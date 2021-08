Een scheiding, een faillissement, een verslaving: het kan allemaal leiden tot

schulden. In Nederland heeft 32 procent van de huishoudens te maken met

betalingsachterstanden en een op de zeven Nederlanders schaamt zich

voor zijn of haar financiële situatie. Deze week: Vanessa (42) stak zichzelf

diep in de schulden door een hardnekkige drugsverslaving.

"Al op mijn dertiende begon ik te experimenteren met drugs", vertelt Vanessa. "Zo belandde ik in de prostitutie: ik had geld nodig. Ik heb nooit geleerd om op een gezonde manier om te gaan met geld."

Dat zou nog 23 jaar zo doorgaan. "Mijn leven stond in het teken van drugs en daar ging al mijn geld naartoe. Het leidde tot een schuld van 22.000 gulden, destijds.

"Die schuld wist ik met behulp van een hulporganisatie binnen anderhalf jaar tijd af te lossen. Dat gaf me toen een heel fijn gevoel. Maar toen begon ik weer te gebruiken en bouwden de schulden zich opnieuw op."

Financiële problemen zijn een vaak onvermijdelijk gevolg van een verslaving, weet Marion Weijers van het Nibud: "Als je echt verslaafd bent, is dat het enige wat je op de been houdt. Je kijkt niet meer naar je post en verliest het overzicht", vertelt ze. "De meeste verslavingen kosten nu eenmaal veel geld."

“Ik heb alles op alles gezet om definitief te stoppen met gebruiken en hulp te krijgen voor mijn schulden” Vanessa

De schoenendoosmethode

Voor Vanessa dakloos werd, huurde ze zo'n tien jaar haar eigen zelfstandige woning. "Alle brieven van schuldeisers gooide ik in een schoenendoos. Dat noem ik zelf de schoenendoosmethode."

De stress van de brieven en deurwaarders werden haar te veel. "Ik besloot mijn huis op te zeggen en te verdwijnen. Als ik geen adres had, konden ze me ook geen rekeningen meer sturen, zo was mijn redenering. Achteraf besef ik me pas hoeveel impact dit heeft gehad: dat je in je eigen huis geen rust hebt."

Weijers herkent het beeld van schuldenaren die de kop in het zand steken. "Als je iets niet ziet, dan is het er niet. Vanessa koos voor een schoenendoos, ik ken ook een situatie van iemand die haar brieven achter de kast gooide zodat haar partner ze niet zou vinden", vertelt ze. "De eerste stap naar een oplossing is het krijgen van overzicht en de brieven openen. Dat is vaak heel moeilijk, omdat iedere envelop weer ellende bevat."

Mooi geweest

Ruim zes jaar geleden besloot Vanessa dat het mooi geweest was. "Ik liet mezelf opnemen in een kliniek voor mijn verslaving."

Ondertussen werd haar geld beheerd. "Ik was nog niet stabiel genoeg om de schuldhulpverlening in te gaan, want ik moest eerst aan de verslaving werken. Het was heel fijn om de financiën uit handen te geven. Geen telefoontjes en geen post meer thuis. Daar was ik jaren voor op de vlucht geweest."

Niet lang daarna kwam ze erachter dat ze zwanger was. "Dat was voor mij persoonlijk definitief een keerpunt. Ik heb alles op alles gezet om definitief te stoppen met gebruiken en hulp te krijgen voor mijn schulden. Uiteindelijk werd ik toegelaten tot het minnelijk traject."

Om de schulden van een verslaafde persoon aan te pakken, zal er ook iets gedaan moeten worden aan de verslaving. "Het is anders heel lastig om een sluitend inkomsten- en uitgavenplaatje te maken", aldus Nibud-expert Weijers. Daarom is afkicken de eerste stap naar het verbeteren v

is die jou kan helpen met het on hold zetten van de schulden, zodat ze door rente en incasso niet verder oplopen."

“Als je toch moeite hebt met het oppakken van je financiën na zo’n lange periode van schulden, schroom dan niet om bij de gemeente om een budgetcoach of budgetbegeleider te vragen.” Marion Weijers - Nibud Expert

Zelf verder

Vanessa heeft het minnelijke traject met succes afgerond en is schuldenvrij. Inmiddels beheert ze zelfs haar eigen financiën en heeft ze een betaalde baan als ervaringsdeskundige. "Geld is voor mij nog steeds een abstract begrip. Gelukkig weet ik door alle hulp die ik heb gekregen wel beter hoe ik mijn eigen financiën kan beheren. En ik heb geleerd om niets meer uit te stellen, maar betalingen meteen aan te pakken."

Weijers is trots op Vanessa dat ze haar eigen financiën regelt. "Zeker als ouder is het belangrijk dat je in staat bent je geldzaken goed te beheren. Als je toch moeite hebt met het oppakken van je financiën na zo'n lange periode van schulden, schroom dan niet om bij de gemeente om een budgetcoach of budgetbegeleider te vragen. Dat kan zeker in het begin helpen om de boel weer op de rit te krijgen."

Jong geleerd

Ondanks haar turbulente verleden is Vanessa niet bang dat ze zal terugvallen. "Ik doe alles voor mijn kinderen en wil dat zij een goede toekomst hebben. En eigenlijk is het heel simpel: niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Ik spaar elke maand voor mijn kinderen en probeer naar hen toe zo eerlijk mogelijk te zijn over het verleden."

Weijers onderstreept tot slot het belang van een goede financiële opvoeding. "Vanessa heeft nooit geleerd om met geld om te gaan, maar dit kan zij haar kinderen wel mee geven. Jong geleerd is oud gedaan. Uit onderzoek blijkt dat volwassenen die tijdens hun jeugd hebben geleerd met geld om te gaan, het later ook beter kunnen."