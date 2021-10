Geen cash op zak: door corona heeft deze trend stevig doorgezet. Dat merken ook dienstverleners die hierdoor vrijwel geen fooi krijgen. Sinds deze week is er een oplossing: voor taxichauffeurs en maaltijd- en pakketbezorgers, maar óók voor daklozenkrantverkopers en straatmuzikanten.

Nederlandse consumenten haalden vorig jaar 30 procent minder cash 'uit de muur': een daling die sinds corona drie keer zo snel ging als in voorgaande jaren, blijkt uit een analyse van online bank Knab op basis van ruim anderhalf miljoen geanonimiseerde transacties.

Dat dit gevolgen heeft voor het aantal fooien, merkten de oprichters van Danki.me. Medeoprichter Daan Durlacher: "Midden in de COVID-19-crisis liep mijn collega in de Albert Heijn tegen een verkoper van daklozenkrant Z! aan. Hij wilde een krant kopen en fooi geven, maar had geen cash op zak. Een tikkie sturen kon niet, want de verkoper had geen smartphone."

"Hij klaagde dat de verkoop in elkaar was gestort doordat niemand tegenwoordig meer cash geld heeft. Dus maakten we, met toestemming van de Z!-krant, een QR-code voor hem, zodat klanten snel en gemakkelijk geld kunnen overmaken."

“Klanten geven vaak extra of rekenen de krant twee keer af.” Z!-directeur Hans van Dalfsen

Het verschil met bestaande betaalapps: de gegevens zijn afgeschermd. Durlacher: "Mensen vinden het onprettig om hun telefoonnummer en bankrekeningnummer te delen met een vreemde." Argwaan was ook een issue toen Z!-krant directeur Hans van Dalfsen verkopers vijf jaar geleden met pinautomaatjes liet experimenteren. "Die pinautomaatjes waren technisch een horror en klanten dachten: kan ik met goed fatsoen mijn pas in de pinautomaat van een daklozenkrantverkoper stoppen?"

Inmiddels zijn 25 Z!-verkopers met QR-codes aan de slag. Voor alle 150 verkopers ligt een code klaar. Iedere maandag kunnen ze de inkomsten van de verkoop én de fooien ophalen. Van Dalfsen: "Klanten geven vaak extra of rekenen de krant twee keer af. Verkopers die aanvankelijk afwerend waren - want: iets technisch, dus ingewikkeld - slaan om als ze hem eenmaal gebruiken, want het levert ze zonder gedoe extra geld op."

Fooien voor dienstverlenende sector

Durlacher denkt dat er ook een markt voor bijvoorbeeld taxichauffeurs, barista's en maaltijdbezorgers is. Een van de proefpersonen was pakketbezorger Theo uit Amsterdam. Sinds drie weken krijgt hij via een QR-code zijn fooi. "De reacties van de mensen zijn leuk. Er zit een sticker op hun pakket met mijn naam erbij. Terwijl ik al jaren bezorg in deze buurt, kennen de meeste mensen wel mijn gezicht en mijn lach, maar niet mijn naam. Nu wel."

Danki.me-oprichter Durlacher noemt dienstverleners de redders van de economie. "Dienstverlenende bedrijven hebben er ook baat bij: een boodschappenbezorger is vaak het enige klantcontact." De volgende stap is het invullen van recensies via de QR-code, vertelt hij.

Wordt het daarmee niet gewoon een vernuftige manier om te controleren of werknemers wel naar behoren functioneren? "Mensen werken prettiger als ze waardering krijgen. Het geven van blijk van waardering is ook fijn. We mogen in Nederland wel wat liever met elkaar omgaan. Wij geven mensen die mogelijkheid," aldus Durlacher.