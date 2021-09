Geen alcohol, koffie of suiker, veel sporten en goed slapen: als topmodellen of beroemdheden naar hun schoonheidsgeheimen worden gevraagd, komen ze altijd met hetzelfde riedeltje. Maar is dat wel zo eerlijk? Waarom vertellen Victoria's Secret-modellen wel over hun strenge schoonheidsregime, maar verzwijgen zij hun behandelingen als laseren en lymfemassages van honderden euro's per uur? Met andere woorden: is het enige echt werkende schoonheidsproduct eigenlijk niet een enorme bak geld?

Julia van Breda (47) wordt vrijwel altijd zo'n twintig jaar jonger geschat. Daar heeft ze dan ook heel wat voor over: gemiddeld zo'n 400 euro per maand.

"Als je later ouder wordt, kun jij het je niet meer veroorloven om met slordige haren rond te lopen, zei mijn oma altijd. Ik was toen een jaar of 25 en dacht: boeien, maar nu geef ik haar gelijk. Het ziet er snel armoedig uit. Dus ga ik één keer in de maand voor een knipbeurt en laat ik highlights zetten. Eens in de drie maanden laat ik botox in mijn frons en kraaienpootjes spuiten voor een rustiger gezicht."

"Volgende week ga ik voor fillers in mijn wangen. Nu ik ouder word, heb ik minder vet in mijn gezicht, en dat ziet er een beetje ingevallen uit. Daarnaast ga ik iedere twee weken naar de manicure en pedicure. En op cosmeticaproducten als crèmes, maskers, lotions en make-up bezuinig ik ook niet."

"Het voelt gek genoeg niet alsof ik veel aan mijn uiterlijk uitgeef - ik zie er ook heel natuurlijk uit - maar ongemerkt is dat dus nu al een behoorlijk bedrag. Maar een verzorgd uiterlijk geeft me een zelfverzekerdheid die ik in mijn werk als pr-dame nodig heb. En ik verdien goed, ik kan het betalen. Ik heb liever een mooi uiterlijk dan een dure tas. Ieder zijn meug."

Steeds populairder

Van Breda is niet de enige die veel geld besteedt aan schoonheid. Volgens onderzoek van het Erasmus MC in Rotterdam worden in Nederland jaarlijks 400.000 cosmetische ingrepen gedaan, en dat aantal stijgt. En gaven we in 2012 nog 2,9 miljard euro uit aan cosmetica: in 2016 was dat al maar liefst 3,3 miljard euro, blijkt uit CBS-onderzoek.

“Bij die jonge meiden valt het nog mee, maar 'oudere' modellen, vanaf 25 jaar, kunnen makkelijk zo'n 2.000 tot 4.000 euro per jaar bij mij besteden.” David Mosmuller, cosmetisch arts

De hoeveelheid geld die we aan ons uiterlijk besteden zet door, beaamt ook hoogleraar psychologie Liesbeth Woertman. Zij is een expert op het gebied van lichaamsbeelden en schreef de boeken Je bent al mooi en Psychologie van het uiterlijk. "We geven gigantisch veel uit aan ons uiterlijk."

Maar waarom leggen beroemdheden en topmodellen liever de nadruk op hoe hard ze voor hun uiterlijk moeten knokken en verzwijgen ze hun vaak puissante beautybudget?

"De modellen zijn niet voor niets modellen: wij moeten ze nadoen zodat wij kopen wat zij met hun uiterlijk verkopen. We willen dan niet weten hoeveel er aan ze gesleuteld wordt. We mogen het sprookje dat schoonheid te verkrijgen is via een stalen discipline niet verstoren door te zeggen dat het veel geld kost, terwijl iedereen dat heus wel weet. Onzinnigheden als 'je moet acht glazen water per dag drinken' leiden tot een schuldgevoel, want als jij niet beeldschoon bent, heb je dus niet genoeg je best gedaan en heb je gefaald. Terwijl het niet meer is dan een onderdeel van een verkooptruc van allerlei producten."

Zelfs de allermooisten betalen

David Mosmuller is sinds tien jaar cosmetisch arts en is mede-eigenaar van de cosmetische kliniek Doctors at Soap in Amsterdam. Goede genen zijn mooi meegenomen, maar hij heeft ook een hoop topmodellen als vaste klant en weet dus als geen ander dat schoonheid zelfs de allermooisten onder ons flink geld kost.

"Bij die jonge meiden valt het nog mee, maar 'oudere' modellen, vanaf 25 jaar, kunnen makkelijk zo'n 2.000 tot 4.000 euro per jaar bij mij besteden. Vanaf die leeftijd begint je aanmaak van collageen te verminderen en wordt de huid slapper, zeker als je richting de vijftig gaat, en helemaal na de menopauze. Zo zijn er oudere klanten die ruim 20.000 euro per jaar uitgeven aan behandelingen die de aanmaak van collageen stimuleren, aan fillers en botox. Bij deze groep vrouwen wordt dan niet alleen de verslapte huid in het gezicht, maar ook de huid van de hals, het decolleté, de buik, de handen, de armen en de benen behandeld."

Schoonheid komt dus uit een portemonnee in plaats van uit een potje. Maar is de mantra over een gezonde en gedisciplineerde levensstijl van modellen en celebs complete onzin?

Mosmuller: "Gezond leven is altijd aan te raden, maar dat is volgens mij meer dan jezelf dingen onthouden. Je moet ook zorgen voor je psychische gezondheid, anders word je somber. Als je verliefd bent, straal je. Dat is ook zo als je lekker in je vel zit."

"Mijn familie komt uit Limburg, dat bourgondische heb ik in me. Niet elke dag zuipen en veel roken, maar jezelf verwennen met lekker eten of een goed glas wijn. Dat haalt de rauwe randjes eraf. Dat obsessieve met salades maakt het leven toch niet leuk? En er zijn veel studies gedaan naar bijvoorbeeld acne en de invloed van eten daarop, maar die laten enkel zien dat eten de huid niet of zeer beperkt beïnvloedt. Alles gaat om balans. Ook bij behandelingen. Prima om wat voor je uiterlijk over te hebben, maar je moet er niet voor altijd als dertig uit willen zien, dat wordt gewoon gek. Ook al zou je het kunnen betalen."