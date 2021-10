De meeste mensen krijgen van huis uit mee dat ze een uitvaartverzekering moeten afsluiten. Daarmee voorkom je dat je nabestaanden voor de kosten van jouw uitvaart opdraaien. Maar is dat wel zo? En is het nodig om een uitvaartverzekering te hebben?

De belangrijkste reden voor mensen om een uitvaartverzekering af te sluiten, is om hun nabestaanden te ontzorgen. Dankzij de uitvaartverzekering zijn de kosten van de uitvaart gedekt, maar pakt dat in de praktijk ook zo uit?

Volgens Richard Hattink van Uitvaartverzorging BijDeHand, zitten er aan een uitvaartverzekering een aantal haken en ogen. "Allereerst is bepalend of je een uitvaartverzekering in natura of in geld kiest. Met een naturapolis verzeker je diensten. Deze verzekeringen lopen vaak via een verzekeraar die ook een uitvaartonderneming heeft."

“Kiest iemand er echter voor om geen koffie maar wijn te drinken, dan vervalt de koffie.” Richard Hattink, uitvaartverzorging

Waar het misgaat, is dat mensen in de veronderstelling verkeren dat ze alle diensten vergoed krijgen, terwijl de vergoeding geldt voor een van tevoren afgesproken pakket. Hattink: "Dat bestaat meestal uit één keer vervoer, de laatste verzorging, een standaard uitvaartkist, 25 koppen koffie en 50 rouwkaarten. Kiest iemand er echter voor om geen koffie maar wijn te drinken, dan vervalt de koffie, maar het geld dat daarmee vrijgespeeld wordt, gaat niet naar de rekening voor de wijn." Opvallend genoeg zit de begrafenis of crematie zelf niet in dit pakket; die kosten komen er nog bij.

Consument schat kosten te laag in

Het Nibud becijferde eerder dat mensen de kosten van een uitvaart vaak te laag inschatten. De gemiddelde kosten liggen rond de 7.500 euro, maar kunnen uiteenlopen van 3.500 euro tot 15.000 euro. Het is dus belangrijk je wensen van tevoren op een rij te zetten en te kijken welk prijskaartje daaraan hangt. Ook de leeftijd waarop je de verzekering start, bepaalt de kosten. Nibud becijfert dat de maandpremie voor een verzekerd kapitaal van 10.000 euro voor iemand van twintig jaar 10,50 euro is en voor iemand van zestig jaar 38,50 euro.

“Uitvaartverzorgers zien graag dat dat de factuur binnen 14 dagen betaald wordt, aangezien ze de uitvaart hebben voorgefinancierd.” Richard Hattink, uitvaartverzorging

Een ander punt is dat de kosten van een uitvaart over dertig jaar hoger zijn dan nu. Jeroen Wolfsen van Moneywise licht toe: "Je kunt bij een kapitaalverzekering, waarbij je een uitvaart voor een bepaald bedrag verzekert, een vaste premie per maand afspreken, maar dan is wel de consequentie dat het uitgekeerde bedrag over twintig jaar niet toereikend is."

Wolfsen: "Je kunt ook van tevoren afspreken dat de premie geïndexeerd wordt. In dat geval stijgt de maandpremie geleidelijk een paar euro per jaar. Dan wordt de verzekering dus steeds duurder. Reden voor veel mensen om naarmate ze ouder worden en meer vermogen hebben, de verzekering stop te zetten."

Uitvaartverzekering op haar retour

Of een uitvaartverzekering echt nodig is, hangt er volgens Hattink vanaf of de nabestaanden voldoende geld hebben. "Uitvaartverzorgers zien graag dat dat de factuur binnen veertien dagen betaald wordt, aangezien ze de uitvaart hebben voorgefinancierd. Als je dat bedrag zelf kunt betalen, is een verzekering niet nodig, maar weet je dat niet zeker, dan kan het handig zijn."

Wolfsen ziet dat de uitvaartverzekering op haar retour is: "Voor mensen die voldoende eigen vermogen en een eigen woning hebben, is het een prijzige verzekering. Willen ze toch iets doen, dan is het wellicht interessant te kijken naar andere vormen, zoals een overlijdensverzekering."

Consumenten kunnen bij zowel de Consumentenbond als het Nibud terecht voor hulp bij het berekenen van de kosten. De Consumentenbond heeft een online keuzehulp om te bepalen of het verstandig is om een uitvaartverzekering af te sluiten of de uitvaart zelf te bekostigen. Met de Uitvaartberekenaar van Nibud kunnen consumenten uitrekenen wat een uitvaart op basis van hun eigen keuzes zou gaan kosten.