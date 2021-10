Beleggen is populair: een op de zes Nederlanders belegt, en dit percentage blijft stijgen. Dat blijkt uit cijfers van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Toch handelen sommige beleggers zonder advies. Dit kan een risico zijn, weet ook Patricia Bogaerts, die duizenden euro's verloor. "Laat je niet verblinden door gouden bergen."

Inmiddels is Bogaerts, een 42-jarige ondernemer uit Breda, helemaal thuis in de beleggingswereld. Ze heeft jaren aan ervaring opgebouwd. Maar in 2017 was dat wel anders. Zonder enige kennis begon ze met beleggen in blockchainprojecten, de onderliggende technologie achter cryptomunten.

"Ik was helemaal nieuw op dit gebied. Die projecten hadden een extreem hoog rendement. Er viel dus goed mee te verdienen, en wie wil dat nou niet? Ik was verkocht en besloot zo'n 4.000 euro te investeren in verschillende projecten."

Die projecten vielen niet veel later uit elkaar en Bogaerts kon naar haar geld fluiten. "Ineens kon ik niet meer bij mijn geld. Dan baal je flink. Je investeert met een gevoel van vertrouwen in een blockchainproject. Dan is het heel jammer als dat niet van de grond komt."

“Had iemand het mij toen maar in jip-en-janneketaal uitgelegd. Dat had mij 4.000 euro kunnen schelen.” Patricia Bogaerts (42), ondernemer

Nu, jaren later, ziet ze dat die projecten nooit zo succesvol hadden kunnen worden. "Laat je niet verblinden door de gouden bergen die beloofd worden. Je kunt niet simpelweg een bedrag bij een beleggingsmaatschappij inleggen. Je moet je goed informeren en je bewust zijn van de risico's."

Volgens haar is er nu veel meer betrouwbare informatie beschikbaar over beleggen. "Toen was er amper wat te vinden over investeren in cryptomunten. Informatie was heel ingewikkeld en lastig te begrijpen voor een beginnend belegger. Had iemand het mij toen maar in jip-en-janneketaal uitgelegd. Dat had mij 4.000 euro kunnen schelen."

Wel is ze nog altijd blij dat ze geld heeft gebruikt dat ze kon missen. "Het was geld om uit te proberen en ik heb er veel van geleerd."

Veel misleidende informatie

Econoom Marcel Tak ziet dat mensen regelmatig onnodige risico's nemen door zich niet goed te informeren. "Het grootste risico van beleggen is dat je niet weet waar je mee bezig bent. Er is bovendien veel misleidende informatie op het internet te vinden. Kijk daarom altijd goed naar de bron: wie is de schrijver en wat voor beleggingservaring heeft deze persoon?

Hij waarschuwt mensen voor beleggingen die té mooi lijken om waar te zijn. "Hoog rendement gaat vaak gepaard met een hoger risico. Je moet altijd rekening houden met eventuele verliezen. Het meest onwaarschijnlijke scenario kan namelijk ook voorkomen."

“Ik rekende mijzelf al rijk en heb mijn hele stagevergoeding van zo'n 1.000 euro in één keer ingelegd.” Michel, verloor zijn hele stagevergoeding met beleggen

Ook Michel (achternaam bij de redactie bekend) is een belegger die geld heeft verloren op de beurs. Op zijn 21e liep hij stage voor zijn opleiding. Via vrienden kwam hij in aanraking met de beleggingswereld. "Mij werd aangeraden om aandelen van een Ierse bank te kopen; die waren flink gezakt in prijs. Ze zouden vanzelf weer stijgen. Ik rekende mijzelf al rijk en heb mijn hele stagevergoeding van zo'n 1.000 euro in één keer ingelegd. Dat geld was binnen een paar weken compleet verdampt toen de waarde van het aandeel naar nul zakte."

Net als Bogaerts kon Michel het geld missen. "Ik kon gelukkig nog prima rondkomen en mijn huur en boodschappen betalen. Toch wordt niemand blij van geld verliezen. Ik was gewoon heel naïef en ben blindelings ingegaan op een smeuïg verhaal van anderen. Op dat moment had ik helemaal geen idee waar ik in stapte. Ik keek alleen naar de potentie dat het aandeel in waarde zou stijgen. Maar de waarde kan zeker zakken, dat heb ik wel geleerd."

Bewust van de risico's

Door die negatieve ervaring heeft Michel jarenlang niet belegd. "Ineens was ik mij heel bewust van het risico. Ik ben een cursus gaan volgen over beleggen en dat heeft mijn enthousiasme weer aangewakkerd. Nu ben ik doordacht weer een portefeuille aan het opbouwen en houd ik rekening met alle risico's."

Volgens econoom Tak is het verstandig je kansen goed te spreiden. "Zet nooit je geld op één bedrijf. Leg bijvoorbeeld maandelijks een klein bedrag opzij dat je kunt investeren in verschillende aandelen. Hiermee spreid je het risico. Al die kleine bedragen worden op de lange termijn zeker iets waard."

Gegarandeerd rijk worden met beleggen zit er volgens Tak niet in. "Beleggen is geen spelletje waar je slapend rijk mee wordt. Gebruik je gezonde verstand en blijf je realiseren dat het zowel goed als slecht uit kan pakken. Als iets onvoorspelbaar is, is het wel de beurs."