Niemand wil scheiden. Toch strandt volgens het CBS een op de drie huwelijken. Het is een ingrijpende gebeurtenis waarbij veel moet worden geregeld, zoals de belastingen. Want hoe zit dat als je een koophuis hebt en thuiswonende kinderen?

De knoop is doorgehakt: je gaat scheiden. Dan kun je het helemaal zelf online regelen, een advocaat in de arm nemen of naar een mediator gaan. Uiteindelijk heeft het allemaal dezelfde uitkomst, want je leven gaat er helemaal anders uitzien. En daar moet ook de Belastingdienst van weten.

"Bij een scheiding is iedereen emotioneel. Op zo'n moment denkt niemand aan de Belastingdienst, maar het is wel nodig", zegt Wouter Versteeg van Zorgeloosch Scheiden. "De Belastingdienst komt bij elk onderdeel om de hoek kijken. Zo verandert na de scheiding het uitgavenpatroon, gaat een van beiden waarschijnlijk in een ander huis wonen en moeten er afspraken worden gemaakt bij welke ouder de kinderen worden ingeschreven."

De kans is groot dat je in het scheidingsproces door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom voert de Belastingdienst sinds 2019 de campagne Wilt u verder, maar niet met elkaar en heeft de dienst een scheidingschecklist opgesteld.

"Uit ons onderzoek blijkt dat bijna de helft van de mensen die scheiden niet precies weten wat ze moeten regelen als het om de belastingen gaat", zegt een woordvoerder van de Belastingdienst. "De checklist moet daarbij helpen."

“Elke beslissing tijdens de scheiding heeft invloed op de belastingaangifte en je toeslagen.” Wouter Versteeg van Zorgeloosch Scheiden

Wat moet je doen met de woning?

Zo is het bijvoorbeeld slim om direct te kijken of je recht hebt op huurtoeslag als je in een huurwoning gaat wonen. Maar ook is het handig afspraken te maken over het delen van je koophuis, de hypotheek en het hypotheekverleden. "Vaak blijft een van de partners nog (tijdelijk) in het huis wonen. Dan is het belangrijk om te weten hoe het zit met de hypotheekrenteaftrek", zegt een woordvoerder van de Belastingdienst.

"Elke beslissing tijdens de scheiding heeft invloed op de belastingaangifte en je toeslagen", zegt Versteeg. Vaak heeft het invloed op je vermogen en daarmee ook op hoeveel belasting je moet betalen.

"Bij het verdelen van de bezittingen wordt soms een deel van de overwaarde van het huis geschonken aan de partner die er met de kinderen blijft wonen. Dit is heel nobel, maar hier moeten heel goede afspraken over worden gemaakt. Je moet mogelijk schenkbelasting betalen en dat wil je zo veel mogelijk beperken of voorkomen", zegt Versteeg.

Gaan jij en je partner uit elkaar? Dan moet er veel geregeld worden. Ongeacht of jullie getrouwd zijn, kinderen hebben of een koophuis. Independer zet alles op een rijtje.

Co-ouderschap

Daarom is het dus belangrijk om vanaf het eerste moment duidelijke afspraken te maken. Zo ook over de kinderen. Ga je voor co-ouderschap? En bij wie worden de kinderen ingeschreven? Ook dit wil de Belastingdienst weten. Zo kan er sprake zijn van kinderopvangtoeslag of inkomensafhankelijke combinatiekorting. "Als je van dit laatste gebruikmaakt, kan het zo bijna 3.000 euro per jaar schelen", zegt Versteeg.

Het belangrijkste is om de belastingzaken zo snel mogelijk te regelen. "Wijzigingen in de persoonlijke en financiële situatie kunnen van invloed zijn op de hoogte van het maandelijks te ontvangen of te betalen bedrag van de voorlopige aanslag. En misschien ook op de voorschotbedragen van toeslagen", zegt een woordvoerder van de Belastingdienst.

Hierom raadt Versteeg ook aan om iemand in te schakelen als je voor het eerst na de scheiding belastingaangifte moet doen. "Een specialist kan het goed afronden, weet op welke toeslagen je recht hebt en kan ook het nieuwe hoofdstuk goed opstarten. Dan kan je het van daaruit weer oppakken."