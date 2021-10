Creditcardmaatschappij International Card Services (ICS) introduceerde vorige week een creditcard waarmee het voor iedere meerderjarige Nederlander, ongeacht inkomen of negatieve BKR-registratie, mogelijk is om met een creditcard te betalen. Is dat een goed idee? Maakt dat online shoppen veiliger? En waar moet je op letten als je online betaalt, met of zonder creditcard?

Een creditcard vanaf je achttiende, zonder inkomenseis en zonder BKR-toetsing (een registratie die eventuele leningen en betalingsproblemen inzichtelijk maakt voor geldverstrekkers). In een tijd dat we door de coronapandemie massaal online zijn gaan shoppen en de kranten bol staan van verhalen over met name jongeren die nu al grote schulden aan het opbouwen zijn, klinkt dat toch als een dreiging van nog grotere problemen dan veel mensen al hebben.



Maurice Koot, algemeen directeur van ICS: "Door corona heeft online shoppen een vlucht genomen en zien we dat klanten die geen recht hebben op een creditcard, bijvoorbeeld omdat ze niet voldoen aan inkomenseisen, buiten de boot vallen."

"Voor gebruik moet je eerst geld storten op de ICS GO Card. Je kunt hierdoor geen schulden opbouwen en alleen uitgeven wat je hebt, maar wel profiteren van alle voordelen van een creditcard."

“Mensen denken: op deze website staat iDEAL en dus mijn bank, dan zit het wel goed. Terwijl het net zo goed een malafide webshop kan zijn.” Joyce Donat, Consumentenbond

Risicovolle aankopen op internet

Met de introductie van de kaart publiceerde ICS tegelijkertijd de resultaten van een onderzoek onder ruim duizend Nederlanders, waaruit blijkt dat veel mensen er ten onrechte van uitgaan dat zij bij aankopen via iDEAL automatisch verzekerd zijn en een aflevergarantie hebben. Ook blijkt uit het onderzoek dat met name jongeren online kwetsbaar zijn: ruim een derde van hen doet weleens bewust een risicovolle aankoop.

Joyce Donat is woordvoerder Financiën van de Consumentenbond en denkt dat het onterechte gevoel van veiligheid tijdens online shoppen voortkomt uit het feit dat je in een bankomgeving zit. Donat: "De bank voelt als betrouwbaar. Mensen denken: op deze website staat iDEAL en dus mijn bank, dan zit het wel goed. Terwijl het net zo goed een malafide webshop kan zijn."

Gemak werkt onbezonnen bestellingen in de hand

Dat met name jongeren geneigd zijn risicovolle aankopen te doen, komt volgens Donat door het gemak. "Eén klikje en je hebt het. In je achterhoofd weet je dat iets een risicovolle aankoop zou kunnen zijn, te mooi om waar te zijn, maar het is aanlokkelijk. En als het niet bevalt, stuur je het toch weer terug? Die gedachte werkt onbezonnen bestellingen in de hand."

Dit beaamt ook Koot. "Jongeren zien minder risico's en lopen daardoor meer kans een onveilige betaling te doen. Ze zijn ook mondialer ingesteld dan ik twintig jaar geleden was. Dat zie ik ook bij mijn eigen kinderen. Mijn zoon koopt baseballcaps uit Amerika. Maar die kun je bijvoorbeeld niet met iDEAL betalen, wel met een creditcard."

Dat online shoppen met een creditcard online veiliger wordt gemaakt, komt doordat je een aankoopverzekering hebt van 180 dagen en een aflevergarantie, aldus de creditcardmaatschappij.

Goed opletten bij elke webshop

Donat: "Ook deze creditcard kost geld, niet veel, maar wel iets: 1 euro per storting en eenmalig 65 euro voor de aanschaf. Een gratis alternatief is bijvoorbeeld PayPal. Maar je kunt natuurlijk ook via iDEAL betalen en goed opletten bij elke webshop waar je iets koopt."

"Kijk of een website is aangesloten bij een keurmerk als Thuiswinkel.org. Zo niet: googel de naam van de shop plus klachten. Kom je niets over ze tegen, dan moet je ook alert zijn. Misschien is de site nep."