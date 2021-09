Sparen kost tegenwoordig geld. De spaarrente is historisch laag en de inflatie stijgt alleen maar. Uit onderzoek van Geld.nl blijkt dat wanneer je tien jaar geleden begon met 100 euro, dit bedrag nu nog maar 92,10 euro waard is. Is sparen dan nog wel zo zinvol?

In tien jaar tijd is spaargeld een stuk minder waard geworden. Niet alleen krijg je bijna geen rente meer op je spaarrekening, de inflatie zorgt er ook voor dat je opgespaarde geld minder waard wordt. "Fysiek blijft 100 euro gewoon nog 100 euro. Maar je kan er in vergelijking met tien jaar geleden veel minder spullen voor kopen", zegt Amanda Bulthuis van Geld.nl.

“Die 8 euro lijkt mee te vallen. Maar als je het zet tegenover 1.000 euro spaargeld, heb je toch 80 euro ingeleverd.” Amanda Bulthuis van Geld.nl

Vroeger compenseerde de spaarrente de inflatie. Dit betekent dat spullen wel duurder werden, maar je ook genoeg spaarrente kreeg om de waarde van je geld gelijk te houden. Maar de inflatie heeft al sinds 2016 de spaarrente ingehaald. Met als resultaat dat 100 euro nu 92,10 euro waard is. "Die 8 euro lijkt mee te vallen. Maar als je het zet tegenover 1.000 euro spaargeld, heb je toch 80 euro ingeleverd", legt Bulthuis uit.

En naar verwachting komt hier ook nog geen verbetering in. "De banken houden de rentes laag en het beleid van de Europese bank lijkt hier nog geen verandering in te brengen", zegt Bulthuis. "Daarnaast wordt alles ook nog steeds alleen maar duurder, wat de inflatie hoog houdt." De prijsstijging van producten heeft verschillende oorzaken; zo zijn de transportkosten hoog, is er veel schaarste aan verschillende grondstoffen en hebben we ook nog steeds te maken met de gevolgen van de coronapandemie. Dit zien we terug in de prijs van onze boodschappen, de energierekening en het biertje op het terras.

Geld in het potje of meer waard maken?

Er is ook slecht nieuws voor voor de superspaarders en veelverdieners. Hun geld wordt namelijk nog minder waard, doordat ze er belasting over moeten betalen. Dit geldt voor mensen met meer dan 50.000 euro op de spaarrekening. De grens ligt trouwens hoger voor mensen met een fiscaal partner. Zij moeten vanaf 100.000 euro geld naar de Belastingdienst overmaken. "Er gaat dus letterlijk geld uit het spaarpotje, zonder dat er iets bij komt. Op deze manier wordt het spaargeld nog minder waard", vertelt Bulthuis.

Maar heeft het dan nog zin om te sparen? "Dat is per consument verschillend", zegt Joyce Donat van de Consumentenbond. "Spaar je voor een grote aankoop? Of wil je een buffer achter de hand hebben voor noodgevallen? Dan is sparen prima. Maar spaar je om geld te vermeerderen? Dan is dat met een spaarrekening heel lastig." Ze legt uit dat deze mensen beter kunnen investeren in hun huis, door bijvoorbeeld zonnepanelen aan te schaffen. "Hiermee bespaar je op de energierekening én wordt je huis ook meer waard."

Daarnaast is beleggen ook een optie om geld te vermeerderen. "Maar hier wordt echt te gemakkelijk over gedacht", vertelt Donat. "Het is voor veel mensen helemaal geen aantrekkelijke optie. Zij willen gewoon sparen om geld achter de hand te houden of vinden beleggen eng. Het brengt altijd een zeker risico met zich mee, want je kan een deel van je geld verliezen." Mocht je toch willen beleggen, dan adviseert ze om advies in te winnen en je goed in te lezen. "Want op dit moment is beleggen vaak lucratiever dan sparen."