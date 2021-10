Naast benzine en meubels wordt ook kleding steeds duurder. Doordat de winkels lang dicht waren vanwege het coronavirus, is de productiecapaciteit naar beneden bijgesteld. Nu het weer kan, worden winkels overvraagd en stijgen de prijzen. Hoe vind je kwalitatief goede én betaalbare kleding?

Consumentengoederen en -diensten waren in augustus 2,7 procent duurder dan een jaar eerder, meldde het CBS onlangs. Benzine en energie werden duurder, maar ook kleding. "Een groot deel van de samenleving heeft meer te besteden omdat we tijdens de lockdowns niet naar winkels konden. Winkels worden nu dus overvraagd", zegt Corine Noordhoff, bijzonder hoogleraar Retail Marketing aan de Rijksuniversiteit van Groningen. En iets wat populair en schaars is, wordt duurder.

Noordhoff: "Veel kleding wordt bovendien geproduceerd in China en in containers verscheept. Die containers blijven in onze havens liggen omdat er meer hierheen wordt verscheept dan andersom. Dus in China zijn te weinig containers om kleding naar het Westen te exporteren."

“Wil je echt zeker zijn dat iets moreel en milieubewust is, dan kun je het beste voor vintage gaan.” Lorraine Littaur, stylist

Toch hoeft kleding niet altijd duur te zijn, zegt stylist Lorraine Littaur. Haar specialiteit? Mensen mooi kleden voor ieder budget. "Wil je er chic en goed uitzien, maar heb je niet veel te besteden, ga dan voor een klassieke look", adviseert de van oorsprong New Yorkse. "Daarmee bedoel ik qua silhouet. Dat vind je niet alleen bij Pauw of Max Mara, maar ook bij een Zara en H&M."

Goedkopere modeketens staan erom bekend dat zij hun personeel voor zeer lage lonen laten werken en dat er in de fabrieken in Azië, waar de kleding veelal wordt gemaakt, niet duurzaam wordt geproduceerd. Vindt Littaur het dan wel verstandig om daar te shoppen? "Ook fabrieken van duurdere merken staan in Azië, want daar is het goedkoop", stelt de stylist.

Ze vervolgt: "Wil je echt zeker zijn dat iets moreel en milieubewust is, dan kun je het beste voor vintage gaan. Op Vinted vind je goedkope en goede kleding die je een tweede kans geeft."

Kwaliteit goedkopere stoffen

Als enige verschil met duurdere merken noemt Littaur de kwaliteit van de stoffen. Deze blijft minder goed bij goedkopere stoffen: zij verdragen wassen en dragen minder dan duurdere merken. "Geef liever iets meer uit aan kleding die je vaker moet wassen, zoals truien en vesten. Katoen of spijker kan goedkoop, dat is een stevige stof die wel tegen een stootje kan. Let er in de winkel in ieder geval op of de stof al een beetje aan het pillen is. Zo ja: niet doen. Dat wordt thuis alleen maar erger."

“Ik denk dat het zeker een jaar duurt voordat de kledingprijzen weer stabiliseren.” Corine Noordhoff, bijzonder hoogleraar Retail Marketing

Voor een chique look kun je qua kleuren beter voor eenvoudige, effen kleuren gaan, zoals zwart, donkerblauw, bruin en grijs. "Prints en uitbundige kleuren kunnen trendy zijn maar als je er geen goed oog voor hebt, ziet het er al snel goedkoop uit", zegt Littaur. De ultieme pièce de résistance voor iedere garderobe? "Een wit overhemd. Of je man bent of vrouw: het staat altijd fris en chique. En je hebt ze al voor onder de 20 euro."

De feestdagen komen we dus wel door, maar wanneer zullen de kledingprijzen weer naar beneden worden bijgesteld? Volgens hoogleraar Noordhoff is het koffiedik kijken. "Maar ik denk dat het zeker een jaar duurt voordat de kledingprijzen weer stabiliseren, want het productieproces van kleding maken naar winkel is lang."