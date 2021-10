Bij zo'n 536.000 mensen ploft deze maand een brief van de Belastingdienst op de mat. Daarin wordt ertoe opgeroepen aangifte te doen over 2020. De reden: waarschijnlijk kunnen de ontvangers nog geld terugkrijgen omdat ze een bijbaantje hadden of maar een deel van het jaar gewerkt hebben. Vijf vragen over deze 'geldterugbrief'.

Wie krijgen er een brief?

De brief van de Belastingdienst gaat naar ruim een half miljoen mensen die in het voorjaar geen uitnodiging hebben gehad om aangifte inkomstenbelasting te doen. Dat zijn bijvoorbeeld bijna 150.000 brieven naar jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 21 jaar. Zij hebben een bijbaantje gehad of vakantiewerk gedaan en hebben waarschijnlijk via hun werkgever te veel loonheffing betaald aan de Belastingdienst. Daarnaast gaan er 385.000 brieven naar mensen van 22 jaar of ouder. Ook als je maar een deel van het jaar gewerkt hebt, een laag pensioen hebt of veel aftrekposten hebt, is het mogelijk dat de Belastingdienst je nog geld verschuldigd is.

Aan wat voor bedragen moet je dan denken?

De Belastingdienst zelf zegt dat je in een half uur tijd gemiddeld 150 euro kunt verdienen. Dat kan wellicht nog meer worden, als je ook over eerdere jaren nog aangifte doet. Je kunt tot vijf jaar terug de aangifte inkomstenbelasting nog invullen, dus tot en met 2016.

“We denken dat er in al deze gevallen sprake is van een geldterugsituatie, maar het kan ook zijn dat je moet betalen.” Woordvoerder Belastingdienst

Krijg je altijd geld terug bij deze brief, of kan het ook zijn dat je moet betalen?

Helaas kan het inderdaad zo zijn dat je geen geld terug krijgt, maar juist belasting moet betalen. "We denken dat er in al deze gevallen sprake is van een geldterugsituatie, maar het kan ook zijn dat je moet betalen", aldus een woordvoerder van de Belastingdienst. Dat kun je op de site 'uitproberen' door je gegevens in te vullen. "Zolang u de gegevens niet verstuurt, doet u geen aangifte", staat op de de site. "Nadat u uw aangifte hebt ingevuld, ziet u meteen de uitkomst."

Ben je eigenlijk verplicht om aangifte te doen?

Als je aan het begin van dit jaar een aangiftebrief hebt ontvangen - een blauwe envelop met de oproep aangifte te doen over 2020 - is het wettelijk verplicht om dat ook daadwerkelijk te doen. Ontvang je geen brief en wéét je dat je niet 48 euro of meer hoeft bij te betalen? Dan hoef je geen aangifte te doen. Is dat wel het geval? Dan is aangifte verplicht. Toch is dat vaak lastig in te schatten, schrijft de Consumentenbond op zijn site. Wel zijn er een aantal richtlijnen; zo mag je niet meer dan 7.000 euro bijverdienen waar geen loonheffing op wordt toegepast. En ook als je meer dan 30.000 euro aan bezittingen of spaargeld hebt, of twee of meer banen, moet je waarschijnlijk bijbetalen.

Wanneer krijg je het geld binnen als je nu aangifte doet?

"Als je nu aangifte doet, en er zijn geen gekke dingen, dan heb je het geld waarschijnlijk voor de feestdagen op je rekening", aldus de woordvoerder van de Belastingdienst.