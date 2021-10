In bijna de helft van de huishoudens in Nederland zijn één of meerdere huisdieren aanwezig. Voor onszelf hebben we een zorgverzekering, maar is het slim om ook een huisdierenverzekering af te sluiten?

Castratie van je huisdier? Daar kun je zo 300 euro aan kwijt zijn. Een botbreuk? Dat kost je 400 tot 1.000 euro. Gebitsproblemen? Zo'n 200 tot 750 euro.

Als je huisdier iets overkomt, zoals een ongeluk of een ziekte, kunnen de kosten bij de dierenarts hoog oplopen. Het kan dan handig zijn om een huisdierenverzekering achter de hand te hebben. Maar wanneer is dit nou verstandig? En is het überhaupt wel nodig?

Volgens het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren zijn de jaarlijks terugkerende kosten voor een hond zo'n 580 euro per jaar. Dat bedrag bestaat uit zaken zoals hondenbelasting, voer en reguliere dierenartskosten. Maar daarnaast moet je ook rekening houden met een eventuele castratie en onverwachte dierenartskosten. Bij een kat liggen de jaarlijks terugkerende kosten net iets lager: rond de 550 euro per jaar.

Dierenverzekering niet altijd nodig

Als je een grote buffer hebt, hoef je niet altijd een huisdierverzekering af te sluiten, zegt Nico Ellérie van verzekerjehuisdier.nl. Volgens hem kun je hierbij rekening houden met een buffer van zo'n 1.000 tot 1.500 euro. Als je huisdier gezond blijft, dan heb je het geld niet voor niets uitgegeven.

"Het afsluiten van zo'n verzekering is relevant als je een krappe beurs of geen reserves hebt. Dan hoef je je over de kosten in ieder geval geen zorgen meer te maken", aldus Ellérie.

Als je wel een verzekering afsluit, is het een goed idee om verschillende huisdierverzekeringen te vergelijken. Zo heb je op verschillende sites tabellen staan waarin de dekkingen van verschillende verzekeraars naast elkaar te zien zijn.

Ellérie: "Als je gaat vergelijken, kijk dan ook eerst naar de dekkingen in plaats van de premies. Er kunnen nog flinke verschillen in zitten." Zo zie je bijvoorbeeld op vergelijkdierenverzekering.nl dat de verzekeraars die vergeleken worden allemaal euthanasie vergoeden, maar niet allemaal een castratie of sterilisatie.

Er zijn grote verschillen in prijs

Ook volgens Bas Kuik van (huisdier)verzekeraar OHRA verschillen de prijzen van zo'n verzekering flink. "Combinaties en keuze in eigen risico en bijdrage maken de premies. In principe kost een basisverzekering voor een kat ongeveer 15 euro per maand, bij een kleine hond is dat zo'n 20 euro. Maar het ligt eraan welke dekking je wil, of je een eigen risico wil, of je bijvoorbeeld een rashond hebt en hoe jong je dier is", aldus Kuik.

In 2020 waren er zo'n 27 miljoen huisdieren in Nederland, blijkt uit een onderzoek van huisdierenbrancheorganisatie Dibevo. Er zijn naar schatting 1,9 miljoen honden en 3,1 miljoen katten als huisdier in Nederland.