Wanneer we weer een verre reis kunnen maken, is nog even afwachten. Maar er zijn genoeg relatief onontdekte landen die ons graag verwelkomen wanneer het kan. Landen die niet overlopen van toeristen en daardoor goedkoper zijn dan de gemiddelde bestemming. Iedere week vertelt een vakantieganger in de rubriek Bijzonder en betaalbaar over zo'n land. Deze week: Nicol Klein Nijenhuis (38) over Slowakije.

Wat voor reis maakte je in Slowakije?

"Ik ging vorig jaar met mijn man en drie kinderen (toen negen, acht en vijf jaar) met de camper naar Slowakije. We maakten een rondreis van ongeveer twee weken en het was prachtig. We bleven eerder toch in de hoek van Frankrijk, Italië en Oostenrijk hangen, maar vorig jaar wilden we in verband met corona naar een land waar het écht rustig was. Zo kwamen we uit op Slowakije."

Niet de typische vakantiebestemming, hè?

"Niet voor Nederlanders, nee. Ik kende niemand die er geweest was. Mensen vroegen: waarom ga je daarheen? Maar wij vonden het weer eens wat anders. Dat bleek ook wel, want we zijn in de vakantie maar één andere groep Nederlanders tegengekomen."

“Normaal gesproken kun je op vakantie één ding per dag doen omdat het duur is, maar hier konden we alles doen.”

Het was dus niet zo toeristisch?

"Nee, vond ik niet. In Slowakije heb je bijvoorbeeld het drielandenpunt met Polen, Tsjechië en Slowakije: dat is een andere entourage dan wij gewend zijn in Nederland. Hier is het een grote toeristenplek, daar moesten we wandelend door de modder op zoek naar het punt. Wij dachten: als we hier een toeristisch uitje van maken, hebben we een goed verdienmodel."

Wat vond je de mooiste plek van het land?

"Wij zijn naar het Nationaal Park Slowaaks Paradijs geweest en dat is geweldig als je van klimmen en wandelen houdt. Daar zijn avontuurlijke klimroutes waar je met ladders en metalen trappen de berg op moet. Eenmaal boven kun je met een fietsje naar beneden crossen. Het is ook een paradijs voor je ogen: veel groen en onderweg zie je allemaal watervalletjes."

Veel mooie natuur dus?

"Zeker! Wij hebben de natuur ook opgezocht, omdat we door corona de drukte in de stad wilden vermijden. Het hele land is bergachtig en groen. Het heeft een fijn klimaat: warm, maar minder broeierig dan Nederland."

"Qua natuur zijn we ook in skigebied Bachledova Dolina geweest. We stonden er met de camper en zagen tijdens zonsondergang ineens een wild hert. Een bijzonder plaatje. Ook heb je daar een mooi uitzichtpunt en een boomtoppenpad. Een ideaal uitje met kinderen. Daar moet je voor betalen, maar in Slowakije zijn dat kleine bedragen."

Vond je het goedkoop?

"Voor je portemonnee hoef je het zeker niet te laten. Normaal gesproken kun je op vakantie één ding per dag doen omdat het duur is, maar hier konden we alles doen. Dus dat hebben we gedaan in Bachledova Dolina: met de stoeltjeslift, met de rodelbaan, het boomtoppenpad lopen én met de allersnelste glijbaan ter wereld naar beneden. Voor die glijbaan betaal je dan 2 euro."

"Op de camping stonden we met de camper voor 34 euro per nacht. Met gratis douchen. In Nederland betaal je daar zo 70 euro voor. De meeste campings zijn leuk: met een meertje waar je kunt suppen en een speeltuin voor kinderen."

Wat is je het meest bijgebleven van het land?

"Vooral hoe mooi het er was. Mijn kinderen hebben ook genoten, zeker van het klimmen in het Slowaaks Paradijs. Als je gaat, neem wel de tijd voor het land. Wij willen al terug om meer te zien, dus het is echt een aanrader. Alleen dan moeten niet alle Nederlanders gaan wanneer wij gaan, haha."