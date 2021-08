We weten het inmiddels wel: lokaal biologisch geteeld voedsel is beter voor het milieu én voor onszelf. Maar het is ook vrij duur. Of toch niet? Er komen steeds meer initiatieven met betrekking tot bewust eten waar je niet de hoofdprijs voor hoeft te betalen.

Tijdens het schrijven van zijn boek Uitgebeend over de voedselindustrie ontdekte onderzoeksjournalist Marcel van Silfhout dat de reguliere landbouw onze bodem uitput en dus onvruchtbaar maakt. Dit raakte hem zo, dat hij zelf natuurboer werd. Met succes: zijn akkers brachten de natuurwaarden terug en hij maakt er lokaal geproduceerde producten van.

Om gezond eten betaalbaar te houden én om zijn missie om de natuur te redden voort te zetten, komt Van Silfhout nu met Graandelen: voor 100 euro mag je bij de oogst je 'zakken vullen' met lokale, biodiverse producten, zoals brood, mosterd, havermout én bier.

"Het is niet alleen een investering in onze natuur, maar ook in je eigen gezondheid. Biodivers gekweekte voeding is goed voor de bodem, gewassen, de dieren én voor onszelf, want ze is zonder pesticiden en kunstmest gekweekt. En op deze manier dus nog betaalbaar ook", aldus Van Silfhout.

'Je hoeft niet eens een tuin te hebben'

Je eigen eten kweken, is voordelig en gezond. Dat het ook nog eens makkelijk is, weet Jelle Medema (27). Met zijn website Makkelijke Moestuin heeft hij inmiddels al zo'n 50.000 mensen aan het verbouwen van groente gekregen.

Via de site wordt kennis gedeeld en worden zaden, een eigen aardemix en duurzame producten verkocht, zodat mensen voor biologische boer kunnen spelen.

"Een eigen moestuin heeft slechts één harde eis: zes uur zonlicht per dag. Verder heb je niet veel nodig. Je hoeft niet eens een tuin te hebben: ook op een dakterras of balkon kun jij je eigen groenten en kruiden kweken. Met een bak van 120 bij 120 centimeter kun je al best wat leuks verbouwen", zegt Medema.

Hij rekende uit dat zo'n bak per jaar rond de 200 euro aan biologisch eten oplevert. Als je er een klimrek op zet, dan is de opbrengst zelfs nog wat groter.

Naast kostenbesparing en het 'moedergevoel', levert een eigen moestuin ook biodiversiteit op. Medema: "Er ontstaat een heel ecosysteem met bijen en vlinders. Het voelt fantastisch als je een stukje natuur creëert."

Samen voor biologisch eten uit de regio zorgen

Zo'n tien jaar geleden werd Voedselkollektief Amersfoort opgericht door burgers die biologisch eten uit de regio voor een betaalbare prijs wilden - zonder kunstmest of bestrijdingsmiddelen, en binnen een straal van 25 kilometer geteeld, om de ecologische voetafdruk te minimaliseren.

Inmiddels telt het 170 leden, die wekelijks gezamenlijk groente, eieren, vlees, zuivel en vruchten van een tiental telers afnemen. Hans Hubregtse van het collectief vertelt: "Het is een echt collectief: ieder heeft een taakje van twee à drie uur per maand, het ophalen van de producten en het maken van de lijsten. Maar daar krijg je biologische voeding voor een redelijke prijs voor terug, want er zit geen tussenhandel of supermarkt tussen."

Wat het scheelt, laat zich volgens Hubregste het best zien met een biologisch ei. "Daar betaal je bij ons 25 cent voor, bij de ecowinkel 30 cent en in de supermarkt 40 cent. Tel uit je winst."

In Leeuwarden en andere delen van het land zijn soortgelijke collectieven. Heeft Hubregtse een tip voor mensen die er niet een in de buurt hebben? "Google op biologische tuinderijen in jouw regio. De meeste telers hebben wel iets als groentetassen. Ga er eens langs, ze liggen vaak op prachtige plekjes. En wie weet kun je met een paar telers en gelijkgestemden zelf een collectief oprichten."