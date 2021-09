Wanneer we weer een verre reis kunnen maken, is nog even afwachten. Maar er zijn genoeg relatief onontdekte landen die ons graag verwelkomen wanneer het kan. Landen die niet overlopen van toeristen en daardoor goedkoper zijn dan de gemiddelde bestemming. In de rubriek Bijzonder en betaalbaar vertelt een vakantieganger over zo'n land. Deze week: Saskia Fokkema (42) over Polen.

Waarom ging je op vakantie naar Polen?

"Als kind kwam ik al in het land. Mijn moeder stuurde vroeger pakketjes naar een gezin in Polen, nog voor de val van de muur. We logeerden bij dat gezin in Warschau en daarna ben ik nog een paar keer op vakantie naar Polen geweest. Ik vind het zo'n leuk land, dat we in 2018 met het gezin - met kinderen van negen en tien - teruggegaan zijn."

Wat voor reis maakte je?

"Een rondreis met de auto. We gingen als eerst naar Mazurië: een merengebied in het noordoosten. Hier kun je zwemmen, waterfietsen en met een bootje varen. Ook zijn er leuke plaatsjes voor een terrasje. Mazurië is daarnaast een historische plek: Adolf Hitler heeft er een groot deel van de Tweede Wereldoorlog doorgebracht in zijn bunkercomplex Wolfsschanze. Het was indrukwekkend om tussen deze bunkers te lopen. Ik wilde met mijn kinderen niet naar Auschwitz omdat ze daar te jong voor zijn, maar deze plek was anders."

Wat heb je verder gedaan?

"Aan de oostgrens van Polen ligt het laatst overgebleven oerbos in Europa. Dat is een bos waar mensen niet hebben ingegrepen. Het ziet er sprookjesachtig uit: alles is overgroeid met mos. Je mag er niet op eigen houtje in, alleen met een gids."

"Daarna zijn we naar havenplaats Szczecin gereden. Dat was een praktische keuze omdat het op weg naar huis lag, dus ik had niet veel verwachtingen van de stad. Maar het bleek hartstikke leuk. We liepen een speurroute langs de bezienswaardigheden en gingen mee met een rondvaart."

Bij het oerbos aan de oostgrens van Polen. Bij het oerbos aan de oostgrens van Polen. Foto: Saskia Fokkema

Is Polen toeristisch?

"Niet echt, je hebt er geen menukaart in tien talen. Sowieso waren er weinig Nederlanders. We kwamen vooral Duitse, Tsjechische en Slowaakse toeristen tegen. Nou gingen wij ook naar de plekken waar toeristen minder snel komen. De meesten kiezen eerder voor steden als Warschau, Krakau en Gdansk. Gdansk staat bij mij ook hoog op de bucketlist, maar in Polen moet je keuzes maken. Het is zo'n groot land."



Waarom is het een onbekender vakantieland voor Nederlanders?

"Ik denk dat het een imagoprobleem heeft, zoals veel landen in Oost-Europa. Mensen zijn bang dat het er grijs en grauw is, maar dat is niet terecht. Polen is een afwisselend land met lekker zomerweer. En het is zelfs dichterbij dan Zuid-Frankrijk."

“We konden met ons gezin voor 5 of 10 euro per persoon uit eten met een hoofdgerecht en drankje.” Saskia Fokkema

Hoe zijn de prijzen?

"Het is iets goedkoper dan Nederland. We konden met ons gezin voor 5 of 10 euro per persoon uit eten met een hoofdgerecht en drankje. In de supermarkt zijn de prijzen vergelijkbaar. Ze hebben de Lidl, de ALDI en West-Europese merken, dat is fijn met kinderen. Bij het boeken van accommodatie koos ik voor meer comfort. Ik wilde graag een zwembad en speelruimte voor de kinderen. Daar betaal je zo'n 80 of 90 euro per nacht voor."

Heb je tips voor anderen die naar Polen willen?

"Onderschat de afstanden in het land niet. De wegen zijn redelijk goed, maar alle highlights in één vakantie van drie weken proppen, gaat je niet lukken zonder als een kip zonder kop rond te rijden. Daarmee doe je het land echt tekort, dus kies een deel. En ga gewoon meerdere keren, net als ik. Ik ben er een paar keer geweest en iedere keer denk ik: ik moet terug, want er is nog zoveel moois te zien."