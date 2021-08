Beleggen in aandelen is bekend, maar er zijn ook onbekendere vormen van beleggen. Die kunnen - mits je weet waar je op moet letten - best lucratief zijn. In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar manier om geld te investeren. Deze keer: designertassen.

Een tas aanschaffen en tien jaar in de kast laten liggen? Dat kan behoorlijk wat opleveren. Hoewel dat niet voor elke tas, elk merk en elk model geldt, én je er het nodige van moet afweten.

"Toen ik 24 was, kocht ik mijn eerste Chanel-tas voor 2.000 euro. Deze tas kost nu nieuw 7.400 euro", vertelt expert Marije van Ham. De waarde van sommige tassen kan met wel zo'n 300 tot 400 euro per jaar toenemen.

Samen met haar compagnon Romy Valstar heeft ze zich met de onderneming Touched Vintage verdiept in het verhandelen van tassen. Ze kopen ze in en verkopen ze via hun webshop aan mensen die een mooie tas willen hebben, maar ook met enige regelmaat aan 'beleggers'.

"Chanel is een van de designers waarvan de tassen in waarde stijgen, tassen van Louis Vuitton blijven over het algemeen heel waardevast, Hermès wordt ook meer waard", vertelt Van Ham. "Het is net als met een Rolex-horloge; daarvan heb je ook bepaalde modellen die steeds meer opleveren."

Focus op exclusieve modellen

"Chanel houdt de tassen heel exclusief, voor sommige modellen is er zelfs een wachtlijst", legt ze uit. "Als je naar de winkel toe gaat en een tas wil aanschaffen, wordt er regelmatig een nee verkocht."

De ondernemers zoeken altijd naar de Timeless-modellen van Chanel; die zijn er van één jaar oud, maar er zijn er ook die in de jaren negentig gemaakt zijn. De modellen uit de jaren negentig leveren het meest op. De waarde van nieuwere tassen stijgt ook, maar daar moet je meer geduld voor hebben. Ook belangrijk: de tas moet onbeschadigd zijn, en zwarte tassen doen het het best.

“Het duurt echt vijf tot tien jaar voor je er écht iets uit haalt.” Marije van Ham

Toch is het een valkuil: als iets populair en gewild is, wordt het namelijk ook nagemaakt. "Wij werken sinds een paar maanden met Entrupy, een systeem dat de tassen kan authenticeren. Er zijn zo veel neptassen in omloop, dus het geeft een veilig gevoel naast ons eigen oordeel." Elke tas heeft aan de binnenkant bijvoorbeeld een serienummer, en dat komt overeen met het nummer op het echtheidscertificaat dat je bij de aankoop erbij krijgt.

Geduld is het toverwoord

Het beleggen in tassen is niet voor iedereen weggelegd: de aanschafwaarde van een tas is vaak al enkele duizenden euro's. Daarnaast moet je over veel geduld beschikken. Van Ham: "Soms kopen mensen een tas bij ons en die willen ze een jaar later alweer verkopen. Dan zijn ze teleurgesteld dat het niets oplevert, maar het duurt echt vijf tot tien jaar voor je er écht iets uit haalt."

Al zijn er ook uitzonderingen, zegt ze: "Een nieuwe tas van Hermès kan dezelfde dag al een paar duizend euro meer waard zijn. Daar kom je voor sommige modellen op een wachtlijst en kun je hem pas na een jaar kopen. En als je hem dan meteen weer verkoopt, zijn er mensen die hem kopen. Die hebben geen zin in de wachtlijst. In het Midden-Oosten en de VS betalen mensen rustig 16.000 euro voor een tas die nieuw 7.000 euro kost."