder wordt gemaakt. Het argument is dat het risico te groot is voor geldverstrekkers, maar er is toch minder risico als je drie volwaardige inkomens hebt? Daarnaast is een vriendschap meestal voor het leven en eindigen liefdesrelaties vaker in scheiding en financieel gedoe."

Systeem loopt achter

Financieel adviseur Marco Weideman herkent de situaties van Van den Nieuwenhuijzen en Van Koot. Hij is eigenaar bij Weisch Advies in Leeuwarden en krijgt ook weleens aanvragen van samengestelde huishoudens.

"Bijvoorbeeld van een stel dat met hun schoonouders een huis wil kopen. Of een groep vrienden die samen een huis zoeken. De standaardoplossing is dan vaak niet mogelijk. Gelukkig zijn wij onafhankelijk en werken wij met tientallen hypotheekverstrekkers. Toch vallen er gelijk veel af en moeten wij echt zoeken naar een partij die wil meedenken."

“Als een groep van meerdere mensen iets koopt, dan is het risico dat er eentje daar weg wil veel hoger dan bij een koppel.” Marco Weideman, financieel adviseur

Volgens Weideman durven veel geldverstrekkers het niet aan, omdat ze het risico te groot vinden. "Als een groep van meerdere mensen iets koopt, dan is het risico dat er eentje daar weg wil veel hoger dan bij een koppel. Dat risico moeten banken wel durven dragen en dat doen ze vaak niet."

Toch vindt de financieel adviseur dat het systeem achterloopt. "Het is momenteel gebruikelijk dat inkomen afkomstig is van één of twee personen. De rekensoftware die we gebruiken is ook zo ingericht. De systemen zouden we opnieuw moeten bekijken aan de hand van meerdere situaties. Met meer maatwerk geef je meer mensen de kans."

