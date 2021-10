Is het verstandig om nu al een wintersportvakantie te boeken? En hoe zit het in de bergen eigenlijk met mondkapjes, coronapassen en andere maatregelen? NU.nl geeft antwoord.

"Mensen hoeven niet bang te zijn om te boeken in verband met corona: aanbieders hebben flexibele voorwaarden qua verschuiven en annuleren", zegt Miranda Muller van skiwebsites Snowplaza.nl en Skiinformatie.nl. "De skigebieden hadden vorig jaar alles op orde om wintersport veilig te laten verlopen. Ook nu zijn ze er klaar voor."

Muller ziet dat wintersporters die vorig jaar door corona niet konden gaan, hun boeking direct hebben doorgeschoven naar dit jaar. Ook bij reisaanbieder TUI zien ze de wintersportboekingen op gang komen. "Mensen die in de kerst- en voorjaarsvakantie gaan, hebben al geboekt. Verder zien we een trend dat mensen last minute boeken. Zodra wintersportlanden heldere richtlijnen communiceren, gaat er meer geboekt worden", stelt woordvoerder Petra Kok.

Oostenrijk maakte al regels bekend: een mondkapje en coronapas. Schrikt dit wintersporters nog af? "Als je in Nederland met coronapas een restaurant in gaat, zal je daar ook geen problemen mee hebben in Oostenrijk", zegt Kok. "Oostenrijk vroeg deze zomer al om een coronapas. Reizigers gaven toen aan dat de maatregelen duidelijk, makkelijk en zeker niet storend waren."

Bespaar op lunch, après-ski én locatie

Volgens TUI zijn de prijzen voor wintersport dit jaar niet hoger door corona: "Accommodaties en skipassen zijn alleen licht verhoogd met de normale inflatie. Verder zien we juist aanbiedingen. In de eerste week van januari zijn de prijzen in de Franse skigebieden bijvoorbeeld fors gedaald."

Maar corona of niet, wintersport is een dure vakantie. Waar moet je rekening mee houden? "Het hangt ervan af hoe gek je het maakt. Je kunt tussen de 750 en 2.000 euro per persoon kwijt zijn voor een week. In het eerste geval boek je een busreis, goedkopere accommodatie en neem je broodjes mee op de piste. In het laatste geval denk je aan luxere accommodatie, lunchen op de piste en iedere dag après-ski", zegt Muller.

Voor mensen die les nodig hebben, valt wintersport duurder uit. "De huur van skispullen is prijzig: dat kost je 150 euro per week. Hetzelfde geldt voor een paar dagen les, ook daarvoor betaal je zo 150 euro."

Waarop kun je besparen? "Sowieso op après-ski en lunchen. En door uit te zoeken of een pakketreis inclusief skipas goedkoper is. Ook de locatie van accommodatie scheelt: als je in het dorp zit, betaal je het dubbele ten opzichte van een hotel op een half uur van de piste", zegt Muller.

Ook op de keuze van een skigebied kun je besparen. Vooral kleinere en onbekendere gebieden zijn vriendelijker voor de portemonnee:



Duitsland. De meeste skiërs kennen Winterberg, waar wat dacht je van skiën in het Zwarte Woud? In Feldberg ligt 66 kilometer piste en een skipas voor zes dagen kost iets meer dan 200 euro. Ook in Zuid-Duitsland zijn goedkopere gebieden: in Hörnerdörfer (85 kilometer piste) betaal je 180 euro voor een skipas. Slowakije. Als je bereid bent langer te reizen, is Slowakije een betaalbare optie. In PARK SNOW Donovaly en Tatranská Lomnica koop je zesdaagse skipassen onder de 200 euro. Ook accommodatie en eten is in Oost-Europese wintersportgebieden goedkoper. Tsjechië. Tsjechië staat bekend als goedkoop wintersportland: een van de populairste gebieden is Spindleruv Mlyn. Ideaal voor gezinnen en beginners. Andere opties zijn kleinere gebieden als Rokytnice en Klinovec. Ook hier betaal je minder dan 200 euro voor een skipas. Polen. Het bekendste skigebied van Polen is Zakopane. Het heeft toppen tot 2.000 meter is daarmee redelijk sneeuwzeker. Een dagkaart kost ongeveer 30 euro. Oostenrijk. Ook in Oostenrijk kun je betaalbaar op wintersport, en niet alleen in kleine gebieden. In Wildschönau geniet je van 100 kilometer piste en betaal je 240 euro voor een skipas.