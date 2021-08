Het nieuwe collegejaar staat voor de deur. Volgens prognoses van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) beginnen in september ruim 100.000 studenten aan een universitaire opleiding en nog eens 95.000 aan een hbo-studie. Wat staat al deze studenten op financieel vlak te wachten en kun je nog ergens op besparen?

De introductieweken zijn in volle gang en het duurt niet lang meer voordat studenten zich in de collegebanken zullen begeven. Hoewel het collegegeld dit studiejaar lager is - eerstejaars betalen in verband met de coronacrisis maar 542 euro - blijven er genoeg kostenposten over.

Een student is volgens berekeningen van het Nibud maandelijks gemiddeld 426 euro kwijt aan huur, 173 euro aan boodschappen en 49 euro aan studiebenodigdheden zoals boeken. Ook wordt er, buiten de vergoede ov-reizen om, nog flink gereisd (72 euro).

Verder wordt er geld besteed aan uitgaan, sport en ontspanning (124 euro) en aan kleding en schoenen (53 euro). Tot slot moet er een telefoonabonnement betaald worden (19 euro) en ontkom je niet aan een zorgverzekering (gemiddeld 115 euro), aldus de berekeningen van het Nibud.



Dat zijn deels vaste lasten waar je niet omheen kunt, maar toch zijn er dingen die de moeite waard zijn om even na te lopen. We geven drie tips.

Tip 1: Kijk of je een aanvullende beurs kunt aanvragen

Controleer of je een aanvullende beurs kunt aanvragen. Deze beurs is in het leven geroepen voor studenten die het niet zo breed hebben en is afhankelijk van het inkomen van de ouders. De beurs kan oplopen tot zo'n 400 euro per maand en wordt, in tegenstelling tot een lening, na het afstuderen omgezet in een gift.

Maar veel mensen weten niet van het bestaan van de aanvullende beurs af, zo bleek eind vorig jaar uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB). Het gaat volgens het CPB om circa 8.650 studenten die gemiddeld 175 euro per maand mislopen door geen gebruik te maken van de aanvullende beurs. Een op de vier studenten die recht hebben op een beurs bleek te lenen. "Deze groep leent dus mogelijk onnodig geld", concludeerde het CPB.

Tip 2: Bekijk je huurprijs

De prijs voor een studentenkamer is afhankelijk van verschillende factoren. Heb je een eigen keuken? Deel je een badkamer of heb je een eigen toiletvoorziening? Net als de oppervlakte is dat allemaal van invloed op de prijs.

Uit een steekproef van studentenorganisatie LSVb onder 7.700 studenten bleek dat in 2019 zo'n 78 procent van de studenten per maand gemiddeld 106,69 euro te veel betaalde. De organisatie heeft op haar website een tool om te berekenen of je te veel geld betaalt. Is dat het geval? Dan is het mogelijk om geld terug te vragen via de huurcommissie.

In sommige gevallen hebben studenten ook recht op huurtoeslag. In dat geval moet je een eigen deur, eigen keuken en eigen toiletruimte hebben.

Tip 3: Kijk naar je zorgtoeslag en zorgverzekering

Kinderen zijn tot hun achttiende wat betreft de zorgverzekering automatisch meeverzekerd met de ouders. Vanaf hun achttiende verjaardag zijn ze zelf premieplichtig. "Je krijgt dan te maken met het verplichte eigen risico en je kan een eigen zorgverzekering afsluiten", aldus het Nibud.

En daar valt vaak op te besparen, zo berekende vergelijkingssite Independer eerder. De site vergeleek het bedrag dat ouders betalen voor hun zorgverzekeraar met het bedrag dat hun kinderen betalen. Dat scheelt gemiddeld zo'n 318 euro per jaar.

Ook niet te vergeten: afhankelijk van het inkomen kun je zorgtoeslag aanvragen. Die kan oplopen tot zo'n 100 euro per maand. In tegenstelling tot de aanvullende beurs wordt bij de zorgtoeslag gekeken naar het inkomen van de student en niet naar dat van de ouders.