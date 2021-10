"Stuur je een nog een tikkie?" Het is een vraag die vaak gesteld wordt nu het 'normale leven' weer op gang komt. Soms is een het afsluiter van een mislukte date en andere keren juist het einde van een gezellige stapavond. Maar wanneer is het gepast om een tikkie of betaalverzoek te sturen?

Het tikkie bestaat pas vijf jaar, maar is al niet meer weg te denken uit ons leven. Tikkie is zelfs als zelfstandig naamwoord opgenomen in de Dikke van Dale. Hiermee is het niet meer alleen een app, maar ook een verzamelnaam voor alle digitale betaalverzoeken. Dus ook als je via ING of de Rabobank een verzoek stuurt.

Hoewel betaalverzoeken al behoorlijk zijn ingeburgerd, blijft het soms ongemakkelijk. Zo kent elke vriendengroep wel een paar sterke verhalen over vreemde of onverwachte tikkies.

“Je kan nooit in andermans portemonnee kijken. Voor de een is 1,50 euro meer waard dan voor de ander.” Anne-Marie van Leggelo, etiquette-expert

"De belangrijkste regel en tip is duidelijk communiceren", zegt Anne-Marie van Leggelo, directeur van Het Etiquette Bureau. "Dit geldt voor een zakelijke afspraak, een avond met vrienden of een date. Zomaar een tikkie sturen is echt not done. Je overvalt iemand ermee. Het is dus slim om het tikkie van tevoren aan te kondigen."

Je kunt een tikkie soms ook achterwege laten. "Als je iemand goed kent, is het veel leuker om te trakteren. Dan betaalt de ander het volgende biertje", legt de etiquette-expert uit. "Dit geldt zeker voor kleine bedragen."

Kleine bedragen mogen ook teruggevraagd worden

Het gemiddelde bedrag van een tikkie is 37,70 euro. Meestal is het horecagerelateerd of heeft het te maken met het geven van cadeaus, al kun je natuurlijk ook een betaalverzoek sturen na een formele zakelijke afspraak. "Dan hoeft een tikkie van 1,75 euro helemaal niet vreemd te zijn", zegt Van Leggelo.

Ze drukt iedereen ook op het hart om kleine bedragen niet te veroordelen. "Je kan nooit in andermans portemonnee kijken. Voor de een is 1,50 euro meer waard dan voor de ander." Hierbij neemt Van Leggelo studenten als voorbeeld. "Zij hebben het niet breed en kunnen die 1,50 soms niet missen." Nogmaals: het is slim om hierover goed te communiceren.

Anouk woont met haar dochters in een tijdelijke woning en kan net rondkomen "Toen ze moest afrekenen, weigerde haar pinpas en had ze niet genoeg geld bij zich. Ik pinde haar boodschappen en later die dag stuurde ik haar een tikkie voor het bedrag. Maar ze betaalde niet." Lees het verhaal van Anouk (34) bij Kek Mama.

Betaal binnen 48 uur

Als je een tikkie stuurt, doe dit dan niet een paar seconden na een date of een etentje. "Het kan wat opdringerig overkomen. Wacht even een paar uur", zegt Van Leggelo. Het is dus ook geen enkel probleem om het alsnog dezelfde dag te sturen.

“Soms wordt er bankfraude gepleegd en kom je op een nepsite terecht, waarop je moet inloggen bij je bank. Op deze manier krijgen ze dus vanzelf je bankgegevens.” Gerard Spierenburg, Consumentenbond

Bij het betalen van een tikkie kan het juist niet snel genoeg gaan. Van Leggelo raadt aan om het geld binnen 48 uur over te maken. Dan is de kans klein dat je het vergeet. Al kan dit natuurlijk weleens gebeuren. "Dan kan je altijd eventjes een herinnering sturen, maar doe dit ook niet te snel. Het slimste is ongeveer twee of drie dagen voordat de link verloopt." Dan ben je niet opdringerig en heeft de ander nog tijd om het over te maken.

Het kan namelijk ook gebeuren dat de ander krap bij kas zit. "Wees dan niet bang om elkaar even te bellen. Dan kan je vertellen dat je het geld bijvoorbeeld wat later overmaakt. Dat is persoonlijker dan een appje."

Vertrouw niet ieder betaalverzoek

Via een tikkie kun je ook spullen van Marktplaats kopen. Gerard Spierenburg van de Consumentenbond legt uit dat helaas niet iedere verkoper ter goede trouw is. "Soms wordt er bankfraude gepleegd." Ze sturen bijvoorbeeld eerst een tikkie van een paar cent. "In werkelijkheid kom je op een nepsite terecht, waarop je moet inloggen bij je bank. Op deze manier krijgen ze dus vanzelf je bankgegevens."

Controleer dus altijd de link die je krijgt toegestuurd. "Dat kan heel makkelijk, want een echt betaalverzoek van Tikkie begint altijd met https://tikkie.me/pay/", zegt Spierenburg. Zorg er daarnaast voor dat je de persoon van wie je een tikkie krijgt echt kan vertrouwen. "Dit geldt voor aankopen van Marktplaats, maar ook voor andere betaalverzoeken."