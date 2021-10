Jaarlijks doen er in oktober zo'n 50.000 mensen mee aan 'Stoptober', een initiatief om gezamenlijk te stoppen met roken. Niet alleen vanuit gezondheidsperspectief een verstandige actie, maar ook financieel valt er veel te winnen. Zo is een overlijdensrisicoverzekering de helft goedkoper voor niet-rokers.

Dat blijkt uit cijfers van vergelijkingssite Independer. Wil je als man van 40 jaar een bedrag van 100.000 euro verzekeren voor een looptijd van twintig jaar, dan kost dat je bij verzekeraar Allianz bijvoorbeeld 7,74 euro. Maar als dezelfde man met enige regelmaat een sigaret zou opsteken, dan is dat bijna het dubbele: 15,40 euro per maand.

"We hebben dit voor verschillende situaties getoetst en bij verschillende verzekeraars en je kunt als consument uitgaan van een groot prijsverschil, vaak bijna een verdubbeling", aldus Guido Rodenburg, verzekeringsexpert van Independer.

Een overlijdensrisicoverzekering is meestal bedoeld om er voor te zorgen dat nabestaanden, bij overlijden, de huur of hypotheek kunnen blijven betalen en niet uit hun huis worden gezet. Een verzekeraar kijkt bij het bepalen van de premie naar het risico op overlijden. Als dat risico groter is, dan is voor de verzekeraar de kans groter dat het verzekerde bedrag moet worden uitgekeerd", aldus Rodenburg. Maar, zo zegt een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars: "Andersom wordt niet-roken 'beloond' via een lagere premie."

Een gezondheidsverklaring invullen

Als je een overlijdensrisicoverzekering afsluit, wordt dus vaak gevraagd een gezondheidsverklaring in te vullen. Niet alleen roken telt mee, maar ook het aantal glazen alcohol dat je drinkt. Afhankelijk van de risico's voor de verzekeraar, wordt een premie berekend. "In principe kun je altijd een verzekering afsluiten, alleen als je een zware chronische ziekte hebt, kan het wel eens ingewikkeld zijn", zegt Rodenburg.

Een overlijdensrisicoverzekering verschilt daarin van een zorgverzekering, waarin niet gevraagd mag worden naar de gezondheid van de verzekerde. Bij een zorgverzekering is het wettelijk verplicht om er één af te sluiten, iedereen heeft bovendien recht op zorg. Een overlijdensrisicoverzekering is een individuele verzekering met een individueel verzekerd bedrag. De verzekeraar mag dan het risico bepalen. "Verzekeraars maken zelf een risico-inschatting op basis van de best beschikbare informatie, statistieken en de eigen populatie", aldus een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars.

Mogen ze dan alles vragen over jouw gezondheidssituatie? Nee. Als je een verzekering afsluit voor een bedrag tot 278.000 euro moeten ze zich beperken tot een vragenlijst die is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. Het is verboden om vragen te stellen over erfelijke ziektes. Is het verzekerde bedrag hoger? Dan mogen er meer vragen gesteld worden, óók over erfelijke ziektes, en mag zelfs een medische keuring worden afgenomen. Wel heb je het recht om die resultaten als eerste in te zien, aldus een brochure van het Erfocentrum over de rechten en plichten.

“Als de verzekeraar daar achter komt, kan zij een lager bedrag uitkeren.” Guido Rodenburg, expert Independer

Premie besparen als je stopt met roken

Doe je mee met Stoptober en zeg je het roken vaarwel? Dan bespaar je direct op de kosten van sigaretten, maar kun je helaas nog niet meteen je verzekering aanpassen. De meeste verzekeraars passen de premiekorting pas toe na twee jaar niet roken.

Verzwijgen dat je rookt is overigens niet aan te raden, zegt Rodenburg: "Dat kan in geval van overlijden heel vervelende consequenties hebben voor nabestaanden. Als de verzekeraar daar achter komt, kan zij een lager bedrag uitkeren." Dat beaamt een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars: "Verzekeraars gaan ervan uit dat klanten eerlijk zijn bij het invullen van de gezondheidsverklaring. Als je zaken verzwijgt (bijvoorbeeld dat je rookt), kan dat gevolgen hebben voor de uitkering. Dus kom je te overlijden aan een rokerslong, dan heb je mogelijk wel een probleem."