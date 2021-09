De kosten van gezondheidszorg stijgen sterker nadat mensen in financiële problemen zijn gekomen. Dat bleek eerder deze week uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB). Het onderzoek laat daarnaast zien dat deze mensen al voordat zij in de schulden raakten hogere zorguitgaven hadden dan anderen zonder schulden. Kip of ei? En hoe kan deze problematiek worden aangepakt?

Samen met collega's onderzocht Anne-Fleur Roos, programmaleider zorg bij het CPB, de samenhang tussen schuldenproblematiek en geestelijke gezondheid. Roos: "Om beleid te maken heb je harde cijfers nodig. Er was wel eerder onderzoek naar gedaan in de Verenigde Staten, maar doordat het systeem voor schuldhulp en zorg er daar heel anders uitziet dan hier, laat het zich moeilijk vergelijken."

Van 2011 tot 2015 werd gekeken naar mensen die in de Regeling wanbetalers voor de zorgverzekering terechtgekomen zijn, gemiddeld zo'n 300.000 Nederlanders. "Dat zijn mensen die langer dan zes maanden hun zorgpremie niet hebben betaald", legt Roos uit. "Bij deze regeling neemt overheidsinstantie CAK de verzekering van de persoon over en wordt deze gevraagd een hogere premie met boete te betalen. Zij mogen de regeling pas verlaten als de schulden zijn afbetaald, maar houden wel recht op zorg."

Geldzorgen nauw gekoppeld aan stress

Uit deze onderzoeksgegeven bleek dat ggz-kosten gemiddeld stijgen met ongeveer 200 euro per jaar nadat mensen in de wanbetalersregeling terechtkomen. Opvallend is dat mensen met schulden al voordat zij in de schulden komen hogere gezondheidszorguitgaven hadden dan mensen zonder schulden.

“Mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking hebben meer moeite om werk te vinden of te kunnen volhouden en dus om aan geld te komen.” Olaf Simonse, hoofd Wijzer in geldzaken

Olaf Simonse, hoofd van Wijzer in geldzaken, heeft wel een idee hoe dat komt. "Het werkt twee kanten op: schulden kunnen zomaar ontstaan, maar meestal gaat er een langere periode van geldzorgen aan vooraf. Eerder is al aangetoond dat geldzorgen nauw gekoppeld zijn aan stress en chronische stress en andere gezondheidsklachten veroorzaken."

"Maar het werkt ook de andere kant op: mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking hebben meer moeite om werk te vinden of te kunnen volhouden en dus om aan geld te komen."

Integraal beleid zou oplossing kunnen bieden

Financiële problemen hangen dus negatief samen met de mentale gezondheid van mensen en de twee lijken elkaar te versterken. Wat zou er moeten gebeuren om dit probleem aan te pakken? Roos: "Als mentale problemen ontstaan door schulden, dan kan beleid dat problematische schulden voorkomt een dubbel effect hebben: minder schuldenproblematiek en lagere zorguitgaven."

“Als we vanuit twee werelden meer elkaars expertise benutten, kun je het probleem aanpakken.” Olaf Simonse, hoofd Wijzer in geldzaken

Simonse denkt dat een integraal beleid een oplossing zou kunnen bieden. Als voorbeeld noemt hij een huisarts die sprak tijdens een platformbijeenkomst over schulden en zorgbehoeften.

"Ze had een praktijk in de Haagse Schilderswijk waar ze veel mensen ziet waarvan schulden de oorzaak van de mentale en fysieke klachten is. Maar haar taak als dokter is om medisch te kijken. Ik denk dat inzet van een budgetcoach in een huisartsenpraktijk een begin is. Als we vanuit twee werelden meer elkaars expertise benutten, kun je het probleem aanpakken."