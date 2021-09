Door de ongekend lage rentestanden sluiten meer mensen hun hypotheek over, zo blijkt uit recente cijfers. Maar hoe werkt oversluiten eigenlijk en wat kan het financieel opleveren?

In de maand augustus registreerde het Hypotheken Data Netwerk (HDN) 34 procent meer oversluitingen van hypotheken vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. Door renteverlagingen van de grote kredietverstrekkers bereikte de rentestand een historisch laag gemiddelde van 1,45 procent. Ook werden de verschillen tussen de diverse rentevaste periodes kleiner.

Volgens een persbericht van De Hypotheekshop leidt dat ertoe dat consumenten hun hypotheekrente steeds langer vastzetten. Was de gemiddelde looptijd in 2011 nog bijna negen jaar, in 2021 is dat negentien jaar.

Vooral de laatste twee jaar kiezen mensen vaker voor het vastzetten voor twintig en dertig jaar. Traditioneel zijn het de starters die voor hun eerste koopwoning kiezen voor een lange looptijd. Nu zijn het vooral de oversluiters, die dus al een huis in bezit hebben.

Lage rente aantrekkelijk om vast te zetten

Financieel planner Jeroen Zuurveld bevestigt die trend. "De rente is zo laag, dat het aantrekkelijk is die vast te zetten voor twintig of dertig jaar. Nu kiezen voor een langere rentevaste periode biedt je veel zekerheid over je toekomstige lasten. Of dit handig of verstandig is om te doen, hangt af van of je de oversluitkosten kunt terugverdienen met de lagere maandlasten. Het is vooral interessant als je de intentie hebt om langere tijd in de huidige woning te blijven wonen."

Oversluiten van de hypotheek houdt in dat mensen een andere hypotheek nemen. Dat kan bij dezelfde hypotheekverstrekker of bij een andere. Het geschiktste moment om dat te doen is als de rentestand laag is. "Op dit moment is het heel lucratief", vertelt Marga Lankreijer van Independer.

De belangrijkste reden voor mensen om over te sluiten, is het verlagen van de maandlasten en het plannen van toekomstige lasten. Al kan het ook slim zijn om over te sluiten als je wil gaan verbouwen of je huis wil verduurzamen. "Dan kan je hier naast de hypotheek nog extra geld voor lenen. Op deze manier zijn je maandlasten lager én kan je de waarde van je huis hoger maken", legt Lankreijer uit.

Hoge boeterente nadeel oversluiten

Vaak gaan mensen eerst naar een hypotheekadviseur om te laten doorrekenen wat de financiële gevolgen zijn en of oversluiten voordelig is. Dat is belangrijk, want een nadeel van oversluiten zijn de kosten.

Zuurveld: "Je hebt eenmalige oversluitkosten die je moet betalen, de kosten van de hypotheekadviseur en de notaris, en niet te vergeten de boeterente. Deze is nu ook hoger door de lage rente. Het kan allemaal meespelen als je wil overstappen voordat de rentevaste periode van de huidige hypotheek is afgelopen."

Lankreijer vult hierop aan dat je je dus niet te veel moet laten lokken door de lage maandlasten. "Het is belangrijk dat je wel alles terugverdient voordat de periode van je hypotheek afloopt. Anders kan je net zo goed bij je huidige hypotheek blijven."

“Natuurlijk waren de omstandigheden enorm verdrietig. Maar doordat ik geen boeterente hoefde te betalen, was oversluiten voordeliger.” Ruud Vostermans

Oversluiten soms ongunstig door hoge boeterente

Ruud Vorstermans (68) is een van die mensen die zijn maandlasten behoorlijk wist te verlagen door zijn hypotheek over te sluiten. "Ik had in 2017 nog een hypotheek van 283.000 euro tegen een rente van 4,7 procent. Mijn maandlasten waren destijds 1.300 euro, inclusief 224 euro aan premie voor de overlijdensrisicoverzekering. Toen de rente eenmaal was gezakt naar 2 procent, was oversluiten ongunstig vanwege de hoge boeterente die ik zou moeten betalen."

Na het overlijden van zijn vrouw in 2018 bleek tot zijn verrassing (en die van zijn hypotheekverstrekker) dat hij de volledige hypotheek boetevrij mocht aflossen. Ruud sloot een nieuwe hypotheek af voor 240.000 euro tegen een rente van 1,7 procent en een looptijd van tien jaar.

Door het oversluiten en het wegvallen van de premie voor de overlijdensrisicoverzekering daalden zijn maandlasten flink. "Natuurlijk waren de omstandigheden enorm verdrietig. Maar doordat ik geen boeterente hoefde te betalen, was oversluiten voordeliger en zijn mijn maandlasten gedaald naar 482 euro per maand."