Hoe meer geld je verdient, hoe groter de uitdaging er goed mee om te gaan, zegt financieel coach Carolien Vos van Budgetbuddy. Ze ziet hoe haar klanten met een inkomen van gemiddeld 100.000 euro per jaar toch moeite hebben om rond te komen.

Als je meer verdient, gun je jezelf over het algemeen meer luxe. Dat ga je zien als normaal en vervolgens koop je nóg meer luxe, totdat ook je hoge inkomen niet meer voldoende is om je uitgaven te betalen. "Leefstijlinflatie noem ik dat", zegt Vos. "Als ze bij mij komen, zeggen ze: ik moet meer gaan verdienen. Maar dat is niet het probleem. Het gaat om waar het geld naartoe gaat."

De financiële coach beschrijft drie redenen waarom haar klanten te veel geld uitgeven. "Ze kopen een stukje gemak. Vaak gaat het om gezinnen die heel druk zijn met een carrière, jonge kinderen. Dan kopen ze gadgets of bijvoorbeeld afhaalmaaltijden om tijd te besparen."

“Mensen vergelijken hun leven met dat van hun vrienden. Zij hebben het beter voor elkaar dan ik, denken ze dan. Terwijl ze zelf meer dan gemiddeld verdienen.” Carolien Vos, financieel coach

Een tweede reden is omdat kopen een goed gevoel geeft. "Ik werk hard, dus mag ik mezelf ook iets gunnen, is het idee. Prima natuurlijk, maar koop bewust en ga na of de aanschaf je ook echt gelukkig maakt." De laatste reden is ego of status. "Mensen vergelijken hun leven met dat van hun vrienden. Zij hebben het beter voor elkaar dan ik, denken ze dan. Terwijl ze zelf meer dan gemiddeld verdienen. De lat ligt heel hoog."

Opvoeding speelt een rol

7 tot 8 procent van de huishoudens met een midden tot hoog inkomen heeft moeite met rondkomen, blijkt uit onderzoek van het Nibud. Zij hebben minder vaak een buffer, vaker een gebeurtenis met negatieve financiële consequenties - zoals een scheiding - meegemaakt en ze doen vaker onbewust aankopen. "Het heeft vooral te maken met hoe je in het leven staat en hoe je met geld omgaat", zegt Nibud-woordvoerder Gabriëlla Bettonville.

Ook de opvoeding speelt mee. Ruim de helft (56 procent) van de huishoudens die níét van hun ouders geleerd hebben met geld om te gaan, heeft zelf moeite met rondkomen. Bij huishoudens die wél een financiële opvoeding hebben gehad, is dat 33 procent.

'Schrijf je uit voor nieuwsbrieven'

Het Nibud ziet over het algemeen drie oorzaken waardoor rondkomen moeilijk wordt. De eerste oorzaak is overconsumptie, meer uitgeven dan er binnenkomt. De tweede oorzaak is verslaving. "Bijvoorbeeld om te kopen, gokken of alcohol of drugs te gebruiken", zegt Bettonville. "De laatste oorzaak is een onverwachte gebeurtenis zoals een scheiding of het verliezen van een baan."

"We zien dat mensen vaak het geld uitgeven dat ze hebben", zegt Bettonville. "Verdien je meer, dan geef je vaak ook meer uit. Een stapje terug doen door arbeidsongeschiktheid bijvoorbeeld, is voor de meesten van ons erg lastig. Het vergt een aanpassing die verder gaat dan wat goedkopere boodschappen doen. Het vergt een aanpassingen in levensstijl en gedrag en dat is vaak lastig."

“Je kunt je geld maar één keer uitgeven. Als je deze maand bijvoorbeeld vier keer uit eten gaat, kun je die vakantie niet meer betalen.” Carolien Vos, financieel coach

Budgetcoach Vos helpt haar klanten daarbij. "We kijken eerst naar valkuilen. Sommige klanten houden heel erg van shoppen, anderen gaan bijvoorbeeld vaak en duur uit eten." Vervolgens probeert ze de verleidingen in te perken. "Ik adviseer ze bijvoorbeeld zich uit te schrijven voor nieuwsbrieven of om apps die het makkelijker maken producten te kopen te verwijderen."

Ook werkt Vos met budgetten. "We maken een jaarplan en kijken hoeveel geld we uit willen geven aan vakanties, kleding of bijvoorbeeld uitstapjes. Door vervolgens potjes te maken voor iedere uitgaaf is het makkelijker om je daaraan te houden."

Daarnaast bespreekt Vos alternatieve uitgaven. "Je kunt je geld maar één keer uitgeven. Als je deze maand bijvoorbeeld vier keer uit eten gaat, kun je die vakantie niet meer betalen." Zelf gebruikte ze die methode ook. "Mijn man wilde voor zichzelf beginnen, één salaris viel dus tijdelijk weg. We hebben toen onze uitgaven op een rijtje gezet en besproken waar we blij van werden en wat kon worden geschrapt. Doen wat je leuk vindt, is belangrijker dan een mooie bank kunnen kopen."