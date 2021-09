Het is voor veel ouders een automatisme: bij de geboorte van een kind meteen een spaarrekening openen om een spaarpotje voor later op te bouwen. Maar is dat nog steeds de beste manier, nu spaarrekeningen weinig rente opleveren?

Ondanks de lage rente die banken geven op spaarrekeningen, openen veel ouders nog steeds een spaarrekening voor hun kind waarop ze geld opzijzetten. De meeste banken bieden diverse spaarproducten aan voor jonge ouders, waarbij geldt dat de rente oploopt naarmate het gespaarde bedrag hoger en de looptijd langer is.

Deze rekeningen hebben vaak wel voorwaarden. Zo mag je tussentijds geen of alleen gelimiteerd geld opnemen en geldt er soms een maximum bedrag dat ouders jaarlijks kunnen storten.

Joyce Donat van de Consumentenbond ziet niet dat sparen bij de bank op een kinderspaarrekening op zijn retour is. "Wij houden hier geen cijfers over bij, maar ik heb niet de indruk dat dit enorm afneemt, ook al is de rente laag. Een speciale kinderspaarrekening levert nog altijd iets meer rente op dan een gewone spaarrekening en biedt bovendien zekerheid. Daarnaast hebben ouders vaak een opvoedkundig argument voor sparen."

Volgens De Consumentenbond zijn Zilvervloot Sparen, het Kinder Toekomst Plan van Triodos en ASN Jeugdsparen de aantrekkelijkste bankspaarproducten als het om de hoogste rente gaat. Daarvoor moeten ouders wel rekening houden met strengere voorwaarden, zoals een verbod op tussentijds opnemen totdat het kind achttien jaar is of een boetepercentage bij tussentijds opnemen.

De rekeningen staan op naam van het kind en gaan, zodra het kind achttien jaar wordt, over in een 'gewone' spaarrekening waarop het gespaarde bedrag wordt gestort.

Bij de bank weet je wat je krijgt

Ook voor Ron van Oerlemans (30) is sparen een vorm van financiële opvoeding. Als kinderen zien dat je altijd hebt gespaard en wat het voordeel daarvan is, gaan ze deze goede gewoonte misschien overnemen. Voor zijn twee jonge kinderen sloot Oerlemans direct na de geboorte een spaarrekening af. De maximale storting van 600 euro per spaarrekening laat hij jaarlijks automatisch afschrijven.

Toch was een spaarrekening bij een bank voor Van Oerlemans niet voldoende. Zeker niet als het gaat om het opbouwen van vermogen, aangezien er een maximum zit aan het bedrag dat je jaarlijks mag storten. Daarom heeft hij voor beide kinderen ook een beleggingsrekening geopend.

"Door de lange looptijd en de spreiding van risico is het bijna zeker dat dit rendement behaald wordt, maar garantie krijg je inderdaad niet. Mocht er een daling plaatsvinden, dan heb je in ieder geval voldoende tijd om op herstel te wachten."

“Er wordt tegenwoordig natuurlijk wel vaker op gewezen dat beleggen meer kan opleveren dan sparen.” Joyce Donat, Consumentenbond

Snel veel meer rendement

Iris Newman (36) heeft inmiddels gekozen voor alleen beleggen in plaats van sparen bij een bank of een combinatie van beide.

"Ik ben ooit bij de geboorte van mijn dochter begonnen met sparen, maar toen de rente maar bleef zakken, ben ik overgestapt naar beleggen. Ik zag al gauw dat je daar snel veel meer rendement mee kunt behalen. Sinds afgelopen januari heb ik een duurzame beleggingsrekening. Hierbij heb je iets minder rendement, maar wel de garantie dat je niet in vervuilende industrieën of producten belegt. Voor mijn kind vind ik dat belangrijk."

Een hoge drempel

"Er wordt tegenwoordig natuurlijk wel vaker op gewezen dat beleggen meer kan opleveren dan sparen, maar veel mensen vinden dit toch ingewikkeld," aldus Donat.

"Ze vinden dat ze er geen verstand van hebben of ze vinden het eng. Kortom, daar is nog best een hoge drempel. De gedachtegang is: 'laat mij maar gewoon lekker sparen. Dan komt er misschien geen rente bij, maar het gaat er gewoon om een bedrag opzij te zetten voor later, dan staat dat er in ieder geval op.' Rendement is daarbij niet het belangrijkste argument. Wat dat betreft zijn er nu voor verschillende soorten mensen verschillende soorten producten."