De energietarieven schieten omhoog en dat zien steeds meer mensen terug in hun maandelijkse lasten. Om de kosten te drukken, kun je zelf ook al veel doen op het gebied van energiebesparing, zonder dat je meteen aan de zonnepanelen of vloerisolatie hoeft. We vroegen jullie deze week je beste tips te delen.

Als je energie wil besparen, kunnen kleine dingen al een groot verschil maken. De kachel een graadje lager, een extra trui aan of pantoffels aan. Maar er zijn ook meer verrassende bespaarmethodes waar je misschien nog niet aan gedacht hebt.

In huis

Haal de stekkers uit de stopcontacten op het moment dat de apparaten niet gebruikt worden.

In plaats van lamplicht kun je kaarsen gebruiken: die geven licht en warmte.

Hou gezellige familieweekenden. Mensen genereren zelf ook al aardig wat warmte.

Zorg dat de muren met de buren vrij zijn van meubels en andere isolerende spullen. Energie van een ander is altijd goedkoper.

Doe 's avonds de gordijnen dicht. Zorg dan wel dat je radiatoren niet achter het gordijn zitten.

Sluit rolgordijnen in de dakramen in de winter. Warmte stijgt op, en met gesloten rolgordijnen houd je meer warmte vast.

's Nachts heb je in principe geen wifi nodig. Zet je wifi op een tijdschakelaar.

In de keuken

's Ochtends een grote pot koffie zetten en die bewaren in een goede thermoskan. Voor thee kun je hetzelfde doen: heet water in een thermoskan.

Ontdooi spullen uit de vriezer een dag eerder door ze in de koelkast te leggen. Scheelt in het verbruik van de koelkast.

Op tijd je vriezer ontdooien. Hoe dikker de ijslaag, hoe meer stroomverbruik.

Zet water dat je gaat koken vooraf in de vensterbank in de zon. Daar wordt het zomaar 40-50 graden, ook in het najaar, en heb je dus al een hoop voorverwarmd.

Als je kookluchtjes niet vervelend vindt: laat de afzuigkap tijdens het koken uit. De energie en warmte die voor het koken gebruikt worden, stromen (deels) je woning in en verdwijnen niet door het afvoerkanaal naar buiten.

Als je pasta en ei kookt, kan het fornuis eerder uit. Het eten gaart wel na.

De verwarming

Je kunt de bedrijfstemperatuur van de cv-ketel zo laag mogelijk te zetten. Hoe lager de temperatuur, hoe hoger het rendement en dus zuiniger met gas. Vooral in de zomer en herfst zou 60 graden al ruim voldoende moeten zijn. Op koude dagen in de winter kun je de bedrijfstemperatuur eventueel verhogen naar 70 of 75 graden.

Eerst een trui en warme sokken aan, dan pas de verwarming. Je kunt jezelf een lagere temperatuur aanwennen. Als je 22 graden gewend bent en naar 21 graden gaat, scheelt dat ook al veel.

In de badkamer

Kort warm douchen, koud naspoelen. Goed voor de bloedsomloop en je wordt minder kouwelijk. Bijkomend voordeel: je voelt je minder sloom 's ochtends.

Douchen kan met een wekkertje of een muziekje. Een liedje van 4 minuten en 46 seconden is ruim voldoende om te douchen, inclusief haren wassen.

Overig

Ga tijdens het koudste weer lekker op vakantie. Deze vakantie is goedkoper dan je denkt, aangezien je het huis thuis niet hoog hoeft op te stoken.

Gebruik een buitenbrievenbus en maak de brievenbus in de deur dicht.

Als je geen thermostaat hebt die uitgaat als je weggaat: zet een alarm op je telefoon dat je waarschuwt dat je de verwarming uit moet zetten.